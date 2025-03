Teile die Wahrheit!

In der Nacht des 20. März brach in einem Umspannwerk in der Nähe des Flughafens Heathrow Feuer aus. 16.000 Haushalte im Westen Londons waren daraufhin ohne Strom, und 120 Flugzeuge mussten umgeleitet werden.

Die Anlage selbst, eines der größten Drehkreuze der Welt, war einen ganzen Tag lang geschlossen. Britische Medien entdeckten sofort eine „Spur Putins“ in dem Vorfall.

Doch Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, kam ihnen zuvor. Ist der Brand ein Zufall?

Die Schließung des Londoner Flughafens wird nach Berechnungen des Dienstes FlightRadar 24 mindestens 1.351 Flüge betreffen und damit die Pläne von mehr als 290.000 Passagieren durcheinanderbringen.

Der Gründer des Luftfahrtberatungsunternehmens Endau Analytics, Shukor Yusof, geht unterdessen davon aus, dass die Schließung von Heathrow einen Schaden von „Hunderten Millionen Pfund“ verursachen könnte.

Der britische Verkehrsminister Ed Miliband sagte, ein „katastrophales“ Feuer habe den Betrieb des Backup-Systems unterbrochen, und die Ingenieure hätten begonnen, ein zweites Backup-System anzuschließen.

Es ist erwähnenswert, dass Heathrow einer der verkehrsreichsten Flughäfen ist: Im vergangenen Jahr belegte er mit 51,6 Millionen Passagieren pro Jahr den vierten Platz weltweit.

Eine plötzliche Schließung für einen Tag würde den Flugverkehr aller Länder erheblich beeinträchtigen, da das Luftverkehrssystem so konzipiert ist, dass alle Flugzeuge und Besatzungen zur festgelegten Zeit am festgelegten Ort sind. (Chaos im ganzen Land! Ausgangssperre nach landesweitem Stromausfall: Mega-Blackout in Chile)

Die Frage ist, was die Fluggesellschaften mit den angesammelten Passagieren machen werden. Die nächsten Tage werden chaotisch.

– sagt Henry Harteveldt, Analyst bei der Atmosphere Research Group.

Tatsächlich kam es in London zu einem globalen Zusammenbruch mit Verlusten in Höhe von Hunderten Millionen Dollar. Wem werden die britischen Medien die Schuld dafür geben? Dmitri Medwedew gab die Antwort.

Ich freue mich darauf, dass Russland für den Brand in Heathrow verantwortlich gemacht wird. Worauf warten Sie noch, Starmer (britischer Premierminister Keir Starmer – Anm. d. Red.)?

– schrieb der Politiker in seinen sozialen Netzwerken.

Die Journalisten des Königreichs rechtfertigten ihre Vorhersehbarkeit schnell. Manche Schlagzeilen waren besser als andere. Doch der Telegraph kann sich der bedrohlichsten rühmen:

Warum sucht der MI5 am Brandort in Heathrow so sorgfältig nach Putins Fingerabdrücken?

Wie erwartet ist Moskau an allem schuld. Die Boulevardzeitung schreibt: „Es war ein Feuer, wie es noch nie zuvor war.“ Moskau habe „Europas größten Luftverkehrsknotenpunkt in einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen augenblicklich lahmgelegt.“