So tief ist der Sumpf! Wirbel um Finanzierung von NGOs: Staatliche Mittel für Politik-Akteure

Staatliche Mittel für Politik-Akteure? Union verteidigt Anfrage zu linken Gruppierungen / Spott von der AfD

Die CDU verteidigt ihre Anfrage zur Finanzierung von NGOs – und betont, sie wolle Recht und Ordnung durchsetzen. Grünen-Politiker Giegold spricht von „autoritären Methoden“, die Linkspartei wittert einen „Angriff auf die Zivilgesellschaft“.

Die Union hat ihre Anfrage zur Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen verteidigt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) erklärte am Donnerstag gegenüber der ARD, es gehe nicht um Einschüchterung. „Nein, erstens wollen wir niemanden einschüchtern und zweitens schüchtern wir auch niemanden ein.“

Es sei das „Normalste der Welt“, daß eine Bundestagsfraktion Auskunft darüber verlange, „wo staatliche Gelder und indirekt auch Steuervergünstigungen hinfließen“. Wenn eine Organisation den Status der Gemeinnützigkeit habe und direkt staatliche Mittel bekomme, dürfe sich diese Organisation „keinesfalls politisch, allgemeinpolitisch betätigen“.

AfD spricht von Schaufensterpolitik

Kritik an dem Vorgehen der Union äußerte der AfD-Politiker Stephan Brandner. Die Anfrage der CDU/CSU-Fraktion stelle „nichts weiter als reine Schaufensterpolitik dar“.

Es sei „mehr als unwahrscheinlich“, daß die Antworten auf die Fragen noch vor dem Ende der Legislaturperiode eingingen. „Zudem ist sie handwerklich dermaßen schlecht gemacht, daß sich die Frage stellt, warum die Union nicht einmal das kann.

Außerdem sollte sich die CDU zunächst an die eigene Nase fassen: Sowohl im Bund als auch in den Ländern hat sie selbst Abermillionen Euro an linke Organisationen verschenkt, um sich ein politisches Vorfeld zu finanzieren – ihre jetzige Kritik kommt einzig daher, daß sie nun selbst zum Opfer der steuergeldfinanzierten sogenannten ’Zivilgesellschaft‘ geworden ist.“

Die Anfrage hatte bei Vertretern der politischen Linken Empörung ausgelöst. Das Grünen-Vorstandsmitglied Sven Giegold, das unter Robert Habeck Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium war, sagte gegenüber dem Spiegel: „Diese Fragenkanonade gegen unliebsame Organisationen ist übergriffig. Der Ministerialapparat wird mißbraucht, um die Zivilgesellschaft zu überwachen.“

Grünen-Politikerin: Die Anfrage erinnere „an totalitäre Staaten“

Es gehe, so Giegold, „offensichtlich um einen Einschüchterungsversuch, noch bevor Merz’ Kanzlerschaft überhaupt begonnen hat“. Giegold fühlte sich an Methoden erinnert, die Ungarns konservativer Regierungschef Viktor Orbán und „andere autoritäre Regierungen, die den Raum der Zivilgesellschaft einschränken“, durchführten.

Die Linkspartei-Abgeordnete Clara Bünger sprach von einem „beispiellosen Angriff auf die Zivilgesellschaft“. Das Vorgehen erinnere „an totalitäre Staaten“ und sei „angesichts der Tatsache, daß die Union aller Wahrscheinlichkeit nach die nächste Bundesregierung anführen“ wolle, „äußerst besorgniserregend“.

Merz fragt nach Correctiv

Die Vertreter einzelner Organisationen wie Attac sprachen von einem „Großangriff auf die emanzipatorische Zivilgesellschaft unter einer Regierung Merz“. Campact startete kurz nach Bekanntwerden der Anfrage der Union eine Petition dagegen.

In der von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) unterzeichneten Kleinen Anfrage mit insgesamt 551 Einzelfragen erkundigt sich die Union detailliert, welche Organisationen – darunter Correctiv, die Omas gegen Rechts und Greenpeace – Geld aus Förderprogrammen des Bundes erhalten.

Außerdem wollen die Parlamentarier erklärt bekommen, ob es direkte Verbindungen zwischen diesen Vereinen und „bestimmten Parteien oder politischen Akteuren“ gibt.

Jouwatch berichtet:

Kleine Anfrage, große Wirkung: Klingbeil hat doch wohl kein Dreck am Stecken, oder?

Es heißt doch: Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel. „Friedrich der Kleine“ ist allerdings mit einem Zahnstocher bewaffnet zum Dinner gegangen und nun hockt er vor seiner Suppe, die die Bürger natürlich auslöffeln müssen und lässt sich, eingeschlossen von einer unüberwindbaren Bandmauer von seinem zukünftigen Koalitionspartner über den Tisch ziehen und erpressen. Merz hat eben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, ist blind in diese linksgrüne Falle gelaufen und hat den Kommunisten versprochen, auf Teufel komm raus, nicht mal mit einem Kondom mit der AfD ins politische Bett zu hüpfen.

Wie Fritz Fischers frischer Fisch zappelt er nun im Netz, dass die Linken auf ihrem Marsch durch die Institutionen, auch über die CDU geworfen haben und jeglicher Befreiungsversuch ist zum Scheitern verurteilt. Sein Kontrahent (und lächerlicherweise auch sein zukünftiger Partner), SPD-Verhandlungsführer Lars Klingbeil hat kurz mal mit den Muskeln gespielt, als Merz es gewagt hatte, eine kleine Anfrage nach dem Verbleib vieler Milliarden schwer erarbeiteter Steuergelder zu fragen, die im linksgrünen Sumpf der NGO versackt sind.

Klingbeil, in gewissen Kreisen auch „Koma gegen Rechts“ genannt, hat sofort mit dem Ende der Koalition gedroht, bevor diese überhaupt zustande gekommen ist. Und man fragt sich natürlich, warum Klingbeil hier gleich die Notbremse gezogen hat.

Die X-User sind diesem Ex-Antifanten offensichtlich auf der Spur:

Eine Frau Hold scheint da fündig gewesen zu sein. Sie schreibt:

Bevor es auf LinkedIn verschwindet – zum Stichwort: Geld von der Regierung – Lena-Sophie Müller – Ehefrau von Lars Klingbeil

Mitglied im Digitalrat – German Federal Ministry of Defence – Bundesministerium der Verteidigung – Mai 2019

– Heute = 5 Jahre 10 Monate

Der Digitalrat BMVg berät den Bundesminister der Verteidigung und ermöglicht den engen fachlichen Austausch auf Leitungsebene. Die Mitglieder werden für einen Zeitraum von zwei Jahren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der Bundeswehr durch den Bundesminister der Verteidigung berufen.

Der Digitalrat BMVg trägt insbesondere durch seine externe Expertise zur Steigerung der digitalen Innovationsfähigkeit des GB BMVg bei.

Die Kernaufgaben des Digitalrats sind das Einbringen eigener Impulse, Handlungsempfehlungen und die bedarfsweise Bewertung des Potenzials von Digitalisierungsvorhaben. Der Digitalrat berät in seiner aktuellen Amtszeit den Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, in Fragen der Digitalisierung. Davor beriet der Beirat die Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen (Gründung des Beirats), Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lambrecht.

Es gibt offensichtlich auch ein Dokument:

Apollo News fasst das zusammen:

Vor möglichen Koalitionsgesprächen fordert SPD-Chef Klingbeil einen Kurswechsel von CDU-Chef Merz und kritisiert eine Unions-Anfrage zur Finanzierung von NGOs. Seine Frau leitet die staatlich geförderte Initiative D21.

Jan Fleischhauer meint:

Um es klarer zu sagen: Der mächtigste Mann der SPD verlangt von der CDU als Vorbedingung für Gespräche alle weiteren Fragen nach öffentlicher Förderung von NGOs zu unterlassen – und seine Frau leitet eine solche NGO? Dagegen war das grüne Familiengeschäft der Graichens ein Witz. „Im Lobbyregister weist D21 (…) Zuwendungen von vier Bundesministerien in Höhe von insgesamt ca. 0,15 Mio € aus“. Na dann. Das verstehe ich gut. Wenn die eigene Familie betroffen ist, reagiert man schon mal empfindlich.

Anabel Schunke schreibt:

Wer von der Regierung finanziert wird, ist keine Nichtregierungsorganisation. Ende. Was hier über Jahre entstanden ist, ist ein steuerfinanzierter Gegen-Rechts-Filz, der weder durch Wahlen demokratisch legitimiert wurde noch im entferntesten ein Abbild der Mehrheit der Bevölkerung darstellt. Nein, das ist nicht die Zivilgesellschaft. Das ist ein linksgrünes Biotop von Berufsaktivisten.

Ralf Schuler schreibt:

Um es klar zu sagen: Das Fragerecht des Parlaments gegenüber der Regierung ist ein hoheitliches Recht des Souveräns. Das ist nicht nur ein Wort, sondern ausgeübte Machtkontrolle. Gerade die SPD und ihre Vorgängerorganisationen haben dieses Recht mit erstritten und wollen es jetzt offenbar in den Schmutz treten, weil es gerade nicht ins Konzept passt. Das gilt um so mehr, als es sich hier um eine Frage des Haushalts handelt. Wenn es irgendein ureigenes Recht des Parlaments gibt, dann das Budgetrecht. Hier nachzufragen und zu kontrollieren, was die Mächtigen mit dem Geld der Bürger anstellen, ist die vornehmste Aufgabe der Abgeordneten. Ein SPD-Chef, der das nicht achtet, ist ein Armutszeugnis für die Demokratie. Punkt.

Julian Reichelt hat wieder einmal den Überblick:

Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes wird nach einem Wahlergebnis mit einer klaren Mehrheit rechts der Mitte die Antifa regieren. Die CDU ist auf dem Weg in eine Koalition mit den Leuten, die alles, was nicht Links sein will, stets bekämpft haben. Ein Land wählt rechts und bekommt dafür die Antifa als Regierung. Finanziert und organisiert wird dieser Kampf von SPD und Grünen gegen die Mehrheit mit Steuergeld und “Nicht-Regierungsorganisationen.” Die NGOs sind inzwischen ein Schattenstaat im Staat, bestens verknüpft mit den öffentlich-rechtlichen Regierungsmedien.

Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Denn mit der CDU und der SPD wird das nichts, das ist definitiv klar. Aber ob Merz die Kraft und den Willen hat, sich aus diesem Netz zu befreien, muss ebenfalls bezweifelt werden und er will ja keine Hilfe von außen annehmen. Im Gegenteil, er stellt sich ja sogar gegen die neue US-Regierung, die vorzeigt, wie man den korrupten Sumpf der NGO trocken legt.

Armin Petschner-Multari schreibt:

Wenn eine SPD, die den Ernst der Lage bisher nicht erkannt hat, weiterhin stur an der Realität vorbei Forderungen stellt, würde ich mich als Union zumindest intern auf ein Worst-Case-Szenario vorbereiten. Man darf sich nicht erpressen lassen.

Also Neuwahlen jetzt?

Wie tief dieser Sumpf ist, könnte dieser Screenshot belegen:

..

