Gesundheit: Jan van Helsing im Interview mit Vera Wagner — Empfehlung: Trinkt Meer!

Vera Wagner ist die Autorin der Bücher „Iss richtig oder stirb“, „Powerpilz Cordyceps“ sowie die Mitautorin des Gemeinschaftswerks mit Jan van Helsing „Wenn das die Patienten wüssten“.

Vera schreibt nicht von anderen ab, sondern ist stets im Selbstversuch und probiert das meiste an Therapien und Möglichkeiten, die Gesundheit des Körpers zu gewährleisten, am eigenen Leibe aus. Sie schreibt Therapeuten an, ist im Austausch mit diesen und gibt das Ergebnis, wenn es von Erfolg gekrönt war, an ihre Leserinnen und Leser weiter.

Nun, im Januar 2025, ist sie einer weiteren spannenden Geschichte auf der Spur, zu der Jan van Helsing sie heute befragt – die Meerwasser-Therapie.

Jan: Liebe Vera, Du hast einige Zeit nichts von Dir hören lassen. Es gibt ja den Spruch „No News is good news.“, trifft das bei Dir zu?

Vera: Ja, das könnte man rückblickend betrachtet so sagen. Privat habe ich turbulente Monate hinter mir, eine Freundin in großer Not, ein Umzug, und im Hintergrund lief immer noch die Regeneration nach insgesamt fünf Operationen innerhalb von zwei Jahren, da war eine kleine Verschnaufpause angesagt.

Im Oktober erinnerte mich der Heilpraktiker André Kabat, den unsere Leser Buches „Wenn das die Patienten wüssten“ als Infrarot-Experten kennen, an ein Thema, das ich schon in diesem Buch erwähnt hatte: Meerwasser als Heilmittel. Da ich damals so viele Themen behandelt habe, war kein Raum, um tiefer in die Thematik einzusteigen.

Jan: Ich erinnere mich, es ist das Kapitel „Speziell aufbereitetes Meerwasser – Heilung aus dem Ozean“. Da geht es um diesen französischen Biologen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts tausenden von Menschen mit Meerwasser-Injektionen das Leben rettete…

Vera: Genau! Kapitel 18.3, S. 318. André schickte mir im Oktober einen Link zu einem Film über die Meerwassertherapie, und von da an ließ mich dieses Thema nicht mehr los. Es war wie bei meinem Lieblingsmärchen, der kleinen Meerjungfrau, die an Land einen Prinzen rettet und sich unsterblich in ihn verliebt. Aber bevor ich tiefer in die Materie „Meerwasser“ einsteige, möchte ich ein kleines Quiz mit Dir machen. Bist Du dabei?

Jan: Na klar! Leg los!

Vera: Wovor warnen uns Ernährungsexperten und Mediziner immer wieder, wenn es darum geht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfall zu vermeiden?

Jan: Vor Salz.

Vera: Was sagt man Patienten, deren Nieren nicht richtig funktionieren?

Jan: Dass sie nicht zu viel Salz essen dürfen.

Vera: Was sagst Du dann dazu, dass eine Klinik in Nicaragua bei Niereninsuffizienz große Erfolge mit Meerwasser-Infusionen hat?

Jan: Nun, da bin ich sprachlos.

Vera: War ich zuerst auch. Was gibt man in Patienten nach Unfällen, bei Schockzuständen, Schlaganfall etc. im Rettungswagen oder in den Notfallambulanzen der Kliniken?

Jan: Intravenös verabreichte isotonische Kochsalzlösungen.