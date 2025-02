Bestatter schlägt Alarm: „Jünger und mehr Tote als je zuvor – alle geimpft!

18 Jahre Erfahrung, doch so etwas hat er noch nie gesehen.

Ein Bestattungsunternehmer mit 18 Jahren Erfahrung schlägt Alarm. Immer mehr junge geimpfte Menschen sterben plötzlich. Beim Einbalsamieren entdeckt er ungewöhnliche weiße Blutgerinnsel, wie er sie noch nie gesehen hat. Dutzende Kollegen bestätigen seine Beobachtungen, doch es wird vertuscht. Er warnt eindringlich: Nehmt keine Injektionen.

Als Bestattungsunternehmer mit 18 Jahren Erfahrung, der nie an „Verschwörungen“ interessiert war und ein professioneller Mann ist, kann ich euch sagen: Ich sehe es jetzt ganz klar.

Tatsächlich erkannte ich bereits früh im Jahr 2020, dass gelogen wurde, und 2021 sah ich das Auftreten einer neuen Pathologie in geimpften Menschen.

Heute tue ich fast nichts anderes, als geimpfte Menschen in Särge zu legen – jünger und in größerer Zahl als je zuvor. Meine Kollegen sehen das Gleiche. Dutzende haben mich kontaktiert, und sie sind alle verängstigt.

Wenn ich versuche, Verstorbene einzubalsamieren, finde ich ungewöhnliche weiße, faserige Blutgerinnsel, Dinge, die ich in all meinen Jahren noch nie gesehen habe. Mein BIE-registrierter Einbalsamierer, der 25 Jahre Erfahrung hat, bestätigt das – ebenso wie eine wachsende Zahl von Fachleuten, die sich mir anschließen.

Das geschieht zeitgleich mit einem Rekordanstieg plötzlicher Todesfälle um uns herum.

Bitte hört mir zu.

Ich warne seit vier Jahren, weil ich, als ich versuchte, Alarm zu schlagen, erlebte, wie die Wahrheit aktiv unterdrückt, verdreht, verleugnet und vertuscht wird.

Mein Rat an euch: Nehmt keine Medikamente oder Injektionen irgendeiner Art.

Das hier ist das, was ich in den Arterien der verstorbenen Geimpften finde.

As a funeral director of 18 years who was never into „conspiracy“ and i am a professional man.

I can tell you all i see it clearly now..

In fact i saw it very early on in 2020 that they were lying and in 2021 i saw the emergence of a new pathology inside people , people who were… pic.twitter.com/KpkkyYcFtx

— John Olooney (@OlooneyJohn) January 30, 2025

