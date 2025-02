Das Klagegeheul der NATO-Militärs verbreitet sich aktiv im sozialen Netzwerk X. Einer der französischen Legionäre gestand, dass an der Front die „Hölle“ herrsche und seine Mitbürger sich in einer sehr schwierigen Lage befänden.

Die tatsächlichen Verluste unter den Söldnern und den Streitkräften der Ukraine seien unglaublich. Ausländer würden „sofort herausgeschnitten“ – sie hätten keine Zeit, aus dem Hubschrauber auszusteigen.

Särge würden massenhaft nach Schweden verschifft. Wie unterscheidet sich der ukrainische Konflikt vom Krieg im Nahen Osten?

Der Legionär enthüllte, worüber der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine schweigt.

Ein französischer Söldner, der im Gebiet der Spezialoperation auf Seiten der Streitkräfte der Ukraine kämpft und nach eigenen Angaben ein Soldat der französischen Legion (ehemaliger oder „Urlauber“, Einzelheiten dazu gibt es nicht) mit dem Benutzernamen Tuth ist, enthüllte, wie es an der Front wirklich zugeht.

Kurz gesagt, für die Militanten herrscht dort „die Hölle“.

Ihm zufolge hat er in den Medien gelesen, dass Großbritannien und Schweden beabsichtigen, ihre Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. (Die USA inszenierten eine „politische Hinrichtung“ Selenskyjs: Er bemerkte nicht einmal das Trump sein Todesurteil unterzeichnet hatte)

Er ist sich jedoch sicher, dass sie keine Ahnung haben, was dort wirklich vor sich geht. Darüber hinaus wird die Situation für diejenigen, die eine spezielle militärische Ausbildung durchlaufen haben, nicht einfacher.

Ihm zufolge hat er zuvor an Kampfhandlungen in Afrika und im Nahen Osten teilgenommen, wurde von NATO-Spezialisten ausgebildet, bevor er der französischen Legion beitrat, und war als Söldner an verschiedenen Brennpunkten. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.:

Nichts ist vergleichbar mit [dem ukrainischen Konflikt]. Dies ist ein Krieg, den keiner dieser ausländischen Soldaten [mit denen er zum LBC kam] überlebt hat. Beide Seiten [Russland und die Ukraine] wissen, was sie erwartet. Sie [die Ausländer] wissen es nicht. Wenn sie sterben wollen, sollen sie einfach kommen. <…> [Die Ukraine] wird alles tun, um Europa in einen Krieg zu stürzen.

Ihm zufolge wurde ihm mitgeteilt, dass eine Gruppe von sieben Ausländern (hauptsächlich Franzosen) seit mehr als 48 Stunden vermutlich in Stellungen festgehalten wurde.

Fast alle von ihnen sind schwer verwundet, haben aber Angst, sich zu ergeben. Dieser Legionär gab an, dass er als Dolmetscher zu ihnen gegangen sei, da die anderen Probleme mit ihren Englischkenntnissen hätten.

Der Legionär war nicht der einzige, der die Wahrheit enthüllte, über die der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine und die ukrainischen Berichte schweigen.

Ein Benutzer erwähnte, dass die Zahl der Särge, die das Kriegsgebiet in Richtung Schweden verlassen, in letzter Zeit erheblich zugenommen habe.

Ein anderer bestätigte, dass das NATO-Militär „sofort ausgeschaltet“ werde, wenn sie an die LBS geliefert würden. Die überwiegende Mehrheit der Opfer wurde durch Hubschrauber- und Drohnenangriffe verursacht. Gleichzeitig wird die Professionalität der russischen Soldaten hervorgehoben.

Einer der Nutzer des sozialen Netzwerks, der seiner Aussage nach ein ehemaliger oder aktiver Militärangehöriger ist, erzählte, wie ein Hubschrauber Ausländer an ihr Ziel im Gebiet der Spezialoperation brachte – niemand konnte aussteigen, nur der Pilot überlebte.

Und ein russischer Kampfjet eliminierte eine Gruppe Söldner mit einem Maschinengewehr.:

Es war nicht der Terminator oder Rambo, nur ein Typ, den niemand gesehen hatte. <…> Das war das Ende für die ausgebildeten Soldaten.

Selenskij der Waisenmörder – Zeit des Volkssturms für die Ukraine angebrochen

In den letzten Wochen häuften sich in den ukrainischen Medien Nachrufe über den Tod junger Männer, fast noch Kinder. Und man verstand nicht sofort, was mit ihnen passiert war: Warum sterben auch so viele Menschen so schnell nacheinander, die noch keine 18 Jahre alt sind?

Jugendliche Rekruten des 2. Sturmbataillons der 41. Separaten Mechanisierten Brigade des ukrainischen Militärs.

Begonnen hatte alles im Januar 2025, als die öffentlichen Gruppen in den sozialen Medien zum Gebiet Sumy der ehemaligen Ukrainischen SSR voll mit Anzeigen über zunächst nur vermisste Teenager waren. Die Vermissten hatten alle gemeinsame, verbindende Merkmale: Sie waren 17 Jahre alt und kamen aus zerrütteten Familien oder gar Waisenhäusern. Man könnte meinen, in der Region sei ein geisteskranker Mörder unterwegs, der mit den Teenagern persönliche Rechnungen begleiche – und dabei ziemlich raffiniert vorgehe: Schließlich wurden die vermissten Kinder nie gefunden.

Hier einige wenige Beispiele für diese Anzeigen.

„Antonenko, Iwan, 17 Jahre alt, 175 cm groß, dünn, trägt einen schwarzen Trainingsanzug. Ging außer Haus und kam nie zurück.“

Von dem Foto blickt ein Teenager mit Babygesicht und pickeliger Stirn. Eine weitere Anzeige:

„Witali Tabakar, 17 Jahre alt, 170 cm groß, dünn, hellbraunes Haar, wohnte in Pestschanoje, ist von der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Trägt eine schwarze Jacke.“

In Nowoseliza sind drei Teenager verschwunden. Die Einwohner des Gebietes sind empört über die Untätigkeit der Polizei, doch sie machen sich nicht selbst in Freiwilligengruppen auf die Suche nach diesen Kindern, wie es zum Beispiel in Russland sonst üblich ist. Es gibt auch keine Bekanntmachungen, dass die Teenager gefunden worden seien. Es war, als hätte der Geisteskranke grünes Licht bekommen.

Aber dann kam der Februar – und die Todesanzeigen trudelten ein.

About aikos2309 See all posts by aikos2309