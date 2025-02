Spanische staatliche Wetteragentur erweitert Liste: Mehr als 70 Staaten ändern das Wetter – Kohlenstoff ist nicht der Feind – Schluss mit Chemtrails!

Weitere Informationen zu MAT finden Sie im 2016 im AEMET-Blog veröffentlichten Artikel .

Ein Artikel von: Juan Esteban Palenzuela, Territorialdelegierter der AEMET in der Region Murcia und Koordinator der Arbeitsgruppe zur Untersuchung künstlicher Wettermodifikationen.

Kondensstreifen im Himmel? Mit Fakten und gesicherter Forschung dagegenhalten

Chemtrails: Misstrauen führt zu Spekulationen

Die zunehmende Verbreitung und Popularität von Online-Diskussionen über „Chemtrails“ deutet auf ein gewisses Misstrauen gegenüber den Behörden hin.

Viele Menschen glauben, dass Geoengineering bereits stattfindet. Ein unglücklicher Nebeneffekt dieses Misstrauens ist, dass ein Großteil des online verfügbaren Materials über Geoengineering eher auf Spekulationen als auf Forschung und Fakten basiert.

Die Diskussion über Chemtrails spiegelt ein berechtigtes Interesse an Transparenz wider, doch in Wirklichkeit fördert sie einen Widerstand gegen Geoengineering, der auf unbegründeten Behauptungen beruht, und diskreditiert den Widerstand gegen diese Praktiken in den Augen vieler.

Den uns zum Thema Geoengineering bekannten Fakten und gesicherten Forschungsergebnissen steht vieles entgegen; hier sollten wir ansetzen.

Kohlenstoff ist nicht der Feind. Schluss mit Chemtrails!

Wir werden dazu verleitet, den Unsinn über Netto-Null/Klimawandel zu nähren und zu konsumieren, den die als unsere Gouverneure getarnten Raubtiere verbreiten. Kohlenstoff ist nicht unser Feind. Kohlenstoff ist nicht der magische Knopf, an dem wir drehen können, um das gesamte Klima zu kontrollieren. Und warum sollten wir das wollen?

Das Klima ändert sich und hat sich schon immer geändert. Das ist die Essenz des Klimas. Klima ist das Medium der atmosphärischen Veränderung. „Klima“ ist eher ein Verb als ein Substantiv.

Die Idee, dem Klimawandel den Krieg zu erklären, ist absurd. Justin Trudeau ist absurd. Unsere klimatische Umgebung liegt durchaus im Bereich der historischen Erfahrung der Menschheit schon vor der industriellen Revolution.

Kohlenstoff ist ein Hauptbestandteil allen Lebens auf der Erde und die Hauptnahrungsquelle der Pflanzenwelt. Wir Menschen bestehen aus Kohlenstoff. Alle unsere pflanzlichen und tierischen Verwandten bestehen aus Kohlenstoff.

Ein echter Feind, über den wir nicht sprechen sollten, ist das vom Menschen verursachte Geo-Engineering. Ein Großteil der Veränderungen von Wetter, Feuer und anderen Bestandteilen unserer Umwelt findet unter der Schirmherrschaft militärischer Kräfte statt.

Geo-Engineering ist weit verbreitet. Geo-Engineering wird oft im Geheimen durchgeführt. Manche sehen Aspekte des Geo-Engineerings als eine Fortsetzung der Covid-Kriege gegen die gesamte Menschheit. Töten, töten, töten. Das ist das Hauptanliegen unserer räuberischen Gouverneure.

Geo-Engineering zielt manchmal darauf ab, große Zahlen menschlicher Bevölkerung zu reduzieren, oft auf der Grundlage der fadenscheinigen Behauptung, die Entvölkerung diene der Bekämpfung des Klimawandels.

Chemtrails malen den Himmel als visuellen Ausdruck des Geo-Engineering. Zu den Zwecken von Chemtrails gehört es, die Sonne auszublenden und Tod und Zerstörung auf alle Lebensformen herabregnen zu lassen.

Chemtrails können als Diebstahl des natürlichen Himmels und als Grundlage für die Botschaft angesehen werden, dass unbekannte Kräfte versuchen, alle Aspekte unserer Umwelt, einschließlich unserer geistigen Umwelt, zu kontrollieren. Wir erhalten nie eine zufriedenstellende öffentliche Erklärung für den Grund für Chemtrails. Nun wurde das Thema Chemtrails in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingebracht.

Schauen Sie in den Himmel und erkennen Sie den Schaden, der angerichtet wird. Stellen Sie Fragen. Verlangen Sie Antworten.

Bobby Kennedy Jr. versprach auf X, dass sie den Chemtrails ein Ende bereiten werden, die seit Jahrzehnten die ganze Welt vergiften. Billionen Gallonen giftiger Substanzen wurden über alles Lebendige auf der Erde gesprüht und verursachen Tod und Krankheit bei Pflanzen, Tieren und Menschen.

„Wir werden diesem Verbrechen ein Ende setzen“, sagte RFK Jr. als Kommentar unter einem Beitrag, in dem ein Whistleblower aus der Luftfahrtbranche darüber sprach, wie sie viel Geld dafür bekommen, Chemtrails zu versprühen. Kennedys Kommentar wurde von 4,6 Millionen Menschen gesehen, was an sich schon das Massenbewusstsein für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit schärft.

Die Wirkung dieses kurzen Kommentars Kennedys ist enorm. Solange Chemtrails über der Weltbevölkerung versprüht werden, wird dies von den Nachrichtenmedien, Google, Wikipedia und anderen als Verschwörungstheorie abgestempelt.

Der Wahnsinn dieser Leugnung übersteigt jedes vernünftige Verständnis, denn man muss nur aufschauen und den unbeschreiblichen Horror unzähliger Flugzeuge sehen, die giftige Substanzen in unseren Himmel sprühen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung von Chemtrails, die von Menschen auf der ganzen Welt fotografiert wurden.

Dieses Foto habe ich selbst aufgenommen, um den Einsatz von Wettermodifikationen im Bundesstaat Colorado zu zeigen.

Das Argument, das zur Leugnung von Chemtrails verwendet wird, ist, dass es sich immer um Kondensstreifen handelt, die durch die Abgase von Flugzeugen verursacht werden. Der Unterschied zwischen chemischen Schweifen und Kondensstreifen ist jedoch leicht zu erkennen. Kondensstreifen verdunsten sofort, während Chemtrails verweilen, sich ausbreiten und nach einer Weile den gesamten Himmel mit einer dicken Schicht aus Chemikalien bedecken, die das Sonnenlicht blockieren und das Wetter verändern. Das ist in der Animation unten deutlich zu sehen.

Diese 4 Fotos, die über einen Zeitraum von einer Stunde nacheinander aufgenommen wurden, zeigen den Fortschritt vom ersten Sprühen bis zur Bildung einer vollständigen Decke, die den gesamten Himmel bedeckt.

Die Blockierung der Sonne ist ein direkter Akt des Massenmordes

Sowohl das Weltwirtschaftsforum als auch Bill Gates haben öffentlich erklärt, dass die Regierungen weltweit das Sonnenlicht ausblenden müssen, um eine bessere Welt mit weniger Klimawandel zu schaffen.

Unterdessen zeigt eine wissenschaftliche Studie , dass die beste Frühbehandlung von COVID die Sonneneinstrahlung ist. Diese Studie stellt fest, dass eine erhöhte Sonneneinstrahlung die Sterblichkeit senkt, während eine andere Studie zeigt, dass weniger Sonnenlicht die Sterblichkeit erhöht.

Diese wissenschaftlichen Studien zeigen, dass das Blockieren des Sonnenlichts für die Menschheit tatsächlich einem direkten Akt des Massenmordes gleichkommt, da es zu einer deutlichen Zunahme von Erkrankungen und Todesfällen kommt.

Chemtrails sind keine Verschwörungstheorie

Bobby verspricht der Welt mit seiner Aussage nicht nur, dass eine neue Ära bevorsteht, in der diese grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Ende finden werden. Er bestätigt auch, was Hunderte Millionen Menschen heute bereits verstanden haben:

Es gibt Kräfte in unserer Welt, die unsere Luft, unser Wasser, unseren Boden, unsere Nahrung und unseren eigenen Körper, unser Blut, unser Gehirn und unsere Seele und unseren Geist mit jedem erdenklichen Gift vergiften.

Die Menschheit wurde noch nie so stark vergiftet wie in unserer Zeit. Doch das Ende dieser bösen Wesen ist nahe und ein strahlender neuer Tag bricht an.

Sehen Sie sich weltberühmte Dokumentationen über Chemtrails an

Um die Illusion eines Klimawandels zu schaffen, der dann als Vorwand genutzt wird, um der Weltbevölkerung eine Tyrannei aufzuzwingen. Ich bitte Sie auch, sich mit diesem Thema auf einer der Webseiten von Stop World Control zu befassen .

Obwohl wir die ersten goldenen Strahlen eines Großen Erwachens genießen, das am Horizont der Menschheit aufsteigt, ist die überwiegende Mehrheit der Menschen immer noch blind, taub und weiß überhaupt nicht, was mit ihnen geschieht.

Sie werden krank wie nie zuvor; ihre Kinder sind kränker als jemals ein Kind in der gesamten Menschheitsgeschichte, und Millionen von Kleinkindern leiden an durch Impfungen verursachten Herzkrankheiten; Millionen sind unvorstellbar fettleibig; die meisten sogenannten „Lebensmittel“ sind nichts weiter als Industrieabfälle, die die Menschen langsam ins Krankenhaus bringen; die Regierungen sind so korrupt wie eh und je; praktisch alles, was sie in den Nachrichten sehen, ist eklatanter und schamloser Unsinn und Betrug … und doch leben sie, als wäre alles in Ordnung.

Diese Blindheit ist, wie wir wissen, nicht normal, aber es ist erschreckend, sie zu beobachten. Und doch beginnen immer mehr Menschen, Dinge zu bemerken … Langsam, allmählich, aber sicher. Wenn ich mit Menschen in unserer Stadt spreche, sage ich ihnen oft, dass sie anfangen, aufmerksam zu werden. Die Wahrheit sickert langsam durch die Risse der Gedankenkontrolle, und die Menschen stellen Fragen.

Es ist also an der Zeit, unsere Seite über Chemtrails an Ihre Kontakte weiterzuleiten und in den sozialen Medien zu veröffentlichen.

Habt keine Angst. Der Schleier wird gelüftet. Sei nicht derjenige, der hilft, den dunklen Mantel der Täuschung über ihren Köpfen zu halten, sondern sei einer von denen, die helfen, ihn von ihnen zu heben.

Lassen Sie uns tun, was wir können, um die Welt aufzuwecken, damit die Werke des Bösen zunehmend aufgedeckt werden und ihnen schließlich ein Ende gesetzt wird.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 06.02.2025