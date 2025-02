10 brennende Fragen, die sich jeder zur Black-Hawk-Katastrophe in Washington stellen sollte (Video)

Teile die Wahrheit!

Was in aller Welt ist gerade am Reagan National Airport passiert? Wie viele von Ihnen war ich zutiefst bestürzt, als ich von einer so großen Tragödie hörte, die so leicht hätte verhindert werden können.

Es gibt keine Möglichkeit, die Toten zurückzuholen. Viele glauben, wenn kompetente Leute am Reagan National Airport die Dinge geleitet hätten, wären sie noch unter uns. Andere sind völlig davon überzeugt, dass uns nicht das ganze Bild präsentiert wird. Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, und ich werde in diesem Artikel einige davon mit Ihnen teilen. Von Michael Snyder

Aber beginnen wir mit den Grundlagen. Am Mittwochabend kam es zu einer heftigen Kollision zwischen einem Black Hawk-Hubschrauber und einem Flugzeug der American Airlines, das gerade versuchte zu landen …

Eine großangelegte Such- und Rettungsaktion war im Gange, nachdem am Mittwochabend am Reagan National Airport in Arlington, Virginia, ein Black Hawk-Hubschrauber der Army mit einem Jet der American Airlines kollidiert war.

Nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) kollidierte ein Regionaljet vom Typ Bombardier CRJ700 der PSA Airlines gegen 21 Uhr Ortszeit beim Anflug auf Landebahn 33 am Reagan National Airport (DCA) in der Luft mit einem Hubschrauber vom Typ Sikorsky UH-60.

PSA wurde als Flug 5342 für American Airlines betrieben und startete in Wichita, Kansas.

Angesichts der Technologie, die uns zur Verfügung steht, ist es unmöglich, dass so etwas passiert.

Aber es ist passiert.

Die Leute verlangen nach soliden Antworten und hoffentlich werden wir bald welche bekommen. Es gibt einfach so viel an dieser Geschichte, das einfach keinen Sinn ergibt. Im Folgenden finden Sie 10 brennende Fragen, die sich jeder zur Black Hawk-Katastrophe am Reagan National Airport stellen sollte …

#1 Warum war die Besetzung des Flugsicherungsturms, der die Anweisungen gab, „für die Tageszeit und das Verkehrsaufkommen unüblich“ ?