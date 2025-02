Sie wissen, dass ein Zusammenbruch bevorsteht

Teile die Wahrheit!

Der CIO von Goldman Sachs sagte , dass führende Unternehmen im nächsten Jahr damit beginnen werden, KI-Agenten wie Mitarbeiter einzusetzen – als Teammitglieder mit Aufgaben.

Er wies auch darauf hin, dass KI, wenn sie durch Roboter mit KI-Gehirnen verkörpert wird, „in unserer Welt leben“ und ihre eigenen Erfahrungen sowie ein Bewusstsein für menschliche Situationen entwickeln werden – was ihnen ein menschenähnliches Urteilsvermögen verleiht.

Elon Musk und jetzt auch Trump wissen das. Ich glaube sogar, dass sie einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch erwarten. Und wenn das so ist, dann ist ihnen klar, dass ihnen die Zeit knapp wird, um persönlich auf die Situation zu reagieren.

Vielleicht hat Trump deshalb an seinem ersten Tag im Amt keine Zeit verloren und Kryptowährungen geschaffen – etwas, das die meisten als unethisch betrachten würden, da es ein Versuch ist, persönlich und direkt von seinem neuen Amt zu profitieren.

Aber wen kümmert das? – die Welt wird zusammenbrechen, also werden Sie jetzt so reich wie möglich, damit Sie, wenn der Herbst kommt, zu den reichsten Milliardären gehören, die dann alle natürlichen Ressourcen aufkaufen und in einer KI-betriebenen Enklave leben können, sicher vor den hungernden Massen.

Vielleicht war deshalb eine der ersten Maßnahmen Trumps die Aufhebung von Bidens Executive Order zur KI-Sicherheit .

Es steht ein Zusammenbruch bevor. Sam Altman sagte klar , dass sie „wissen, wie man AGI (künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau) schafft“. Das kam früher als erwartet, und das bedeutet, dass der Zusammenbruch früher kommt als erwartet.

Wenn Unternehmen mithilfe von KI 90 % der menschlichen Arbeit erledigen können, warum sollten sie dann neue Mitarbeiter einstellen?

Mit Ausnahme der wenigen verbleibenden Aufgaben, die menschliches Eingreifen erfordern, werden sie das nicht tun. Doch diese Rollen werden von den Managern auf die Partner und Hauptaktionäre übergehen.

Und was passiert dann? All die Unternehmen, die menschliche Arbeitskräfte durch KI-Agenten ersetzt haben? Sie haben jetzt keine Kunden mehr, weil niemand mehr einen Job hat. Kein Job, kein Einkommen. Kein Einkommen, keine Einkäufe.

Wirtschaftlicher Zusammenbruch.

Musk und Trump wissen das.

Einige Leser haben beklagt, dass diese Geschichte „keine Beweise liefert“. Sie wurde absichtlich als Kurzgeschichte geschrieben, weil ich möchte, dass mehr Leute sie lesen, um mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, was passiert.

Hier sind auch einige Referenzen zum unaufhaltsamen Aufstieg der KI:

Zu den kontinuierlich zunehmenden Fähigkeiten der KI: https://ourworldindata.org/brief-history-of-ai

Zur kommenden Verkörperung von KI in Robotern: https://www.techopedia.com/most-advanced-ai-powered-robots

Zu neuromorphen Architekturen, die den Stromverbrauch von KI um den Faktor Zehntausend reduzieren und sie mobil und „unplugged“ machen: https://www.utsa.edu/today/2025/01/story/nature-article-neuromorphic-computing-systems.html