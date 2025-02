Was für ein Irrsinn: Monatlich 40.000 Euro für Bewachung eines auffälligen Asylbewerbers (Video)

Ein Asylbewerber aus Afghanistan sorgt im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz für „Ärger“. Für teuren „Ärger“. Für seine Bewachung zahlt die Gemeinde 40.000 Euro. Monatlich!

Ein afghanischer „Geflüchteter“, so die Zuschreibung des öffentlich-rechtlichen SWR, dessen Asylantrag längst abgelehnt wurde, sorgt weiterhin für „Ärger“ und enorme Kosten.

Der 20-Jährige lebt in einer, vom Steuerzahler finanzierten, Notunterkunft im Landkreis Bad Kreuznach im Ampel-regierten Bundesland Rheinland-Pfalz.

Erst bedrohte er Mitbewohner in seiner Unterkunft, griff sie mit einem Stock an, zerstörte Porzellan und warf Fenster ein. Aber damit nicht genug:

Der junge Mann, der immer wieder „religiöse Drohungen“ aussprach, weckte seine Mitbewohner nachts, um sie zum Gebet zu zwingen. Statt ihn aber in sein Allah-Traumland Afghanistan abzuschieben, wurde er einfach in eine neue Unterkunft verlegt.

Doch auch dort bleibt er unberechenbar und aggressiv. Weil Bewohner und Mitarbeiter hoch verängstigt sind, hat die Gemeinde nun einen privaten Sicherheitsdienst engagieren, um den hoch aggressiven Afghanen rund um die Uhr zu bewachen. (Wie eine Migrantengruppe eine Schule in Niedersachsen tyrannisiert – an Berlins Problemschule jagt ein Mob seine Opfer)

Die Kosten für den geschröpften Steuerzahler, der diesen Migrationswahnsinn finanzieren muss: Der Landkreis – also der Steuerzahler – zahlt satte 40.000 Euro! Monatlich!

Die CDU-Landrätin Bettina Dickes, deren Partei für diesen Irrsinn verantwortlich ist, hab nun genug von dieser Farce und fordert endlich die Abschiebung des Mannes.

Das zuständige, grün-geführte Integrationsministerium reagierte erst Mitte Januar, also Monate nach der ersten Aufforderung. Das Integrationsministerium bestätigt die „Bedenken“.

Aber – leider leider – die Abschiebung nach Afghanistan ist laut Ministerium zwar möglich, aber aufgrund der fehlenden diplomatischen Beziehungen zu den Taliban gebe es „Schwierigkeiten“.

Na dann, lieber Steuerzahler, husch, husch, morgen wieder in die Arbeit.

300x250

Dresdner Schule warnt vor No-go Zone für Schüler, weil dort Migranten-Banden auf sie warten

Das Sportgymnasium Dresden gibt ein Warnschreiben an die Lehrerbelegschaft heraus: Sie sollen Kollegen und Eltern dafür sensibilisieren, dass die Kinder zum Schutz bestimmte Gebiete meiden sollen, um halbwegs sicher vom Sportplatz zur Schule und umgekehrt zu gelangen.

Dieser Wahnsinn, dieser Offenbarungseid klärt die Frage, warum die Jugend mit überwältigender Mehrheit die AfD unterstützt.

Im Informationsblatt Nr. 17 gibt die Schulleitung des Sportgymnasium Dresden – laut Eigendarstellung eine Eliteschule des Sports – vor ein paar Tagen unter der Überschrift „Belehrung zum Verhalten im Schulgelände und außerhalb“ ein Schreiben an die Lehrerschaft heraus, das klar macht, in welchem kaputt migrierten Land und in welcher Gefahr unsere Kinder leben.

300x250 boxone

Einen dieser „Vorfälle“ zum Anlass nehmend – ein Schüler der Schule wurde auf dem Weg zwischen schulischer Sportstätte und Schulgebäude wieder einmal überfallen und zusammengeschlagen – sieht sich die Schulleitung veranlasst, Schüler „egal welchen Alters“, zu belehren: