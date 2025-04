Fake-Weltraumfahrt? Internettheorie sagt die Blue Origin-Mission sei ein „satanisches Ritual“ gewesen (Video)

Internettheoretiker behaupten, die Blue Origin-Mission sei eine Fälschung gewesen.

Das Missionsabzeichen, das Katy Perry und fünf weitere Frauen trugen, die diese Woche ins All flogen, hat bizarre Verschwörungstheorien ausgelöst, wonach der Raumflug Teil eines „satanischen Rituals“ gewesen sei.

Blue Origin hat den Aufnäher mit Schlüsselsymbolen entworfen, die jedes der Besatzungsmitglieder repräsentieren, Verschwörungstheorien behaupten jedoch, das Design zeige die Figur einer dämonischen Figur.

Baphomet, oft als ziegenköpfige Figur mit menschlichem Körper dargestellt, wird häufig mit der Church of Satan und anderen okkulten und heidnischen Traditionen in Verbindung gebracht.

„Ist Ihnen aufgefallen, dass das Logo auf dem Aufnäher von Katy Perry und ihren Mitreisenden von Blue Origin Space die satanische Ziege mit einem umgedrehten Kreuz ist?“, teilte ein Benutzer auf X mit.

Andere warfen Blue Origin vor, „Gott zu verspotten“ und sagten: „Das ist keine Wissenschaft, sondern ein Ritual.“

„Ziegenhörner. Promis. Künstlicher Weltraum“, teilte ein anderer Benutzer mit. („Vater der NASA“ gesteht auf dem Sterbebett: „Wir haben alles vorgetäuscht“ (Video))

Sie beendeten den Beitrag mit dem Bibelvers 2. Korinther 11:14, der besagt: „Satan selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichts.“

Während der Patch okkulte Rufe auslöste , zeigt das Design von Blue Origin in der Mitte ein Raumschiff, umgeben von einem Stern, einem Feuerwerk, einer Filmrolle, einem Mikrofon in Form einer Sternschnuppe, Flynn der Fliege und der Waage der Gerechtigkeit.

Perry, Bezos‘ Verlobte Lauren Sánchez, Fernsehmoderatorin Gayle King, die Bürgerrechtlerin Amanda Nguyen, die ehemalige NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe und die Filmemacherin Kerianne Flynn starteten am Montag alle an Bord einer Rakete von Blue Origin von West Texas .

Die Mission dauerte nur 11 Minuten und brachte die Besatzung 100 Kilometer über die Erdoberfläche, wo sie drei Minuten lang der Schwerelosigkeit ausgesetzt war.

300x250

Die Frauen trugen figurbetonte Weltraum-Outfits, die von Sánchez entworfen wurden.

Und auf der linken Seite, wo das Herz ist, wurde ein Patch in den blauen Stoff genäht.

„Katy Perrys Flug ins All war eine weitere Psy-Op [von der Regierung gesponserte Operation, um Menschen zu beeinflussen] … An diesem Punkt machen sie sich über die Leute lustig … ‚6‘ Frauen fliegen ins ‚All‘ und tragen das Baphomet-Symbol“, teilte ein Benutzer auf X mit.

300x250 boxone

Die Zahl Sechs wird oft mit dem Teufel in Verbindung gebracht.

Ein anderer Benutzer behauptete, dass es Teil des Rituals gewesen sei, dass Perry nach dem Läuten der Glocke vor dem Start ihre Hand über den Aufnäher gelegt habe.

„Katy Perry schwört ihre Treue, indem sie ihre Hand voller Bewunderung und Liebe über ihr Baphomet-Logo legt. Sie zeigen auf so viele Arten, wen sie verehren“, posteten sie.

Andere erinnerten sich an das Musikvideo zum Hit „E.T.“ des Popstars, in dem sie am Ende mit Ziegenbeinen zu sehen ist.

Es gibt keine Beweise für die Behauptung, dass der Aufnäher Baphomet ähneln sollte.

Blue Origin hat jedoch Einzelheiten zu jedem auf dem Patch abgebildeten Symbol bekannt gegeben.

Das Feuerwerk wurde für Perry aufgestellt, um ihren globalen Einfluss in Musik, Popkultur und Philanthropie zu symbolisieren. Es ist auch eine Anspielung auf ihren Hit „Firework“.

Die Hauptfigur aus Sánchez‘ Buch, Flynn die Fliege, wurde in der oberen linken Ecke platziert und eine Filmrolle des Filmemachers Flynn auf der gegenüberliegenden Seite.

Kings Symbol war das Mikrofon, da sie eine CBS-Moderatorin ist. Nguyen erhielt die Waage der Gerechtigkeit für ihren Aktivismus und einen Stern für Bowes Leidenschaft für die Wissenschaft.

Der Aufnäher war nicht der einzige Gegenstand, der Verschwörungstheorien auslöste. Auch der Schmetterlingsausschnitt, den Perry im Weltraum hochhielt, löste bizarre Behauptungen aus.

Sie enthüllte ihre „Lifetimes“-Setlist auf dem Schmetterling, von dem einige Benutzer sagten, es handele sich um „MK Ultra Mind Control-Symbolik“.

MK Ultra war ein geheimes CIA-Programm, das von 1953 bis 1964 durchgeführt wurde und auf die Entwicklung von Verfahren und Medikamenten abzielte, die bei Verhören eingesetzt werden konnten, um Personen zu schwächen und durch Gehirnwäsche und psychologische Folter Geständnisse zu erzwingen.

Der Monarchfalter wird mit der Gedankenkontrolle durch MK Ultra in Verbindung gebracht, doch es wird auch analysiert, er symbolisiere Transformation, Metamorphose und Fragmentierung des Geistes – alles Metaphern, die ihrer Meinung nach mit Dissoziation und Neuprogrammierung bei Opfern von Gedankenkontrolle in Zusammenhang stehen.

„Man kann deutlich den Schmetterling sehen, den Katy Perry der Kamera zeigt“, teilte ein X-Benutzer mit.

„Es ist ein Symbol, das mit dem Projekt Monarch in Verbindung steht, einem Ableger von MK-Ultra, dem geheimen Gedankenkontrollprogramm der CIA, das entwickelt wurde, um gedankenkontrollierte Personen für verdeckte Operationen zu produzieren.“

About aikos2309 See all posts by aikos2309