Erfahren Sie mehr über die größte archäologische Entdeckung unserer Zeit! Die Große Pyramide und Freie Energie (Video)

Teile die Wahrheit!

Im Februar 2025 gaben Forscher des Khafre-Forschungsprojekts, darunter Dr. Nicole Ciccolo, Prof. Filippo Biondi, Dr. Armando Mei und Prof. Corrado Malanga, die Entdeckung ausgedehnter unterirdischer Anomalien unter der Chephren-Pyramide bekannt.

Mithilfe von SAR-Technologie (Synthetic Aperture Radar) in Zusammenarbeit mit Capella Space identifizierte das Team Kammern, Korridore und vertikale Schächte mit einer Tiefe von mindestens einem Kilometer bzw. 3.280 Fuß, deren Ausmaße der Pyramide entsprechen.

MEGA-ENTDECKUNG unter der Chephren-Pyramide

Ein Forscherteam, bestehend aus Filippo Biondi, Armando Mei und Corrado Malanga, hat seine Kräfte und sein Fachwissen gebündelt, um ein für alle Mal aufzudecken, was bisher niemand untersuchen konnte oder zu untersuchen wagte. Malanga, Mei und Biondi hatten die Geschichte des Gizeh-Plateaus bereits in einer Reihe früherer Arbeiten nachgezeichnet – mehreren Büchern und einem wissenschaftlichen Artikel, der in einer internationalen Zeitschrift veröffentlicht wurde.

Dabei verknüpften sie nicht nur die verschiedenen monumentalen Bauwerke mit dem alten astronomischen Wissen der ägyptischen Bevölkerung.

Aber vor allem konnten sie durch den Einsatz modernster Technologien der Raumfahrtindustrie und eines völlig innovativen Ansatzes, der elektromagnetische Informationen in eine neue Phononenspektroskopie umwandelt, das Innere der verborgenen Strukturen der Cheops-Pyramide/der Großen Pyramide beobachten.

Dadurch konnten sie alle bislang unbekannten Strukturen im Inneren des Monuments freilegen, die Ägyptologen seit Jahren mit nicht-invasiven Techniken freizulegen versucht hatten. (Gizeh: Die Tesla-Connection – Akustische Forschung und die Gewinnung von sauberer Energie)

Die Chephren-Pyramide, die nächste Entdeckung.

Die Idee, SAR (Synthetic Aperture Radar) zu verwenden, um das Innere der alten und bis dahin undurchdringlichen ägyptischen Megalithdenkmäler zu beobachten, veranlasste die drei Forscher, ihre jeweiligen Fähigkeiten einzusetzen, um herauszufinden, wie die tatsächliche innere Struktur der Chephren-Pyramide aussah.

Mit dem fortwährenden Ziel, die großen Bauwerke des Gizeh-Plateaus in einen korrekteren und umfassenderen historischen Kontext des alten Ägypten zu stellen.

Die Ergebnisse dieses historisch-wissenschaftlichen Ansatzes wurden am 16. März erstmals – in Form einer Pressemitteilung – präsentiert. Gerne berichten wir Ihnen darüber!

300x250

Jeder kennt die Große Pyramide von Gizeh; die größte der drei Pyramiden, die zusammen auf der Plattform von Gizeh liegen; benannt nach Pharao Cheops. Die drei Pyramiden von Gizeh bilden zusammen mit der Sphinx und einer Handvoll kleinerer Gräber eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Während die Aufmerksamkeit fast immer auf die „Große Pyramide“ gerichtet ist, konzentrieren wir uns jetzt auf die mittlere dieser drei Pyramiden! Eine relativ unbekannte Pyramide, die Pyramide des Chephren.

300x250 boxone

Die kleinste der drei Pyramiden ist die Mykerinos-Pyramide mit einer Höhe von nur 62 Metern. vom altägyptischen Pharao Menkaura im 26. Jahrhundert v. Chr. erbaut.