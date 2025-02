Teile die Wahrheit!

Experten, die Covid Jahre im Voraus vorhergesagt haben, haben nun enthüllt, wie ein neues Virus eine Pandemie auslösen könnte.

Pandemie-Prognostiker haben Alarm geschlagen, nachdem im US-Bundesstaat Alabama ein noch nie zuvor entdecktes Virus entdeckt wurde, und warnen vor dessen Potenzial, Menschen zu infizieren.

Ein Experte behauptete, dieses neue Virus könne „für die gesamte Menschheit eine Bedrohung darstellen“.

Forscher der University of Queensland in Australien entdeckten das Camp-Hill-Virus bereits 2021 bei Spitzmäusen in Alabama.

Aus irgendeinem Grund haben sie ihren Bericht, in dem sie ihre Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit einer Übertragung der Krankheit auf andere Arten, einschließlich des Menschen, darlegen , erst vor Kurzem veröffentlicht .

The Mail Online berichtet: Das Camp-Hill-Virus ist Teil der Henipavirus-Familie, zu der auch die tödlichen Nipah- und Hendra-Viren gehören, die für die Weltgesundheitsorganisation zu den größten Pandemiegefahren zählen. (Russland beschuldigt Bill Gates, einen „Bioterrorismus“-Plan zur „Bevölkerungsreduzierung“ finanziert zu haben)

Dr. David Dyjack, ein Experte für öffentliche Gesundheit bei der National Environmental Health Association, der nicht an der Forschung beteiligt war, sagte gegenüber DailyMail.com, ein neues Virus wie dieses könne „für die gesamte Menschheit eine Bedrohung“ darstellen.

Er sagte: „Was uns im Bereich der öffentlichen Gesundheit Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass dieses Virus [wie wir glauben] eine sehr hohe Sterblichkeitsrate aufweist. Wenn es mutiert und auf den Menschen übertragbar ist und die Nieren angreift, wie wir es bei einigen Tieren gesehen haben, könnte das eine besondere Bedrohung für die gesamte Menschheit darstellen.“

Da das Camp-Hill-Virus bisher noch keinen Menschen infiziert hat, ist noch wenig über ihn bekannt. Andere Krankheitserreger derselben Familie können jedoch Entzündungen des Rückenmarks und des Gehirns , Hirnschwellungen, Atemnot sowie Nieren- und Leberschäden verursachen.

Dr. Dyjack fügte hinzu: „Ich würde sagen, es gibt drei Dinge, die mir nachts den Schlaf rauben: Das eine ist ein Atomkrieg . Das zweite sind die Auswirkungen des Klimawandels und das dritte ist eine globale Pandemie. Und das Camp Hill-Virus steht voll im Fokus dieser Pandemie-Bedenken.“

Andere Experten sind weniger beunruhigt über die Entdeckung, wie etwa Dr. Donald Burke, ein Epidemiologe, der maßgeblich dazu beitrug, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Coronaviren ausbreiten und Menschen infizieren, und der zwei Jahrzehnte zuvor eine globale Pandemie vorhergesagt hatte. Er sagte gegenüber DailyMail.com, dass es „wahrscheinlich keine Epidemie auslösen wird“.

Da es sich beim Camp-Hill-Virus um ein neuartiges Virus handelt, haben die Wissenschaftler mehr Fragen als Antworten. Zudem liefert die Genomsequenz noch keine Informationen über die Schwere der Erkrankung oder Übertragbarkeit.

Obwohl es Daten gibt, die zeigen, dass es möglicherweise in der Lage ist, menschliche Zellen zu infizieren, erklärte Dr. Adam Hume, ein Virologe an der Boston University, gegenüber DailyMail.com: „Das sagt uns nicht, ob es pathogen ist [Krankheit verursacht] oder nicht, aber wenn es nicht in menschliche Zellen eindringen kann, dann sagt es uns, dass es wahrscheinlich nicht pathogen ist.“

Dr. Hume, der nicht an der australischen Forschung beteiligt war, fügte hinzu: „Zurzeit wissen wir noch nicht genug darüber. Vielleicht können wir eines Tages in der Zukunft [Übertragbarkeit und Virulenz] bestimmen.“

Im Rahmen einer Studie zur Alterung von Säugetieren haben Forscher der University of Queensland im Jahr 2021 in Alabama vier Nördliche Kurzschwanzspitzmäuse (Blarina brevicauda) gefangen .

Sie analysierten Gewebeproben der Tiere und entdeckten genetisches Material des Camp-Hill-Virus.