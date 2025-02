Deutsches Startup mit Verbindungen zur Gates-Stiftung erhält 5 Millionen Dollar für die Entwicklung eines nasalen mRNA-Impfstoffs

CEPI vergab den Zuschuss am 11. Februar an das in Deutschland ansässige Biotechnologieunternehmen Ethris, um die Entwicklung „sprühgetrockneter RNA-Impfstoffe zu unterstützen, die … für die Verabreichung über Schleimhäute geeignet sind“. Kritiker stellten die Sicherheit der Technologie in Frage.

Ein deutsches Biotechnologie-Startup mit Verbindungen zur Gates-Stiftung hat 5 Millionen Dollar erhalten, um einen nasalen mRNA-Impfstoff zu entwickeln , der die Virusübertragung verlangsamen und „künftige Krankheitsausbrüche schneller beenden“ soll. Kritiker sagen, die Impfstoffe bergen Gesundheitsrisiken und sollen die wachsenden öffentlichen Einwände gegen mRNA-Impfungen überwinden.

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vergab den Zuschuss am 11. Februar an Ethris , ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Planegg, Deutschland. Im Juni 2024 erhielt Ethris 5 Millionen Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation .

Laut CEPI wird diese jüngste Finanzierungsrunde die Entwicklung „sprühgetrockneter RNA-Impfstoffe unterstützen, die … für die Verabreichung über Schleimhäute geeignet sind“. Die Gates-Stiftung hat CEPI 2017 mitbegründet .

Bei den nasalen Impfstoffen würde eine Sprühtrocknungstechnologie zum Einsatz kommen , die auch bei Asthmainhalatoren verwendet wird, „die Flüssigkeiten mit heißem Gas rasch trocknet, um stabile Pulver für die Verabreichung über die Nase zu bilden“, berichtete das Center for Infectious Disease Research and Policy.

Laut CEPI „könnte die nasale Verabreichung dazu beitragen, eine Schleimhautimmunität zu erreichen , die nach Ansicht von Wissenschaftlern der Schlüssel zur Verringerung der Virusübertragung ist.“

Der Impfstoff würde bei Raumtemperatur stabil bleiben, wodurch „die Notwendigkeit einer Kühlkettenlogistik", wie sie bei bestehenden mRNA-Impfstoffen zum Einsatz kommt, entfallen würde und die Produkte auch für ärmere Länder zugänglich wären, fügte CEPI hinzu.

Raafat Fahim, Ph.D., Interimsgeschäftsführer von CEPI für Fertigung und Lieferkette, sagte: „Diese Technologie könnte im Vergleich zu den aktuellen RNA-Impfstoffen unsere Fähigkeit verbessern, künftige Bedrohungen durch Epidemien oder Pandemien einzudämmen.“

Christian Plank, Ph.D., Chief Technology Officer bei Ethris, sagte: „Wenn dieser Ansatz erfolgreich ist, hat er das Potenzial, die Bereitstellung und Zugänglichkeit von Impfstoffen auf globaler Ebene zu verändern.“

Allerdings sei „die nasale Verabreichung von mRNA, die für toxische Antigene kodiert, weiterhin mit schweren Gesundheitsrisiken verbunden “ , so der Epidemiologe Nicolas Hulscher.

Laut Hulscher weist die Nasenschleimhaut eine hohe Konzentration an Blutgefäßen auf. „Bestimmte mRNA-Formulierungen – insbesondere solche mit Lipid-Nanopartikeln – können Epithelbarrieren überwinden und in den Blutkreislauf gelangen, was zu einer systemischen, unkontrollierten Antigenproduktion führt.“

Bei herkömmlichen mRNA- COVID-19 -Impfungen transportieren Lipidnanopartikel mRNA zu menschlichen Zellen . Forscher haben jedoch herausgefunden, dass Lipidnanopartikel auch DNA-Verunreinigungen in die Zellen transportieren .

In einer Analyse auf Substack sagte die Immunologin und Computerbiologin Dr. Jessica Rose, es sei schwierig gewesen, Lipid-Nanopartikelprodukte herzustellen, „weil wir keine guten Möglichkeiten haben, zu messen, wohin sie gelangen und welche physiologischen Auswirkungen es hätte, wenn sie beispielsweise im Herzen auftauchen würden.“

Laut Hulscher sollen nasale mRNA-Impfstoffe nicht die Verbreitung von Viren und Atemwegserkrankungen eindämmen, sondern sind vielmehr „ein Versuch, die mRNA-Aufnahme in einer Welt zu erhöhen, die genbasierte Technologien zunehmend ablehnt.“

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense , stimmte dem zu. Er sagte: „Ein bei Raumtemperatur stabilisierter Aerosolimpfstoff ist ein Mittel, mit dem Regierungen eine ahnungslose Bevölkerung impfen können. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Technologie dazu verwendet wird, unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit die medizinische Autonomie an sich zu reißen.“

