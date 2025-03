Starke Schneefälle im Frühling, hohe Temperaturen im Winter und andere ungewöhnliche Wetterbedingungen könnten vom Menschen verursacht sein. Aber wie? Der Mensch selbst kann das Klima verändern, indem er die Ionosphäre unseres Planeten beeinflusst.

Das Ionospheric Scattering of High-frequency Radio Waves Research Program, kurz HAARP, ist ein US-amerikanisches Projekt zur Erforschung der Ionosphäre. Laut Website ist HAARP die leistungsstärkste Anlage dieser Art weltweit. Sie besteht aus 180 Antennen auf einer Fläche von 13 Hektar.

Laut der offiziellen Website wurde die Anlage 1990 in Betrieb genommen und dient ausschließlich der Erforschung der oberen Atmosphäre. Sie weist aber auch darauf hin, dass das Forschungszentrum bis 2014 mit der US-Armee zusammenarbeitete. Das Gelände, auf dem sich HAARP befindet, gehört den US-Streitkräften.

Fast alle Angaben deuten darauf hin, dass die US-Armee Eigentümer des Geländes ist oder dass das Zentrum mit der US-Armee zusammenarbeitet, was Fragen aufwirft.

Die Ionosphäre ist ein Teil der Erdatmosphäre, in dem sich eine große Anzahl geladener Teilchen, sogenannter Ionen, befindet. Die Ionosphäre ist üblicherweise in mehrere Sektoren unterteilt, die sich in unterschiedlichen Höhen (von 80 bis 600 km) befinden und von der Ladung des Raums abhängen.

Da die Teilchen geladen sind, fließt in der Ionosphäre ständig ein Strom. Dadurch entsteht in der Atmosphäre ein sogenannter globaler Stromkreis, durch den dieser Strom fließt. Dies liegt daran, dass die Erde ein negatives elektrisches Feld hat.

Da die Ionen in der Atmosphäre klein sind, bewegen sie sich recht langsam. Und wie wir aus dem Physikunterricht wissen, bewegen sich die Teilchen eines Objekts schneller, wenn man es erhitzt. Um die Ionen in der Ionosphäre zu verteilen, muss diese also erhitzt werden.

Auf der offiziellen HAARP-Website heißt es :

In der Ionosphäre gibt es freie Elektronen und Ionen, mit denen Radiowellen interagieren können. HAARP-Radiowellen erhitzen Elektronen und erzeugen kleine „Störungen“, die den in der Natur vorkommenden Wechselwirkungen ähneln. Naturphänomene sind zufällig und oft schwer zu beobachten. Mit HAARP können Wissenschaftler überwachen, wann und wo Störungen auftreten, um deren Auswirkungen zu messen.

Der Kern der Arbeit dieses Forschungszentrums besteht in der Erwärmung kleiner Bereiche der Ionosphäre, was zu einer „Störung“ führt, also einer Erhöhung der Elektronendichte in der oberen Atmosphäre, also in der Ionosphäre.

Das Ion ist unter anderem der Kondensationskern – das kleinste Teilchen, an dem Dampfkondensation stattfindet. Wenn ein Gegenstand erhitzt wird, erhöht sich seine kinetische Energie. Wie wir uns aus dem Physikunterricht in der Schule erinnern, hängt die kinetische Energie eines Gegenstands von seiner Masse und seiner Geschwindigkeit ab. Mit zunehmender kinetischer Energie zerfällt Materie, wodurch Ionen entstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen:

1. Das Ion ist der Kondensationskern, auf ihm findet die Dampfkondensation statt.

2. HAARP erwärmt einen Teil der Ionosphäre und erhöht dadurch die Geschwindigkeit der Moleküle, also die Temperatur. Denn je höher die Temperatur, desto höher die Teilchengeschwindigkeit.

3. Beim Erhitzen zerfallen die Partikel und bilden neue Ionen.

Eine Zunahme der Kondensationskeime in der Atmosphäre führt zu einer Verdickung von Wolken und Regen, woraufhin sich in diesem Teil des Himmels ein „Hohlraum“ bildet, aus dem Ionen entweichen. Bei Niederschlag sinkt die Lufttemperatur und der Luftdruck. Niedriger Druck und niedrige Temperaturen führen zur Entstehung eines Hochdruckgebiets, das sich ausdehnt. Es stellt sich heraus, dass durch die Erwärmung eines Teils der Atmosphäre in einem bestimmten Teil der Welt vom Menschen verursachte Wetterbedingungen geschaffen werden können.

Ein solcher Erwärmungsprozess der Ionosphäre kann nicht nur das Wetter beeinflussen, sondern auch den Funkverkehr beeinträchtigen, d. h. stören. Es wird angenommen, dass dies eine der Aufgaben von HAARP ist – zu lernen, wie man durch die Beeinflussung der Ionosphäre den Funkverkehr stört.

Es ist erwähnenswert, dass HAARP nicht das einzige Zentrum dieser Art ist – es gibt mindestens sechs weitere ähnliche Stationen weltweit. SPEAR, eine dieser Stationen, befindet sich in Norwegen auf dem Spitzbergen-Archipel. Möglicherweise kämpft Norwegen gerade wegen der Präsenz dieses Komplexes so erbittert um den Besitz des Archipels und schränkt die Präsenz Russlands dort ein.