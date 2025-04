Überleben: Gefährliche Orte, die Sie im Katastrophenfall meiden sollten

Bei einer Katastrophe kann Panik zu Chaos im öffentlichen Raum führen. Öffentliche Verkehrsmittel können in Notfällen zu Engpässen werden. Sollte ein Familienmitglied gestrandet sein, vereinbaren Sie einen Treffpunkt, zum Beispiel bei einem vertrauenswürdigen Freund oder einem sicheren Ort auf der Route.

Brücken und Tunnel sind natürliche Engpässe und können von Behörden gesperrt werden oder aufgrund von Erdbeben, Überschwemmungen oder Angriffen einstürzen. Suchen Sie nach kleineren, weniger bekannten Brücken oder flachen Flussübergängen. Denken Sie daran, ein Schlauchboot für Notüberquerungen in Ihren Vorräten zu haben.

Verzweifelte Menschen stürmen oft Banken, um Bargeld abzuheben, was zu Gewalt führen kann. Bewahren Sie Bargeld in kleinen und großen Scheinen zusammen mit Wertgegenständen wie Silber oder Tauschgegenständen wie Munition, Medikamenten und Werkzeugen auf.

Unvorbereitete Menschen stürmen in Baumärkte, um Werkzeuge und Materialien für die Befestigung ihrer Häuser zu kaufen. Dies führt zu Menschenansammlungen, Kämpfen und Engpässen. Besuchen Sie kleine Baumärkte in Ihrer Nähe, da diese seltener überlaufen sind.

Medikamentenabhängige und Drogenabhängige stürmen Apotheken, was zu Gewalt führt und sind ein beliebtes Ziel für Plünderungen.

Bitten Sie Ihren Arzt um Nachschub und nennen Sie Reisen als Grund, um keinen Verdacht zu erregen. Legen Sie vor einer Katastrophe einen Vorrat an Lebensmitteln und Wasser an, um Ihre Familie langfristig zu versorgen. Wenn Sie Angst vor Plünderern oder Gewalt haben, befestigen Sie Ihr Haus und lernen Sie Selbstverteidigung, um sich gegenseitig zu schützen.

Bei einer Katastrophe breitet sich Panik schnell aus. Unvorbereitete Menschen stürmen in Geschäfte, auf die Straße und zu Notdiensten und verwandeln diese Orte in Chaoszonen.

Während Sie offensichtliche Gefahrenherde wie Lebensmittelgeschäfte und Krankenhäuser meiden sollten, können andere, weniger offensichtliche Orte genauso gefährlich sein.

Öffentliche Verkehrsmittel (Züge, Busse und Fähren)

Öffentliche Verkehrsmittel werden in Notfällen zu Engpässen. Sie sind vom Stromnetz abhängig und daher unzuverlässig. Menschenansammlungen können gewalttätig werden. Behörden können die Haltestellen auch zur Kontrolle von Menschenansammlungen nutzen, wodurch Sie in eine gefährliche Situation geraten.

Was Sie stattdessen tun können:

Wenn ein Familienmitglied festsitzt, vereinbaren Sie einen Treffpunkt, zum Beispiel bei einem vertrauenswürdigen Freund oder an einem sicheren Ort auf der Route. Sorgen Sie dafür, dass das Familienmitglied weiß, wo es bleiben soll, anstatt durch das Chaos zu laufen.

Wenn Sie reisen müssen, gehen Sie lieber zu Fuß, auch wenn es länger dauert. Bleiben Sie auf weniger sichtbaren Wegen, um Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Brücken und Tunnel

Brücken und Tunnel stellen natürliche Engpässe dar. Sie können von den Behörden gesperrt werden oder aufgrund von Erdbeben, Überschwemmungen oder Angriffen einstürzen.

Selbst wenn Sie die Grenze überqueren, kommen Sie möglicherweise nicht mehr zurück.

Was Sie stattdessen tun können:

Planen Sie alternative Routen. Halten Sie Ausschau nach kleineren, weniger bekannten Brücken oder flachen Flussübergängen. Bewahren Sie für Notfälle ein Schlauchboot in Ihrem Proviant auf.

Wenn Sie die Straße überqueren müssen, bewegen Sie sich schnell und leise und meiden Sie Menschenansammlungen.

Banken und Geldautomaten

Verzweifelte Menschen stürmen die Banken, um Bargeld abzuheben, was zu Gewalt führt.

Selbst wenn Sie Ihr Geld bekommen, könnten Sie auf dem Weg nach draußen ausgeraubt werden.

Was Sie stattdessen tun können:

Bewahren Sie zu Hause Bargeld für Notfälle in kleinen und großen Scheinen sowie Wertgegenstände wie Silber oder Tauschgegenstände wie Munition, Medikamente und Werkzeuge auf.

Bewahren Sie Ihr Geld an mehreren versteckten Orten auf, z. B. in einem Safe, auf versteckten Dielen oder in einem versteckten Versteck. Vermeiden Sie auffällige Transaktionen.

Wenn Sie handeln, tun Sie dies diskret und mit einem Freund als Unterstützung.

Große Baumärkte

Unvorbereitete Menschen stürmen in große Baumärkte, um Werkzeuge und Materialien für die Befestigung ihrer Häuser zu kaufen. Menschenansammlungen, Kämpfe und Engpässe machen diese Gebiete zu Hochrisikogebieten.

Was Sie stattdessen tun können:

Unterstützen Sie kleine Baumärkte in Ihrer Nähe, da diese im Ernstfall seltener von in Panik geratenen Menschen überrannt werden.

Legen Sie sich jetzt einen Vorrat an wichtigen Werkzeugen an , wie zum Beispiel:

Handwerkzeuge (Hämmer, Sägen und Schraubenschlüssel)

Befestigungsmittel (Nägel, Schrauben und Bolzen)

Sperrholz, 2×4 und Plexiglas für Notfallreparaturen

Klebeband, Planen und Sandsackmaterialien

Apotheken Medikamentenabhängige stürmen Apotheken, was zu Gewalt führt. Betäubungsmittel (wie Schmerzmittel) machen sie zudem zu bevorzugten Plünderungszielen. Was Sie stattdessen tun können: Halten Sie einen Medikamentenvorrat bereit und bitten Sie Ihren Arzt um Nachschub. Sagen Sie ihm, dass Sie auf Reisen sind, damit er keinen Verdacht schöpft. Wechseln Sie Ihren Vorrat, um ein Verfallsdatum zu vermeiden. Informieren Sie sich über natürliche Heilmittel wie Honig gegen Infektionen und Weidenrinde gegen Schmerzen als Ersatz. Große Sportartikelgeschäfte Am besten meiden Sie große Sportartikelgeschäfte, da unvorbereitete Überlebende sie überfallen und ihnen Waffen, Munition und Campingausrüstung abjagen werden. Es ist wahrscheinlich, dass es zu Kämpfen um die Versorgung kommt, die möglicherweise zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen. Was Sie stattdessen tun können: Legen Sie jetzt Ihre Vorräte an und warten Sie nicht auf eine Katastrophe. Ihr Notfallrucksack sollte Sie mindestens drei bis fünf Tage lang versorgen. Wenn Sie unbedingt hingehen müssen, suchen Sie nach kleineren, weniger bekannten Geschäften, in denen weniger los ist. Notunterkünfte oder FEMA-Lager Obwohl Notunterkünfte und Lager der Federal Emergency Management Agency (FEMA) dazu gedacht sind, Menschen zu helfen, die ohne Nahrung oder Obdach sind, sind viele Notunterkünfte selbst in normalen Zeiten unterbesetzt und überlastet . Das bedeutet, dass Obdachlosenunterkünfte und Tafeln im Notfall schnell überfüllt sein werden. Einige könnten gezwungen sein, ihre Türen innerhalb weniger Tage nach dem Notfall für Neuankömmlinge zu schließen. In diesen Notunterkünften und allen anderen öffentlich zugänglichen FEMA-Lagern herrschen sehr schlechte Bedingungen. Die Vorräte werden streng rationiert, es kann zu hitzigen Gemütern kommen und Gewalt wird grassieren. Da immer mehr Menschen in diese Notunterkünfte strömen und sich die Bedingungen verschlechtern, werden die Gebäude und die umliegenden Gebiete bald zu Brutstätten für Infektionen und Krankheiten. Was Sie stattdessen tun können: Legen Sie vor dem Eintreten einer Katastrophe einen Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser an, damit Sie im Falle einer langfristigen Überlebenssituation genügend Vorräte für Ihre Familie haben. Wenn Sie sich Sorgen über Plünderungen oder Gewalt in Ihrer Gegend machen, sichern Sie Ihr Zuhause. Volljährige müssen außerdem den Umgang mit Selbstverteidigungswaffen erlernen, damit Sie sich gegenseitig schützen können, wenn es schiefgeht. Katastrophen verstärken die Verzweiflung. Die beste Strategie ist Vermeidung. Sollten Sie jedoch in eine Gefahrenzone geraten müssen, handeln Sie schnell, leise und vorsichtig. Planen Sie Routen im Voraus, legen Sie Vorräte an und legen Sie Ersatztreffpunkte fest. Je besser Sie sich jetzt vorbereiten, desto weniger riskieren Sie später. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie wachsam und halten Sie sich nie dort auf, wo Unvorbereitete herumstürmen. Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 14.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309