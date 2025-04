Lebensmittel mit E-Nummern: Kombinationen können deutlich schädlicher sein als bisher angenommen

Von der Industrie verharmlost – jetzt entlarvt? Neue französische Studien deuten auf systematische Gesundheitsrisiken durch gängige Lebensmittelzusatzstoffe hin. Hier und hier.

Zwei aktuelle Untersuchungen aus Frankreich sorgen für Aufsehen: Sie zeigen, dass nicht einzelne Zusatzstoffe – sogenannte E-Nummern – das eigentliche Problem sind, sondern ihre Kombination.

Was bislang in geringen Mengen als „unbedenklich“ galt, könnte in Realität ein unterschätztes Risiko darstellen – insbesondere für Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Studienlage: Zwei von fünf Kombinationen riskant

Die großangelegte NutriNet-Santé-Kohortenstudie mit über 180.000 Teilnehmenden identifizierte fünf gängige Mischungen von E-Nummern. Zwei davon wiesen einen signifikanten Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes auf – um 8 % bzw. 13 %.

Schädlich wirkten vorwiegend zwei Kombinationen:

Emulgatoren & Konservierungsstoffe: Dazu gehören modifizierte Stärke, Pektin, Guarkernmehl, Carrageen, Polyphosphate, Kaliumsorbat sowie der Farbstoff Curcumin. Diese Mischung findet sich häufig in industriell hergestellten Produkten wie Brühen, Soßen oder Milchdesserts. Säuren, Farbstoffe und künstliche Süßstoffe: Enthalten in vielen Softdrinks und Light-Getränken – etwa Acesulfam-K, Aspartam, Sucralose, Zitronensäure oder Paprikakonzentrat.

In Kombination scheinen diese Stoffe auf bisher wenig verstandene Weise miteinander zu interagieren – etwa über die Darmflora, Entzündungsprozesse oder Insulinsensitivität. (Gesundheit: Achtung! Nicht trinken – es ist in den Wasserflaschen!)

Wissenschaftliche Rückendeckung

Bereits frühere Studien hatten schädliche Auswirkungen einzelner Emulgatoren auf die Darmflora sowie Entzündungsreaktionen im Körper festgestellt.

Und 2023 stufte die Weltgesundheitsorganisation den weitverbreiteten Süßstoff Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ein.

Mathilde Touvier, Leiterin des Forschungsteams, hatte schon zuvor gezeigt, dass bestimmte Zusatzstoffe das allgemeine Krebsrisiko um bis zu 15 % erhöhen können.

300x250

Die Kritik: Jahrzehntelanges Wegsehen?

Die Ergebnisse werfen unbequeme Fragen auf: Warum wurde nie systematisch erforscht, wie sich Zusatzstoffe in Kombination auswirken – obwohl sie fast ausschließlich kombiniert verzehrt werden?

Die EU-Zulassung von E-Nummern beruht bis heute oft auf isolierten Labortests einzelner Stoffe – eine Praxis, die laut Experten überholt und gefährlich sein könnte.

300x250 boxone

Was Verbraucher jetzt tun können