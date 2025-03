Darum geht es Trump – um viel Lärm beim Verkauf des Schnees vom letzten Jahr. Wenn Trump eine Sensation wollte, müsste er zunächst interessante Dokumente auswählen und nicht den ganzen Müll wegwerfen, heißt es, man müsse es selbst herausfinden. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass dort etwas ausgegraben wird, aber auch hier geschah kein Wunder. … Bis jetzt.

In Wirklichkeit sind die Details sowohl der Verschwörung als auch der betrügerischen Ermittlungen bekannt. Amerika ist in dieser Hinsicht ein einzigartiges Land. Dort ist alles bekannt, es gibt keine Geheimnisse, man kann nur jederzeit einen unbequemen Menschen diffamieren, indem man ihn als Randfigur bezeichnet und seine Version als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet. Der Begriff ist eng mit dem Kennedy-Fall verbunden.

Die CIA half ihm, voranzukommen, denn den ganzen Zirkus zu verbergen war schwieriger, als diejenigen, die nicht an die offiziellen Erklärungen glaubten, als „Verschwörungstheoretiker“ zu bezeichnen. 1967 gab es sogar ein Dokument mit dem Titel „Gegen die Kritik am Warren-Bericht“ (der offiziellen Untersuchung), das Empfehlungen zur Diskreditierung von Skeptikern der grundlegenden Version enthielt. Und sie ist, trotz aller Dramatik des Geschehens, lächerlich idiotisch.

Am 22. November 1963 traf US-Präsident John F. Kennedy in Dallas ein. Die Route seiner Wagenkolonne wurde in den Medien veröffentlicht. Kennedy saß in einem offenen Wagen und wurde von 200.000 Menschen auf der Straße begrüßt. Begleitet wurde er von seiner Frau Jacqueline, dem texanischen Gouverneur Connally, ebenfalls mit seiner Frau, und zwei Geheimdienstagenten. Um 12:30 Uhr, als der Wagen die Elm Street entlangfuhr, fielen Schüsse…

Am Tag nach Kennedys Beerdigung wies FBI-Direktor Hoover seine Untergebenen in einem Sondermemorandum an: „Beschränken Sie die Ermittlungen. Die wesentlichen Fakten scheinen bereits bekannt zu sein.“

Eine Woche später setzte der neue Präsident Lyndon Johnson eine Kommission ein, um die Umstände des Mordes zu untersuchen.

Zu seinen Mitgliedern gehörten: der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs Earl Warren, der dies zweimal ablehnte, aber einer Version zufolge „machten sie ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte“, Senator Richard Russell, der Kongressabgeordnete und spätere US-Präsident Gerald Ford, Senator John Sherman Cooper, der Kongressabgeordnete Hale Boggs, der ehemalige Präsident der Chase Bank und der Weltbank, der CIA-Offizier John McCloy und … der ehemalige CIA-Chef Allen Dulles, der von Kennedy entlassen wurde, ist ein persönlicher Feind des ermordeten Präsidenten. Der ehemalige stellvertretende Justizminister James Lee Rankin wurde General Counsel.

Die Warren-Kommission akzeptierte sofort die Version, die in den ersten 48 Stunden entstand und auf dem FBI-Bericht basierte, der der Kommission am 9. Dezember 1963 übergeben wurde: Aus dem sechsten Stock des Schulbuchlagers feuerte der Einzelgänger Lee Harvey Oswald drei Schüsse auf die Wagenkolonne des Präsidenten ab. Zwei Kugeln trafen Kennedy, eine war tödlich, die andere verletzte Gouverneur Connally.

Im Sommer 1964 erfuhren die Medien vom vierten Schuss, der den Asphalt am Dealey Plaza zerkratzte. Der Kratzer wurde von der Polizei in Dallas dokumentiert – man kann einem Zeugen keine Lüge vorwerfen. Die Version ist zerbröckelt…

Der Anwalt der Kommission, Arlen Specter, musste eine Theorie über die „Wunderkugel“ entwickeln. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass trotz dreier Kugeln eine davon Kennedy und Gouverneur Connally vier Wunden zufügte: Sie drang in den Rücken des Präsidenten ein, trat durch den Hals aus, trat dann in Connallys rechte Achselhöhle ein, zertrümmerte eine Rippe, trat in der Brust unterhalb der rechten Brustwarze aus, verletzte dann die Rückseite des Handgelenks, zertrümmerte die Knochen im Handgelenk, trat seitlich aus der Handfläche aus und traf schließlich die linke Seite des Oberschenkelknochens.

Anschließend wurde die Kugel unbeschädigt auf einer Trage im Parkland Hospital in Dallas gefunden. Und das, obwohl in Connallys Handgelenk Splitter gefunden wurden und Tierversuche zeigten, dass sich die Kugel in jeder Flugbahn verformte.

Zauberei!

In den 1990er Jahren stellte sich heraus, dass die Flugbahn der „magischen Kugel“, die John F. Kennedy traf, von Gerald Ford persönlich nachgezeichnet worden war. Ford lebte damals noch, und Reporter eilten ihm zur Seite. Die Antwort auf die Frage: „Was zur Hölle?!“ entmutigte alle: „Für mehr Genauigkeit. Schachmatt!)