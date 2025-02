Karikaturist der Washington Post, der Pizzagate als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete, wegen Kinderporno-Vorwürfen festgenommen

Oh, you just thought it was #Diddy and Freak Off parties? You thought they are the only ones harming children?? No.

I present to you #JohnPodesta and (Obama handler) #ValerieJarret. #PizzaGate is REAL. @wikileaks showed us.

It’s up to you to choose to see truth or not. pic.twitter.com/bWIJg3jmnL

— ꧁ C a r o l i n a ꧂ (@CarolinaOuest) November 3, 2024

Doch diese grausamen Verbrechen gehören zur „normalen“ Alltagspraxis der pädophilen Elite, die im Geheimen Krieg gegen die Menschheit führt, um ihre eigenen satanischen Ziele voranzutreiben.

Trump hat die Wahl aus vielen Gründen gewonnen, aber einer der wichtigsten ist sein Respekt vor der Familie. Während die Demokraten ein katastrophales Maßnahmenpaket durchbrachten, das das gesellschaftliche Gefüge weiter zerstören soll, gelobte Trump, Menschenhändler, Vergewaltiger und Pädophile einzusperren.

Kein Wunder, dass die Washingtoner Elite, Hollywood, die CIA und die Globalisten Trump unbedingt besiegen wollten. Er ruiniert ihr Geschäft mit dem Kindersexhandel.

Vergleichen Sie 47 mit der degradierten Präsidentschaft der Nummer 46. Sprechen Sie über einen Wechsel von der Dunkelheit zum Licht.

Und wir haben noch nicht einmal erwähnt, was der Elite in diesen dunklen Kreisen bevorsteht. Jüngste Enthüllungen, von der Epstein-Kundenliste bis hin zu schockierenden Geschichten über Diddys Partys, zeigen, dass die Zahl der Täter weitaus größer ist, als irgendjemand sich je vorgestellt hat.

Es ist ein großer Club … und Gott sei Dank sind Sie nicht dabei. Der Hammer der Gerechtigkeit wird bald fallen, die Kabale wird bald zerstört und die Elite der Pädophilen im ganzen Land zittert in diesem Moment vor Angst.

Elon Musk, Mitglied der Trump-Administration, erklärte, dass der „Hammer der Gerechtigkeit“ auf Faktenprüfer und Mainstream-Journalisten niederprasseln werde, die den Pizzagate-Skandal fälschlicherweise widerlegten, um die Öffentlichkeit zu täuschen und die Elite der Pädophilen zu schützen.

Wie Musk erklärt, handelte es sich dabei um die schlimmste Form der Desinformation, da sie Kinderschänder schützte und dazu führte, dass Tausende und Abertausende von Kindern zu Schaden kamen, während die Mainstream-Medien weiterhin die Öffentlichkeit manipulierten.

Am Vorabend der US-Wahlen alarmierte Musk die pädophile Elite, indem er eine Nachricht über einem Artikel von The People’s Voice über John Podesta und seinen Freund Slade Sohmer postete. Sohmer war ein Journalist, der 2016 den Pizzagate-Skandal als haltlose Verschwörung „entlarvte“, 2023 jedoch wegen Kindesmissbrauchs verhaftet wurde.

The hammer of justice is coming https://t.co/6aGbyymcTE — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2024

Obwohl die Mainstream-Medien behaupten, dass es sich bei Pizzagate um nichts weiter als einen Fiebertraum in der Fantasie rechter „Verschwörungstheoretiker“ handelt, wurden in jüngster Zeit zahlreiche Mainstream-Journalisten und mit der pädophilen Elite in Verbindung stehende Personen für genau die Verbrechen verhaftet, die sie angeblich „entlarvt“ haben.

Die Mainstream-Medien versuchen verzweifelt, diese Neuigkeit zu vertuschen, daher ist es unsere Aufgabe, Sie über alle Einzelheiten zu informieren.

LOOK WHAT I FOUND: JOHN PODESTA THANKS EDITOR ARRESTED FOR CHILD PORN! In 2017, John Podesta thanked Slade Sohmer — The Recount editor arrested for child porn! Slade’s account has been deactivated so I don’t know what the original tweet read. Needless to say, based off the… pic.twitter.com/BN5lETURHt — LIZ CROKIN (@LizCrokin) November 15, 2023

Am 17. Oktober beschlagnahmte die Berkshire Law Enforcement Task Force bei einer Durchsuchung von Sohmers Wohnsitz in Otis ein Telefon mit Hunderten von Bildern und Videos mit Kinderpornografie.

Unter den verstörenden Inhalten fand die Task Force laut der Zeitung Berkshire Eagle auch ein Video, das Sohmer angeblich bei der Vergewaltigung einer Minderjährigen aufgenommen hatte .

Sohmers Sammlung selbstgemachter Kinderpornografie zeigt Kinder im Alter von drei oder vier Jahren.

Doch es kommt noch schlimmer. Neben Tausenden von verdorbenen Fotos fand die Polizei auch Textnachrichten von Sohmer, in denen er Einzelheiten darüber verriet, wie man ein Kind entführt und vergewaltigt.

Diese beunruhigenden Gespräche verliehen dem Fall „eine Ebene extremer Grausamkeit“, so Marianne Shelvey, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von Berkshire .

Bedenken Sie, dass es sich hier um einen der Mainstream-Journalisten handelt, der massiv die Lüge verbreitete, dass es sich bei Pizzagate um eine widerlegte Verschwörungstheorie handelt.

Dies ist das Ausmaß an Korruption und Bösartigkeit, mit dem wir es in den Mainstream-Medien zu tun haben.

Wie Liz Crokin berichtete, handelt es sich bei einem der letzten Posts von Slade Sohmer vor seiner Verhaftung um einen Retweet von Ben Collins, einem weiteren Pizzagate-Leugner und Pädophilen-Beschützer.

Solche Freunde hat Clintons Wahlkampfmanager John Podesta. Kein Wunder, dass er jedes Mal in Panik gerät, wenn in seiner Gegenwart das P-Wort fällt.

Alles, was Podesta sagt, ist eine Irreführung oder eine glatte Lüge. Pizzagate stammt aus seinen E-Mails, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Diese E-Mails und deren Inhalt wurden nie bestritten.

Es ist Zeit, diesen 9.000 Jahre alten Satansanbetungs-Pädophilenkult mit einem Schuldspruch nach dem anderen zu zerschlagen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.01.2025