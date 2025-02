Bill Gates sagt voraus: Black-Swan-Ereignis wird 94 Prozent der Weltbevölkerung dezimieren (Video)

Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die rasche Zerschlagung des „Deep State“ durch die Trump-Regierung gerichtet ist, nutzt Bill Gates die Gelegenheit, um eine schockierende Agenda voranzutreiben.

Unter dem Deckmantel der globalen Ablenkung startet er einen beispiellosen Angriff auf die Menschheit und behauptet kühn, dass Menschen für die Zukunft des Planeten nicht mehr notwendig seien.

Gates warnt sogar, dass ein „Black Swan“-Ereignis nicht nur möglich, sondern höchstwahrscheinlich sei und in naher Zukunft 94 Prozent der Weltbevölkerung auslöschen könnte.

Und wenn uns die Geschichte eines gelehrt hat, dann, dass Gates‘ sogenannte „Vorhersagen“ die unheimliche Tendenz haben, wahr zu werden – fast so, als ginge es dabei weniger um Voraussicht als vielmehr um Vorwarnungen, die auf bereits in Gang gesetzte Pläne hinweisen.

Diese Woche traf sich Bill Gates mit Jimmy Fallon, um Werbung für seine neuen Memoiren „ Source Code“ zu machen und Umkleidekabinengeschichten über ihren alten Kumpel Jeffrey Epstein und seine Insel minderjähriger Sexsklavinnen zu erzählen.

Nur ein Scherz. Sie sprachen über die globale Entvölkerung. (WEF Davos 2025: Grotesker denn je – Robotisierung und Entvölkerung)

Laut Gates bedeutet der Aufstieg der künstlichen Intelligenz, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen nutzlos ist und die Elite sie in naher Zukunft nicht mehr brauchen wird.

Und dann kam der Clou: Achten Sie genau auf Gates‘ Gesichtsausdruck, während er es genießt, der Welt zu erzählen, dass sie bald überholt sein werden.

Unter der globalen Elite hat sich ein beängstigender Konsens herausgebildet: Das Problem ist die Menschheit, und die Lösung sind weniger Menschen.

Für sie ist Überbevölkerung nicht nur ein Problem, sondern die eigentliche Ursache für die größten Krisen der Welt. Vom Klimawandel bis zur wirtschaftlichen Instabilität argumentieren sie, dass unsere wachsende Bevölkerung den Planeten an den Rand des Zusammenbruchs treibt.

Und ihrer Ansicht nach sind drastische Maßnahmen nicht nur notwendig, sie sind dringend.

300x250

Was werden sie also dagegen tun?

Gates‘ Vorhersagen haben die unheimliche Eigenschaft, Wirklichkeit zu werden. Es lohnt sich also, aufmerksam zu sein, als er in einem anderen Interview zur Werbung für sein Buch in The View warnte, die nächste Pandemie könne „weitaus schlimmer“ sein.

Achten Sie während dieses Interviews auf Gates‘ psychopathische Körpersprache.

300x250 boxone

Fragen Sie sich, warum der milliardenschwere Eugeniker die ganze Zeit über die Arme vor der Brust verschränkt hält, außer wenn er seine Hände reibt, während er über den Tod spricht?

Gates hegt seit langem die Wahnvorstellung einer totalen Weltherrschaft. Seit seiner Zeit bei Microsoft hat Gates Milliarden in eine Reihe von Projekten gesteckt, deren Ziel darin besteht, Menschen zu eliminieren und sie durch das zu ersetzen, was ihm und der globalen Elite nützt.