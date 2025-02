Was hat Trump wirklich mit Gaza vor? Umsiedlung, Gasvorkommen, Immobilien-Fantasie …

Was hat Trump wirklich mit Gaza vor?

– Trump will, dass die USA die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen.

– er schlägt vor, die Palästinenser in Länder wie Ägypten und Jordanien umzusiedeln.

– der Gazastreifen soll wirtschaftlich entwickelt und von nicht explodierten Bomben befreit werden & spricht dabei von einer langfristigen Übernahme durch die USA.

– er sieht den Gazastreifen als zukünftige Riviera des Nahen Ostens mit vielen Arbeitsmöglichkeiten.

Das sind die veröffentlichten Interessen. Jetzt kommen wir aber zu den versteckten, den wahren, Hintergründen. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Israel – Gas und Handel:

Israel hat Interesse an den Gasvorkommen vor der Küste Gazas. Diese Gasreserven sind bedeutend und sowohl für Israel als auch für den internationalen Energiemarkt von großem wirtschaftlichen Wert.

Israel möchte die Gasvorkommen kontrollieren und erschließen. Es gab Pläne zur Förderung von Gas, was zu Spannungen geführt hat, da palästinensische Gruppen darauf bestehen, dass diese Ressourcen dem palästinensischen Volk gehören.

Durch die Erschließung der Gasfelder könnte Israel seine Position als Gas-Exporteur stärken. Dies würde nicht nur die eigene Energieversorgung sichern, sondern auch Exporte nach Ägypten und möglicherweise darüber hinaus in die EU ermöglichen.

Es wurde diskutiert, dass der Bau des sogenannten Ben-Gurion-Kanals, der durch Gaza gehen könnte, eine neue Handelsroute schaffen könnte, die Israel wirtschaftliche Vorteile durch den Handel und den Transit von Waren bringt.

Israel ist Teil des Eastern Mediterranean Gas Forums (EMGF), das regionale Energiekooperation fördert. Die Nutzung der Gasvorkommen könnte die Zusammenarbeit mit anderen Ländern im östlichen Mittelmeerraum verstärken.

Durch die Kontrolle und Nutzung der Gasvorkommen kann Israel seine geopolitische Stellung im Nahen Osten und darüber hinaus stärken.

Ja, all das und niemand berichtet darüber. Westliche Medien tun so, als würde es ausschließlich um Freiheit und Demokratie gehen. Gegen Terrorismus.

Es ist unfassbar, mit welch einer Selbstverständlichkeit mittlerweile Gebiete im Nahen Osten besetzt, annektiert und/oder ausgeraubt werden und vor allem wie normal es geworden ist, ganze Bevölkerungen umzusiedeln und/oder Massaker zu verüben, wenn Interessen dahinter stehen.

Wie einfach Regierungen ausgewechselt werden, mit ganz viel Blut und Leid der Bevölkerungen, wenn sie nicht pro-westliche Interessen umsetzen.

Unabhängige Länder werden komplett ausgeraubt. Sie müssen mit WEF, IWF, WHO uvm. zusammenarbeiten. In Deutschland und Europa wundert man sich dann, weshalb so viele Flüchtlinge nach Europa wollen.

Ganz einfach: Weil Europa immer das große Opfer oder die große Marionette der US-Kriegspolitik ist.

Trumps Gaza-Vision: Luxusimmobilien statt humanitäre Lösung – Ein erschreckend simpler Plan für ein komplexes Problem

