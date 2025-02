Hier sind 16 Gründe, warum Schwarzkümmelöl als „Heilmittel für alles außer dem Tod“ bezeichnet wird

Immer mehr Forschungsergebnisse belegen, dass Nigella sativa , auch als Schwarzkümmel bekannt, ein wirksames „Heilmittel für alles außer dem Tod“ ist, wie man im Altertum über dieses Heilmittel sagte.

Schwarzkümmel, eines der wirksamsten natürlichen Heilmittel, und insbesondere sein Öl, wurden in letzter Zeit eingehend auf seine Fähigkeit untersucht, alle möglichen schlimmen Krankheiten zu bekämpfen, darunter MRSA ( Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus ), Infektionen mit Helicobacter pylori , Epilepsie, Bluthochdruck, Asthma, akute Mandelentzündung, Krebs und sogar Opiatabhängigkeit und -entzug.

Um den Bundesvorschriften zu entsprechen, darf Schwarzkümmelöl nicht als Mittel zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten angepriesen werden, da es sonst zu einem „Medikament“ wird.

Aus diesem Grund dienen alle in diesem Artikel gemachten Aussagen ausschließlich Bildungszwecken und basieren auf veröffentlichten, von Experten überprüften wissenschaftlichen Erkenntnissen .

„Dieser unscheinbare, aber ungemein wirksame Samen tötet MRSA , heilt den durch chemische Waffen vergifteten Körper, stimuliert die Regeneration der sterbenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse von Diabetikern und doch wissen zu wenige, dass er existiert“, heißt es in einem Artikel, der alle bekannten, von Experten überprüften und veröffentlichten Forschungsergebnisse zu Schwarzkümmelöl zusammenfasst.

Kann Nigella sativa Ihnen und Ihrer Familie helfen? Werfen Sie einen Blick auf die Wissenschaft

Schauen Sie sich die folgenden 16 weiteren potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Schwarzkümmelöl an, die in der veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur nachgewiesen wurden (noch einmal: Folgendes ist das, was die Wissenschaft herausgefunden hat – es handelt sich nicht um gesundheitsbezogene Behauptungen). Siehe veröffentlichte wissenschaftliche Quellen unten:

1) Verhindert Strahlenschäden :

Nigella-Sativa- Öl (NSO) und sein Wirkstoff Thymochinon können einen Schutzschild um das von strahleninduziertem nitrosativem Stress betroffene Hirngewebe bilden.

2) Schützt vor Herzinfarktschäden :

Aus Nigella sativa gewonnener Thymochinon-Extrakt kann im Falle eines Herzinfarkts vor Schäden schützen.

3) Verhindert Morphinabhängigkeit und -toxizität :

Ein Alkoholextrakt aus Schwarzkümmel kann die mit Morphin verbundene konditionierte Ortspräferenz verringern, ein Zeichen von Morphinvergiftung, -abhängigkeit und -toleranz.

4) Verhindert diabetisch bedingte Nierenschäden :

Thymochinon-Extrakt kann vor diabetischer Nephropathie schützen.

5) Verhindert postoperative Verwachsungen :

Das Bestreichen der Peritonealoberflächen mit Nigella-Sativa -Öl nach einem Peritonealtrauma kann dazu beitragen, die Bildung von Peritonealverwachsungen zu verringern.