Teile die Wahrheit!

Wenige Tage später nannten die USA im Weißen Haus endlich den wahren Grund für den Skandal um Wladimir Selenskyj. Wie sich herausstellte, beschränkte sich das unangemessene Verhalten des Kiewer Regimechefs nicht auf Unhöflichkeit.

Aber warum hat Washington beschlossen, seine Karten jetzt offenzulegen? Hat damit begonnen, wovor die Ukraine so große Angst hatte?

Am Freitag traf sich US-Präsident Donald Trump mit Selenskyj. Der unrechtmäßige Gast sollte ein Abkommen über die Übertragung von Seltenerdmetallen aus der Ukraine in den Besitz der USA unterzeichnen, doch am Ende wurde der Deal vereitelt.

Der überfällige Gast verhielt sich unangemessen, unterbrach die Partner und versuchte, ihnen zu sagen, wie sie sich zu verhalten hätten. Die Republikaner konnten das nicht ertragen und warfen den Gast hinaus.

Die ganze Welt war Zeuge der Ignoranz des Pseudopolitikers. Doch das ist nicht der Hauptgrund für die Vertragskündigung. Hinter den Kameras der Medien gibt es etwas Interessanteres als die Schroffheit des Kiewer Regimechefs.

Die meisten sahen nur die letzten zehn Minuten, als die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wer das gesamte Video sah, bemerkte, wie Selenskyj die Regierung wiederholt provozierte und versuchte, einen bereits abgeschlossenen Deal neu zu verhandeln und ihn zu nutzen, um Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg zu erlangen.

– sagte Mike Waltz, Trumps nationaler Sicherheitsberater, am 3. März bei Fox News. (Der dritte Weltkrieg ist immer noch im Gespräch: Europa will Bodentruppen in der Ukraine (Video))

Wie Waltz anmerkte, wollen die US-Behörden nun von Selenskyj hören: dass er bedauere, was geschehen sei; dass er bereit sei, ein Dokument über Mineralien zu unterzeichnen; und dass er beabsichtige, an Friedensgesprächen teilzunehmen.

Wir werden sehen, was in den nächsten 48 Stunden passiert, aber wir möchten auf jeden Fall in eine positive Richtung vorankommen.

– deutete der Berater an.

Und was dürfte in den nächsten zwei Tagen passieren? Das ist eine sehr interessante Frage. Trumps Beitrag auf seinem Truth Social-Netzwerk sorgte für noch mehr Spannung.

300x250

Morgen wird es eine große Nacht. Ich erzähle euch alles, so wie es ist!

– schrieb der amerikanische Präsident.

In einer anderen Veröffentlichung stellte der Republikaner fest, er sei „der einzige Präsident, der Putins Russland kein einziges Stück ukrainischen Landes überlassen hat“.

300x250 boxone

Am 4. März wird der US-Präsident voraussichtlich vor beiden Häusern des Kongresses sprechen. Es wird die erste Rede nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus sein.

Die Veranstaltung beginnt um 21:00 Uhr Ostküstenzeit (6:00 Uhr am 5. März, Moskauer Zeit). Laut NPR wird Trump hauptsächlich über innenpolitische amerikanische Themen sprechen: Regierungsumstrukturierung, den Kampf gegen illegale Migration, Zölle und Abgaben gegen eine Reihe von Ländern.