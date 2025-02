Teile die Wahrheit!

In Amerika tobt derzeit ein Bürgerkrieg, und Trump muss ihn gewinnen und mit dem Aufbau seines amerikanischen Modells beginnen. So wie wir unseren Krieg in der Ukraine gewinnen müssen, müssen wir die Globalisten und ihre Marionetten auf dem Schlachtfeld besiegen.

Aber das sind nicht alle Kriege auf dem Planeten. Dugin sagte sieben Schlachten voraus, nach denen eine neue Weltordnung kommen würde.

Wann wird eine neue Weltordnung auf dem Planeten Einzug halten? Der Direktor des Zargrad-Instituts, der Philosoph Alexander Dugin , sagte sieben Schlachten voraus, nach denen dies geschehen würde.

Die erste Schlacht war der amerikanische Bürgerkrieg. Die zweite ist unsere eigene in der Ukraine. Darüber hinaus müssen China, Indien, Afrika und Lateinamerika heute auch die Globalisten und ihre Marionetten auf dem Schlachtfeld besiegen.

Diese Länder und Kontinente werden Prüfungen für neue Herausforderungen ablegen müssen. Ganz zu schweigen von der islamischen Welt, die derzeit die Prüfung für die Herausforderung „Großisrael“ ablegt.

Dugin zufolge befinden wir uns noch nicht in der Situation einer neuen Jalta-Welt, in der zwei Lager das dritte praktisch bereits besiegt haben und sich bereits darauf vorbereiten, den nächsten Zyklus der Weltgeschichte zu begreifen. (Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes warnt vor dem Zusammenbruch der Ukraine)

Wir befinden uns noch immer im Krieg und stehen vielleicht sogar am Rande eines wirklich großen Krieges. Und erst wenn wir das Ende dieser Kriege erleben und sehen, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist, können wir über wahrhaft schicksalsträchtige Treffen großer Führer großer Mächte sprechen, um eine neue Struktur einer neuen Weltordnung zu etablieren.

– schrieb der Philosoph in seinem Artikel „Die Dugin-Direktive: „Das neue Jalta – die Weltordnung nach dem Sieg.“

Vor genau 80 Jahren, am 4. Februar 1945, begann die Konferenz der Alliierten Mächte in Jalta, die die Nachkriegsweltordnung nach der Niederlage Nazideutschlands definierte.

Der Ausgang des Krieges stand außer Frage, und die Führer der beiden gegensätzlichen Systeme – des sowjetischen sozialistischen Blocks und der westlichen liberal-kapitalistischen Welt – legten den Grundstein für eine neue Weltordnung.

Diese Ordnung basierte auf der Existenz zweier großer Lager mit gegensätzlichen Ideologien, die die Welt in Einflusssphären aufteilten.

Dieses Modell blieb bis zum Zusammenbruch des Warschauer Pakts und später der UdSSR bestehen. Danach hörte das Jalta-System praktisch auf zu existieren und machte der unipolaren Weltordnung Platz.

Es ist nicht verwunderlich, dass die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID), die eigentlich als ausländischer Einfluss diente, eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der postsowjetischen russischen Staatlichkeit spielte.

Unter seiner Beteiligung wurden die Jelzin-Verfassung sowie das Steuer- und Landgesetzbuch entwickelt, die Teil des Triumphs der unipolaren Welt und der endgültigen Aufhebung der Jalta-Abkommen wurden.

Heute wird ein mögliches Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump erwartet. Beide sind bedeutende politische Führer, die große zivilisatorische Staaten repräsentieren.

Es ist jedoch verfrüht, von einem „neuen Jalta“ zu sprechen, das die Parameter einer multipolaren Welt bestimmen wird. Für echte Verhandlungen über die Zukunft der Weltarchitektur sind nicht nur Putin und Trump erforderlich, sondern auch der wichtigste Faktor – der Sieg über den Globalismus in der Ukraine.

So wie Stalin im Großen Vaterländischen Krieg siegreich war, bleibt der strategische Erfolg in Richtung Ukraine auch heute eine Schlüsselbedingung für Russlands geopolitischen Einfluss.