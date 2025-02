Eine globale Hungersnot ist buchstäblich unvermeidlich, da 77,6 % der Erde trockener und der Boden unter unseren Füßen instabiler wird

Teile die Wahrheit!

Wussten Sie, dass mehr als drei Viertel der Landfläche unseres Planeten immer trockener werden? Überall auf der Welt werden Wälder abgeholzt, Grünflächen verschwinden und einst lebendige Böden werden zerstört. Gleichzeitig manipulieren Regierungen das Wetter und führen geheime Geoengineering-Experimente aller Art durch.

Als Folge davon haben wir es mit einer beispiellosen Krise zu tun. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Afrikas lebt heute in Trockengebieten, und dieser Kontinent wird derzeit von endlosen Hungersnöten heimgesucht. Von Michael Snyder

Leider steuert ein Großteil der übrigen Welt in genau dieselbe Richtung. Insbesondere Europa, Brasilien und die westliche Hälfte der Vereinigten Staaten trocknen mit einer sehr besorgniserregenden Geschwindigkeit aus. Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, ist eine globale Hungersnot buchstäblich unvermeidlich.

Laut einem Bericht der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung sind 77,6 Prozent der Landoberfläche unseres Planeten heute trockener als vor 30 Jahren …

77,6 % der Landfläche der Erde sind in den letzten drei Jahrzehnten im Vergleich zu den 30 Jahren davor trockener geworden. Die Trockengebiete haben sich auf eine Fläche größer als Indien ausgedehnt und bedecken nun, mit Ausnahme der Antarktis, 40,6 % der Landfläche der Erde.

Und die Erkenntnisse, die in einem neuen Bericht der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) veröffentlicht wurden, warnen: Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten bis zum Ende des Jahrhunderts bis zu fünf Milliarden Menschen in Trockengebieten leben – was zur Erschöpfung der Böden, zur Verknappung der Wasserreserven und zum Zusammenbruch lebenswichtiger Ökosysteme führen würde. (Nahrungsmittelknappheit! Gerade noch rechtzeitig droht ein tödlicher neuer Stamm von H5N1, unsere Eier- und Rindfleischknappheit noch zu verschlimmern)

Es versteht sich von selbst, dass das Austrocknen des Bodens eine ganze Reihe absolut katastrophaler Folgen haben kann …

Tatsächlich ist es das. Laut UNCCD führt der Wandel in den drei untersuchten Jahrzehnten zu BIP-Einbußen, Zwangsmigration, erhöhter Sterblichkeit durch Staubstürme, Verschlimmerung von Waldbränden, Bodenerosion, Zerstörung der Vegetation, Versalzung von Wasser und Boden und vielem mehr.

Sie sagen uns, dass bis zum Ende dieses Jahrhunderts fünf Milliarden Menschen in Trockengebieten leben werden.

Aber es ist unmöglich, dass wir jemals an diesen Punkt gelangen.

Man muss sich nur einmal ansehen, was in Afrika passiert. Es ist mit Abstand der trockenste Kontinent, und ständig verhungern Menschen, obwohl Afrika aus dem Rest der Welt Unmengen an Nahrungsmittelhilfe erhält.

Was also wird passieren, wenn in weiten Teilen der Welt die Trockenheit so stark ist wie derzeit in Afrika?