Der italienische staatliche Medienarm RAI Vaticano hat Berichten zufolge mit den Vorbereitungen für eine „außerordentliche Ausgabe“ begonnen, die angesichts der Diagnose einer Lungenentzündung bei Papst Franziskus am späten Dienstagabend erfolgt.

Nachdem bei Papst Franziskus am Dienstagabend die Diagnose einer doppelseitigen Lungenentzündung bekannt gegeben wurde, bereitet sich Italiens staatlicher öffentlich-rechtlicher Rundfunk Berichten zufolge auf eine „außerordentliche Ausgabe“ vor, da die Spekulationen über den Gesundheitszustand des Papstes zunehmen.

Am späten Dienstagabend berichtete der italienische katholische Blog Messa in Latino , dass RAI Vaticano vor einer möglichen außerordentlichen Ausgabe gewarnt worden sei. RAI Vaticano ist der dem Vatikan gewidmete Teil des staatlich geförderten italienischen Rundfunks RAI.

Die Nachricht kam kurz nachdem ein wichtiges Update zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus am 14. Februar veröffentlicht wurde.

Am Dienstagabend erklärte der Direktor des Pressebüros des Vatikan, Matteo Bruni, dass Krankenhausuntersuchungen ergeben hätten, dass der Papst an einer doppelseitigen Lungenentzündung leide. (Es war jahrelang verschlossen: Papst öffnet heiliges Petersdom-Tor – „der Papst der Apokalypse“ – Endzeitprophezeiung der Päpste!)

Die Behandlung von Francis sei weiterhin „komplex“, sagte Bruni, während weitere Tests „den Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung zeigten, die eine weitere medikamentöse Therapie erforderte.“

Am Mittwochmorgen verkündete Bruni in einem sehr kurzen Update , dass Francis gut ausgeruht und gefrühstückt habe.

Einige Quellen berichten , dass es dem Papst trotz seiner Lungenentzündung besser gehe.

Die Nachrichtenagentur Ansa gab außerdem an , dass der Papst tagsüber aufsteht und in einem Sessel sitzt, anstatt ans Bett gefesselt zu sein.

Die Nachrichtenagentur zitierte Quellen aus dem Vatikan, denen zufolge es Franziskus‘ Herz gut gehe und er trotz der Lungenentzündung, die seine anderthalb Lungenflügel befalle, keinen zusätzlichen Sauerstoff benötige. Um sich zu erholen, werden Besuche jedoch vollständig abgesagt, mit Ausnahme derjenigen, die seine engsten Mitarbeiter sind.

Der vatikanische Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin soll Franziskus heute Nachmittag besuchen, frisch zurück von seiner viertägigen Reise nach Burkina Faso.

Da Francis aufgrund einer Krankheit mit Anfang 20 bereits ein großer Teil einer Lunge fehlte, war er im Winter immer besonders anfällig für Erkältungen, die seine Atmung beeinträchtigten.

Franziskus war am Freitag mit Fieber und Bronchitis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Pressebüro des Vatikan teilte Journalisten am Samstagabend jedoch mit, das Fieber sei offenbar abgeklungen. Außerdem gab das medizinische Personal Berichten zufolge an, dass sich bei ihm „bei einigen Werten eine Verbesserung“ gezeigt habe.

Am Sonntagabend war sein Zustand noch als „stationär“ erklärt worden, am Montag teilte die Pressestelle dann jedoch mit , dass sich sein Zustand verschlechtert habe und dass „alle bisherigen Untersuchungen auf ein komplexes Krankheitsbild schließen lassen, das einen entsprechenden Krankenhausaufenthalt erforderlich machen wird“.