„Immer wenn ich über den weltweiten Kindesmissbrauch spreche, sinkt die Zahl der Aufrufe wie ein Klavier, das aus dem Fenster fällt. Interessant“, twitterte Neil Oliver gestern.

Oliver bezog sich auf einen Monolog, den er einige Tage zuvor veröffentlicht hatte.

Neil Oliver ist ein schottischer Fernsehmoderator, Autor und Historiker. Er hat mehrere Dokumentarserien über Archäologie und Geschichte präsentiert, darunter BBCs „A History of Scotland“, „Vikings“ und „Coast“. Letztere hat ihm den Spitznamen „The Coast Guy“ eingebracht.

Seit 2021 ist er Moderator des britischen Nachrichtensenders GB News und ist durch seine regelmäßigen Monologe weltbekannt geworden. Außerdem veröffentlicht er Interviews, Fragen und Antworten sowie Monologe auf seinen persönlichen Videokanälen.

Die Reichen und Mächtigen hätten „schmutzige“ Methoden, die durch das Internet entlarvt würden, sagte Oliver in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Video.

„Je mehr wir damit konfrontiert werden, wie die Mächtigen sind, was sie für normales Verhalten halten – nun, in diesem Zusammenhang fällt mir ihre Schmuddeligkeit immer mehr auf.

Diese Schmuddeligkeit ließ sich in früheren Zeiten besser verbergen … das Internet hat sie entlarvt wie das Umdrehen eines mit Seepocken verkrusteten Felsbrockens in einem Felsenbecken“, sagte er.

„Man sagt uns, die Liebe zum Geld sei die Wurzel allen Übels, und das Internet enthüllt mit Sicherheit die Gier der wohlhabenden Eliten nach Verschwendung“, fügte er hinzu. (Michelle Obama lässt sich von Barack scheiden, weil die „Geschichte der Pädophilie“ bald ans Licht kommen wird)

Als „normal“ wird für die selbsternannten Eliten beispielsweise ihre Verwicklung in Pädophilie und andere Formen der Ausbeutung bezeichnet, wie die Fälle von Jeffrey Epstein und Sean Combs zeigen.

Die angeblichen Leaks aus der „Kundenliste“ des international tätigen Pädophilen Jeffery Epstein „machen bereits deutlich, was reiche und mächtige Männer und Frauen als Unterhaltung bezeichnen“, sagte Oliver.#

„Neuer als die Epstein-Kundenliste sind die sogenannten Diddy [Party] Tapes, die vom Musikmogul und [ ] Milliardär Sean Combs aufgenommen wurden. Wie die Epstein-Kundenliste werden diese Bänder, glaube ich, nie ganz ans Tageslicht kommen.“

Ein weiteres Beispiel für „Schmutzigkeit“ ist der Vorwurf der Heuchelei gegen Politiker wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Sie nahmen Millionen von Dollar an Wahlkampfspenden von der Pharmaindustrie an und behaupteten gleichzeitig, ihnen liege das Wohl der Bevölkerung am Herzen.

Dies geschah während einer Anhörung von Robert F. Kenedy Jr., der Minister für Gesundheit und Soziale Dienste werden möchte.

„Mehr als 20 Millionen Dollar für den sozialistischen Aktivisten Sanders und rund 10,5 Millionen Dollar für die Krokodilstränen-Anhängerin Warren. Man kann aus dieser Information machen, was man will, aber für mich ist das einfach nur schäbig“, sagte Oliver.

„Diese Typen mit ihren Allüren, sie hätten das Wohl der Menschen im Sinn, sind auf der Jagd nach Geld und wollen es sich scheußlich machen. Und das ist schäbig … wir sprechen nicht umsonst von ‚stinkreich‘.“

Das Internet deckt auch die jahrhundertelangen Lügen über die Pandemie immer häufiger auf. Die Pandemie von „Convid 1984“ war eine „globale Operation“, die von öffentlich-privaten Geheimdiensten und Militärallianzen koordiniert wurde und sich auf Gesetze berief, die chemische, biologische, radiologische und nukleare Angriffe provozieren sollten.

Die Entscheidungen rund um die Covid-Pandemie wurden von einem transnationalen militärisch-industriellen Komplex getroffen und nicht von demokratisch gewählten Vertretern. „Es wurde treffend als Staatsstreich bezeichnet , und das war es auch“, sagte Oliver. „Während Menschen starben und Leben zerstört wurden, wurden Billionen von Pfund, Dollar und Euro von den Vielen an die wenigen schmierigen Hände transferiert.“