Hollywood: Schauspielerin als dämonischer Vampir – ähnelt das Oscar-Set dem Logo der Freimaurer? (Video)

Schauspielerin, die in „Jesus Christ Superstar“ Jesus spielen soll, erscheint bei den Oscars und sieht aus wie ein dämonischer Vampir!

Es ist diese Zeit des Jahres.

Gottlose Hollywood-Elitisten versammelten sich am Sonntagabend im Dolby Theatre in Los Angeles zur 97. Oscarverleihung.

Cynthia Erivo, die schwarze lesbische Schauspielerin, die im Hollywood Bowl die Rolle der Jesus in „Jesus Christ Superstar“ spielen sollte, erschien am Sonntagabend bei den Oscars und sah aus wie ein dämonischer Vampir.

Die britische Schauspielerin trug ein schwarzes Kleid mit einem gotischen Vampirkragen und langen Hexennägeln.

„Wicked“-Star Cynthia Erivo erzählte Reportern, dass sie sich in „Glinda“, die gute Hexe aus „Der Zauberer von Oz“, hineinversetzen ließ.

Cynthia Erivo at the Oscars. She has been cast to play Jesus in the Hollywood Bowl production of Jesus Christ Superstar. pic.twitter.com/BgWxcPSc2l — Oli London (@OliLondonTV) March 2, 2025

Zusätzliche Nahaufnahmen von Cynthia Erivo:

We could just melt over Cynthia Erivo’s look at the #Oscars. 😍 pic.twitter.com/B3K6J1Vwln — Entertainment Tonight (@etnow) March 2, 2025

Cynthia Erivo und Ariana Grande eröffneten die Preisverleihung mit „Defying Gravity“.

