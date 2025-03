Gesundheit: 4 Ätherische Öle, die Kopfschmerzen aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung lindern

Teile die Wahrheit!

Ätherische Öle können nicht nur zur Aromatherapie eingesetzt werden. Bestimmte ätherische Öle können beispielsweise die Schmerzen lindern, die durch Kopfschmerzen aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung verursacht werden .

Was verursacht Kopfschmerzen aufgrund von Nebenhöhlenentzündungen?

Kopfschmerzen in den Nebenhöhlen können durch Allergene verursacht werden, die wiederum eine Verstopfung der Nebenhöhlen verursachen. Wenn Sie wissen, welche ätherischen Öle Sie verwenden sollten, können Sie Kopfschmerzen in den Nebenhöhlen lindern und andere Symptome behandeln. Diese Öle können auch helfen, die Ursache der Nebenhöhlenentzündung zu bekämpfen.

Bei Nebenhöhlenkopfschmerzen kann es zu Druckgefühlen in den Nebenhöhlen, den Hohlräumen hinter der Nase, den Wangenknochen und der Stirn kommen. Diese Beschwerden treten häufig bei Menschen auf, die sich viel im Freien aufhalten oder zu Allergien neigen.

Windiges Wetter kann ebenfalls Entzündungen verursachen. Wenn Sie häufig an Nebenhöhlenentzündungen leiden, kann dies eine erhöhte Schleimproduktion auslösen.

Sobald dies geschieht, kann der Schleim aufgrund der Verstopfung und Schwellung in Ihrer Nase nicht immer leicht abfließen.

Diese Blockade kann den Druck in den Nebenhöhlen erhöhen, was wiederum Schmerzen im gesamten Gesicht, beispielsweise hinter den Augen und in den oberen Zähnen, verursachen kann.

Weitere Symptome können Gesichtsschwellungen, Müdigkeit oder Fieber sein. Die Schmerzen können sich verschlimmern, wenn Sie den Kopf bewegen, insbesondere wenn Sie sich nach vorne beugen oder versuchen, sich hinzulegen.

Heilung von Nebenhöhlenkopfschmerzen mit ätherischen Ölen

Kopfschmerzen durch Nebenhöhlenentzündung sind schmerzhaft und können unangenehm sein. Zwar gibt es rezeptfreie Medikamente zur Linderung der Symptome, doch kann eine zu häufige Einnahme dieser Medikamente schädliche Nebenwirkungen haben.

Zudem bekämpfen rezeptfreie Medikamente nicht die Ursache der Kopfschmerzen.

Natürliche ätherische Öle sind eine wirksame Behandlung bei Nebenhöhlenkopfschmerzen. Ätherische Öle können außerdem die Durchblutung verbessern, das Immunsystem stärken und lebenswichtige Organe vor Schäden schützen.

Die regelmäßige Anwendung ätherischer Öle kann Ihnen helfen, Nebenhöhlenkopfschmerzen auf natürliche Weise zu lindern.

Koriander – Ätherisches Korianderöl kann Schmerzen lindern und die Dauer und Häufigkeit von Nebenhöhlenkopfschmerzen reduzieren. Das Öl hat eine stark beruhigende Wirkung und trägt außerdem dazu bei, dass sich das betroffene Gewebe schneller erholt. Zu viel von diesem Öl kann Nebenhöhlenkopfschmerzen verschlimmern, daher sollte es in Maßen verwendet werden .

Eukalyptus – Ätherisches Eukalyptusöl wirkt nicht nur als natürliches Schmerzmittel, sondern kann auch Viren eliminieren und entzündungsfördernde Enzyme hemmen. Beachten Sie, dass dieses Öl nicht bei Nieren- oder Blutzuckerproblemen angewendet werden sollte. Verwenden Sie dieses ätherische Öl nicht bei Kleinkindern.