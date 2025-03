Teile die Wahrheit!

Die von Experten überprüfte Studie ergab außerdem, dass geimpfte Kinder mit 212 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit andere neurologische Entwicklungsstörungen entwickelten, darunter ADHS, Epilepsie/Krampfanfälle, Gehirnentzündungen sowie Tic- und Lernstörungen. von Michael Nevradakis, Ph.D.

Einer neuen, von Experten überprüften Studie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, an Autismus zu erkranken, bei geimpften Kindern um 170 % höher als bei ungeimpften Kindern .

Die Studie ergab auch, dass geimpfte Kinder ein um 212 Prozent höheres Risiko hatten , eine Reihe anderer neurologischer Entwicklungsstörungen zu entwickeln, darunter Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Epilepsie/Krampfanfälle, Gehirnentzündungen sowie Tic- und Lernstörungen.

Der Studie zufolge ist der Impfplan wahrscheinlich maßgeblich für die höhere Autismusrate und die Zunahme neurologischer Entwicklungsstörungen bei geimpften Kindern verantwortlich.

Die Studie mit 47.155 9-jährigen Kindern, die seit ihrer Geburt im Medicaid-Programm von Florida eingeschrieben sind, wurde am 23. Januar in Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense , sagte, die Studie könne „schon allein aufgrund der methodischen Solidität nicht ignoriert werden“.

„Die Gefahren, die mit schweren Kinderkrankheiten einhergehen, sind atemberaubend“, sagte Jablonowski. (Dr. Robert Malone: Trump-Administration führt hochrangige Gespräche über mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe)

Die Autoren der Studie – Anthony R. Mawson und Binu Jacob vom Chalfont Research Institute in Mississippi – stellten folgende Hypothese auf:

Impfungen im Kindesalter werden mit Autismus und anderen neurologischen Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht.

Eine zunehmende Zahl von Impfungen führt zu einem höheren Autismusrisiko.

Bei geimpften Frühgeborenen besteht ein höheres Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen als bei ungeimpften Babys.

Die Ergebnisse der Studie bestätigten die Hypothesen der Autoren. Experten zufolge stellen die Ergebnisse der Studie die Behauptungen der Regierung in Frage, dass Impfstoffe nicht mit Autismus in Verbindung stehen.

„Die Impfpropagandakampagnen unserer Aufsichtsbehörden , Pharmaunternehmen und traditionellen Medien behaupten weiterhin, der Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus sei ‚widerlegt‘“, sagte der Epidemiologe Nicolas Hulscher. Er sagte, die Ergebnisse dieser Studie würden diese Erzählung „vollständig demontieren“.

Jablonowski wies darauf hin, dass die Studie ausschließlich auf Regierungsdaten basierte. Er sagte:

„Die Regierung verfügt seit Jahrzehnten über diese Daten, behauptet, sie seien unbedenklich, weigert sich aber gleichzeitig, sie zu untersuchen. Die Fassade des öffentlichen Gesundheitswesens der US-Regierung bröckelt und enthüllt einen Schuldigen für chronische Krankheiten in diesem Land: bewusste Ignoranz.“

Die Autoren der Studie wiesen darauf hin, dass in staatlich geförderten Studien die gesundheitlichen Folgen bei geimpften und gar nicht geimpften Kindern nicht verglichen wurden. Mawson und Jacob sagten gegenüber The Defender, sie hofften, dass die Regierung derartige Studien in die Wege leiten werde.

Impfplan für Kinder wahrscheinlich ein Faktor für erhöhte Autismusdiagnosen

Die Studie ergab, dass geimpfte Kinder in allen Bereichen häufiger neurologische Entwicklungsstörungen aufwiesen als ungeimpfte Kinder. Die Ergebnisse:

Das relative Risiko, eine neurologische Entwicklungsstörung zu entwickeln, stieg mit der Zahl der Arztbesuche, bei denen Impfungen stattfanden. Bei Kindern mit nur einem Impftermin war die Wahrscheinlichkeit, dass Autismus diagnostiziert wurde, 1,7-mal höher als bei ungeimpften Kindern.