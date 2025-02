Das Stargate ist geöffnet: Die Sandgötter treten ein!

Um zu verhindern , dass China die Führung übernimmt, so wird uns gesagt, muss Amerika bessere digitale Götter erschaffen als China. Das ist, als würde Ihr Prediger darauf bestehen, dass Christen, um die Erde zu erben, satanischer werden müssen als der Teufel.

Zu sehen, wie Präsident Trump sich im vergangenen Jahr der künstlichen Intelligenz zuwandte, war zwar enttäuschend, aber nicht völlig unerwartet.

Ich habe in meinem Buch und in zahlreichen Artikeln über die konservativen Argumente für eine transhumane Zukunft geschrieben .

Politik erfordert viele Kompromisse,

Dadurch wurde ein enger Freund davor bewahrt, im Gefängnis zu verrotten, und dafür bin ich auf ewig dankbar.

Allerdings können Sie nicht alles bekommen, was Sie möchten.

An seinem zweiten Tag hielt Trump eine Pressekonferenz ab, um das Stargate-Projekt anzukündigen .

Der Plan sieht den Bau eines riesigen Rechenzentrumskomplexes in Abilene (Texas) vor, der den Aufstieg übermenschlicher künstlicher Intelligenz vorantreiben soll …

Bisher haben Investoren für die nächsten vier Jahre 500 Milliarden US-Dollar zugesagt, doch diese Zahl könnte noch steigen oder sinken, wenn tatsächlich Geld auf den Tisch kommt.

Da es sich beim Stargate-Projekt nicht um ein offizielles Vorhaben der US-Regierung handelt, ist es erstaunlich, dass Trump es vom Weißen Haus aus unterstützt – insbesondere, weil es so schnell ging.

Ich nehme an, er wollte zeigen, dass er auch seine Versprechen hinsichtlich der KI-Dominanz halten würde .

Was mich wirklich überraschte, war,

Larry Ellison von Oracle

Masayoshi Son von Softbank

Sam Altman von OpenAI,

…betrat den Roosevelt-Raum.

Wie es für übereifrige Verkäufer typisch ist, behaupteten sie, sie würden Wunder vollbringen.

„Eines der aufregendsten Dinge, an denen wir arbeiten“, sagte Larry Ellison der Presse, „ist ein Krebsimpfstoff.“

Mithilfe künstlicher Intelligenz könnten Ärzte Blut auf Krebs untersuchen und so die Krebsgene sequenzieren und

„einen Impfstoff für jeden einzelnen Menschen zu entwickeln.“

Wie ich vor ein paar Jahren schrieb, ist dies eine Impfung 2.0 für die Menschheit 2.0 .

„Und Sie können diesen Impfstoff – diesen mRNA-Impfstoff – robotergestützt herstellen, wiederum mithilfe künstlicher Intelligenz, in etwa 48 Stunden.“

Willkommen in der AI-to-Vaxx-Pipeline, wo perfekte Gesundheit so einfach ist wie 3D-Druck.

Ähnlich wie fliegende Autos und Mondbasen ist auch die Heilung von Krebs immer gleich um die Ecke. Natürlich ist das nicht der einzige Einsatzzweck, den Ellison für künstliche Intelligenz sieht.

Im vergangenen Herbst erklärte der Milliardär den Finanzanalysten von Oracle, dass ihre Technologie durch Massenüberwachung und Verhaltensänderung zu einer besseren Welt beitragen könne.

„Die Bürger werden sich vorbildlich benehmen, denn wir zeichnen ständig alles auf und melden, was passiert.“

Es ist, als würde Gott über jeden wachen, allerdings mit greifbareren und lukrativeren Ergebnissen.

In diesem Sinne möchte Sam Altman fortschrittliche KI-Agenten für die personalisierte Überwachung bereitstellen.

ein „superkompetenter Kollege, der absolut alles über mein ganzes Leben weiß, jede E-Mail, jedes Gespräch, das ich je geführt habe, aber sich nicht wie eine Verlängerung anfühlt“,

… im Grunde ein „Schutzengel“ von Microsoft und OpenAI.

„Unsere Kinder werden virtuelle Privatlehrer haben, die ihnen individuellen Unterricht in jedem Fach, in jeder Sprache und in dem von ihnen gewünschten Tempo geben können“, schrieb Altman letzten September in einem Beitrag mit dem Titel „ Das Zeitalter der Intelligenz “.

Und tatsächlich kündigte das Weltwirtschaftsforum ( WEF ) am folgenden Tag seine Jahrestagung für 2025 mit dem Titel „ Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter “ an.

Zufällig tagt das WEF genau jetzt, in Trumps erster Woche als Präsident.

Beschwörung der Sandgötter

Wie Altman glaubt auch der japanische Milliardär Masayoshi Son , dass künstliche Intelligenz bald über gottgleiche Kräfte verfügen wird.

„Wie Sie gestern sagten“, sagte er zu Präsident Trump mit einem Akzent, der an einen Kung-Fu-Film erinnert, „ist dies der Beginn eines ‚Goldenen Zeitalters‘ für Amerika … Dies wird dazu beitragen, viele, viele Probleme – schwierige Dinge, die wir sonst nicht hätten lösen können – mithilfe der Leistungsfähigkeit der KI zu lösen. „Ich denke, dass AGI [künstliche allgemeine Intelligenz] sehr, sehr bald kommen wird … Danach wird künstliche Superintelligenz kommen, um die Probleme zu lösen, von denen die Menschheit niemals gedacht hätte, dass wir sie lösen könnten.“

Im vergangenen Herbst sagte Masayoshi den führenden Köpfen der globalen Wirtschaft in Saudi-Arabien, er sei davon überzeugt, dass künstliche Superintelligenz

„10.000 Mal intelligenter als ein menschliches Gehirn und wird bis 2035 existieren“, so Reuters.

In Silicon-Valley-Kreisen werden diese übermenschlichen digitalen Intelligenzen „ Sandgötter “ genannt, nach dem Sand, aus dem Siliziumchips hergestellt werden.

Für viele von ihnen ist dies der Sinn der menschlichen Existenz … (sic)

Während die WEF-Diskussionsteilnehmer in Davos saßen und die Auswirkungen einer übermenschlichen künstlichen Intelligenz diskutierten , verkündete unser neuer Präsident die Öffnung eines „ Stargates “, durch das die Sandgötter eintreffen würden.

Das ist, als würde Michael Jordan Nike-Sneakers bewerben, mit denen Nerds zum Mond springen können. Der Ball ist nun schon seit einiger Zeit im Rollen.

Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt .

Letzten Sommer schloss sich Trump mit dem reichsten Transhumanisten der Welt, Elon Musk , zusammen, um die Präsidentschaft zu gewinnen.

Als kurzfristige Strategie war dies sinnvoll. Den Populisten in seiner Basis allerdings werden die langfristigen Folgen mehr Kopfzerbrechen bereiten als ein nicht funktionierender Gehirnchip.

So ist Politik.

Musk baut derzeit in Memphis, Tennessee, ein riesiges xAI-Rechenzentrum namens Colossus . Er sagt, es werde das größte der Welt sein.

Das Ziel besteht darin, eine „maximal neugierige“ künstliche allgemeine Intelligenz zu entwickeln, oder wie ich sie nenne, eine künstliche gottgleiche Intelligenz. Der Name scheint eine Anspielung auf den Film „Colossus – The Forbin Project“ aus dem Jahr 1970 zu sein (Videos HIER und HIER ).

In diesem Film bauen die USA einen militärischen Supercomputer, der aufwacht und beschließt, das Land als Geisel zu nehmen und mit der nuklearen Vernichtung zu drohen.

Musk hatte schon immer einen schwarzen Humor …

In einem klassischen Luzifer-gegen-Ahriman- Schachzug versucht Musk nun, das Stargate-Projekt zu untergraben , indem er darauf hinweist , dass Altman schon lange ein Anti-Trump-Anhänger ist – als ob wir alle vergessen hätten, dass Musk selbst gerade erst seine Gestalt zu einer rechten Ikone angenommen hat.

Es ist noch nicht einmal einen Monat her – während der Zeit, die im Folgenden als „Xeno-Weihnachten“ bezeichnet wird –, dass Musk den Import großer H1B-Ersatzflugzeuge verteidigte, um Code für den größeren Ersatz zu schreiben.

Musk erhob selbstgerecht den Finger auf diejenigen, die sich dieser Politik widersetzen, und schrieb :

„Diese verachtenswerten Narren müssen aus der Wurzel und dem Stamm der Republikanischen Partei entfernt werden“, und nannte sie „hasserfüllte, reuelose Rassisten“.

Wie lange wird es dauern, bis er Technikskeptiker als rassistische Robotergegner verurteilt ?

Der große Ruhestand

Musk ist nicht grundsätzlich gegen die vom Stargate-Projekt vorgestellte Zukunft™ .

Er ist ganz versessen darauf, derjenige zu sein, der es als Marke schützt.

Trotz aller „Warnungen“ vor der Gefahr zorniger Sandgötter und des Großen Austauschs hat er sein Leben der Verwirklichung dieser Götter verschrieben.

Vor zwei Wochen versicherte Musk auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas:

„KI wird alles tun, was Sie wollen, und sogar Dinge vorschlagen, an die Sie nie gedacht haben.“

Wie der Name Grok andeutet, werden diese digitalen Systeme verborgenes Wissen produzieren , das dem normalen menschlichen Verstand sonst unzugänglich ist.

Vielleicht sollte er diese algorithmische Erleuchtung GrokGnosis nennen .

„KI wird in den nächsten Jahren in der Lage sein, jede kognitive Aufgabe zu bewältigen … innerhalb von maximal drei oder vier Jahren“, prognostizierte er auf der CES. „Es wirft offensichtlich die Frage auf: was sollen wir alle tun?“

Für sich genommen besteht KI lediglich aus Algorithmen, die auf Servern laufen.

Es bedarf also physischer Körper zur Bewohnbarkeit …

Musk erklärte, deshalb „brauchen wir“

Roboter, Gehirnchips, selbstfahrende Fahrzeuge und all das.

Er glaubt, dass Tesla-Autos schon bald zehnmal und schließlich hundertmal sicherer sein werden als menschliche Fahrer. Dadurch werden die freiheitsliebenden Spritztouristen vermutlich zum Sklaven des Bug-Man-Mobils.

Apropos Masseneinwanderung: Musk versprach auch, dass humanoide Roboter

„das mit Abstand größte Produkt aller Zeiten.“

Etwa im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden sie die Erde überschwemmen wie grenzüberschreitende Migranten und aus den höllischen Reichen der mathematischen Möglichkeiten in unsere Welt strömen.

Musk glaubt, dass wir in naher Zukunft im Verhältnis zum Roboterpotenzial erbärmlich in der Unterzahl sein werden.

„Wir reden hier von zwanzig oder dreißig Milliarden humanoiden Robotern. Es ist noch nicht einmal klar, was Geld an diesem Punkt bedeutet oder ob es eine sinnvolle Obergrenze für die Wirtschaft gibt.“ Vorausgesetzt, die Dinge sind nicht schiefgelaufen – im Szenario der „guten KI“ – werden wir kein universelles Grundeinkommen haben. Wir werden ein universelles hohes Einkommen haben.“

Was also werden wir mit all dieser freien Zeit anfangen?

„Ich schätze, es wird ein bisschen wie Ruhestand sein“, antwortete Musk mit einem Kichern. „Jede Aufgabe, die Sie erledigen, ist optional … wie ein Hobby.“

Er runzelte die Stirn.

„Wird unser Leben einen Sinn haben, wenn Computer und Roboter alles besser können als wir?“

Dann lächelte er.

„Vielleicht brauchen wir deshalb den Neuralink .“

Stellen Sie sich eine quasi unsterbliche Menschheit mit einem Gehirnchip vor, die für immer Shuffleboard für eine jubelnde Menge von Robotersklaven spielt …

Die Verlockung des algorithmischen Mammons

Eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist,

Der meiste Futurismus ist ein Verkaufsgespräch …!

Es kann schwierig sein, zwei Konzepte gleichzeitig im Kopf zu behalten, aber nur so kann man verstehen, was hier gesagt wird.

Ein hochentwickeltes neuronales KI-Netzwerk beispielsweise verfügt über echte kognitive Leistungsfähigkeit und einen hohen Grad an Freiheit. Doch gleichzeitig überlagern sich diese tatsächlichen Fähigkeiten mit einem gewissen Hype.

Es ist so etwas wie Multivitamine.

Sicherlich fühlen Sie sich besser, aber vieles davon läuft auf einen Strahl neongelben Urins hinaus.

Es besteht eine gute Chance, dass diese Träume von superintelligenten KIs nie wirklich Wirklichkeit werden.

Sie werden bestimmte Aufgaben gut erledigen, aber ihre einzige „gottgleiche“ Eigenschaft wird sein, dass die Menschen sie verehren und ihnen Autorität verleihen. Das lässt uns unsere eigenen Probleme lösen, wie unvollkommen wir auch sein mögen.

In diesem Fall hätten diese Technologiegiganten eine ganze Generation demoralisiert und sie unvorbereitet auf die harten Realitäten der irdischen Existenz zurückgelassen.

Die meisten Kinder – und im Übrigen auch die meisten Erwachsenen – werden für eine Welt trainieren, die nie eintritt. Sie werden zu den Sandgöttern beten müssen, die ihnen nicht antworten können.

Andererseits stellt sich die Frage, was wäre, wenn diese transhumanen Träume wahr würden oder zumindest annähernd wahr würden?

Stellen Sie sich vor, die digitale Intelligenz übertrifft die menschliche Intelligenz um ein Vielfaches.

Es gibt zehnmal mehr Roboter als wir. Dies führt natürlich dazu, dass zukünftige Generationen der Maschine – oder vielmehr ihrem Besitzer – ausgeliefert sind. Die übrigen Menschen werden bestenfalls als Haustiere gehalten. Im schlimmsten Fall werden sie zu Biokraftstoff verarbeitet.

Ich meine, diese Cyborg-Verkäufer,

Larry Ellison

Masayoshi Sohn

Sam Altman

Elon Musk,

… und ihre technisch versierten Kollegen auf der ganzen Welt – versuchen, ein Stargate zur Hölle zu öffnen.

Ihre fehlerhaften Sandgötter werden den Ultimativen niemals überwältigen oder ersetzen …

Doch hier auf der Erde und sogar auf dem Mars sind sie durchaus in der Lage, in das gottförmige Loch im menschlichen Herzen einzudringen. Bei vielen Menschen haben sie das bereits getan.

Trump wurde gewählt, um ein „Goldenes Zeitalter“ menschlicher Blüte zu ermöglichen.

Wenn es ihm jedoch nicht gelingt, kluge Entscheidungen zu treffen, werden wir uns an diese Ära als die Ära des Trumpschen Transhumanismus erinnern . Es ist erst der vierte Tag seiner Amtszeit. Die Auswahl wird schwierig sein. Die Uhr tickt…

Gott segne Amerika – und möge Gott unseren Seelen gnädig sein.

…

Quellen: PublicDomain/bibliotecapleyades.net am 11.02.2025