Schöne Neue Weltordnung: Großbritannien wird zum führenden globalen Testfeld für die KI-Durchsetzung

„Wir werden die KI in die Adern Großbritanniens treiben“!

Keir Starmer, der an den jährlichen WEF-Treffen in Davos teilnimmt und zu den führenden Politikern weltweit gehört, die darauf trainiert sind, die KI-Agenda des „Great Reset“/der Vierten Industriellen Revolution in seinem Land einzuführen, hat kürzlich einen großen Schritt in den Abgrund getan, als er (am 13. Januar 2025) ankündigte, dass seine Regierung „Großbritannien KI in die Adern drücken“ werde.

Das stammt direkt aus dem Handbuch des Weltwirtschaftsforums zur Durchsetzung eines digitalen DNA-Manipulationsprogramms zur Kontrolle des menschlichen Geistes – und es sieht so aus, als sei Sir Keir ausgewählt worden, die Führung zu übernehmen.

„Unser Plan wird Großbritannien zum Weltmarktführer machen. Er wird der Industrie die nötige Grundlage geben und den ‚Plan für den Wandel‘ vorantreiben“, sagt Starmer. Er behauptet, der Plan für den Wandel ziele auf „mehr Arbeitsplätze, mehr Investitionen, mehr Geld in den Taschen der Menschen und die Umgestaltung der öffentlichen Dienste“.

Aber wir alle wissen, was „Der Plan für den Wandel“ wirklich ist: der große Diebstahl der Privatsphäre, des Eigentums und der psychischen Gesundheit der Menschen durch den „Great Reset“.

„In einer Welt des harten Wettbewerbs können wir nicht tatenlos zusehen. Wir müssen schnell handeln und Maßnahmen ergreifen, um das globale Rennen zu gewinnen“, sagte Starmer. (Die Wächter: Die jesuitischen Wurzeln der nachhaltigen Entwicklung und der Neuen Weltordnung)

Wie oft haben wir diesen wirtschaftlichen Unsinn schon aus dem Mund der Klone der unterwürfigen Technokraten des WEF gehört?

Starmer will aktiv werden, um den globalen Wettlauf um die Ersetzung empfindungsfähiger Menschen durch Transhumane zu gewinnen.

Klaus Schwab überzeugte ihn – und auch seinen Landsmann, den König von England – davon, dass dies die Zukunft ist. „Wenn Sie Ihren Job für die nächsten vier Jahre behalten wollen, sollten Sie sich sofort darum kümmern“, warnen seine Betreuer.

Ein aufrechter, turbogeladener Stechschritt in Richtung staatlich kontrollierter Überwachung, Big Data, zentraler Kontrolle und einer unterwürfigen, hirngeschädigten sozialen Wählerschaft – das ist es, was der britische Premierminister tatsächlich ankündigt.

Die Zeitung The Guardian verkündet kühn: „Keir Starmer wird einen umfassenden Aktionsplan starten, um die Menge der KI-Rechenleistung unter öffentlicher Kontrolle bis 2030 um das Zwanzigfache zu erhöhen.“

Hallo, das berüchtigte Datum 2030 rückt wieder näher. Bis dahin sollte alles bereit sein, um die volle Dominanz über die freiheitsliebenden Mitglieder der Menschheit zu erreichen.

Der Robotisierungsplan „Green Deal“/„Agenda 2030“, der eingeführt wurde, um die CO2-Netto-Null-Agenda auf Kurs zu halten, muss natürlich um jeden Preis aufrechterhalten werden.

Alles, so heißt es, sei diesem wahnsinnigen Versuch untergeordnet, Kohlendioxid zu neutralisieren und dadurch einen Erstickungszustand im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich herbeizuführen.

„Um jeden Preis“ bedeutet eine weitere Schwächung der bereits angeschlagenen britischen Wirtschaft, denn Schätzungen zufolge wird die Steigerung der Rechenkapazität, die mit der Umsetzung dieser KI-Dystopie verbunden ist, den Steuerzahler in den nächsten fünf Jahren Milliarden Pfund kosten.