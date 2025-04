Sie wollen „Ersatzkörper“ und eine dreimal größere Version des Large Hadron Collider schaffen

Teile die Wahrheit!

Viele der großen Probleme, mit denen unsere Welt in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, wurden von verrückten Wissenschaftlern verursacht, die Dinge taten, die sie nicht tun sollten. Leider zeigt die globale Wissenschaftsgemeinschaft weiterhin keinerlei Zurückhaltung. Von Michael Snyder

Die Dinge, die ich Ihnen in diesem Artikel mitteilen werde, sind zutiefst beunruhigend. Doch obwohl viele von uns Einwände erheben, ist es ihnen einfach egal. Verrückte Wissenschaftler machen einfach weiter, was sie wollen, aber wenn etwas schiefgeht, müssen wir anderen die Konsequenzen tragen.

So wird beispielsweise berichtet, dass ein Wissenschaftlerteam der Stanford University vorschlägt, man solle als „Bodyoide“ bezeichnete Ersatzkörper menschlicher Wesen schaffen, die in künstlichen Gebärmüttern „herangezogen“ würden.

Diese Wissenschaftler behaupten, dass solche „Bodyoide“ mehreren Zwecken dienen würden. Sie würden angeblich unseren anhaltenden Organmangel lindern, sie könnten in medizinischen Experimenten anstelle von Tieren eingesetzt werden, und wir könnten sie möglicherweise sogar essen …

Hochmoderne Wissenschaftler haben einen beunruhigenden Plan enthüllt, seelenlose „Ersatzkörper“ des Menschen zu züchten, die für medizinische Experimente und sogar als Fleisch verwendet werden könnten.

Die sogenannten Bodyoiden würden in künstlichen Gebärmüttern gezüchtet und hätten die unheimliche Fähigkeit, endlosen Schmerzen standzuhalten. (Med Betten: Deep State, globalistische Kabale, DUMBS, menschliches Klonen und Unterdrückung der Medizintechnik)

Die Wissenschaftler Carsten T. Charlesworth, Henry T. Greely und Hiromitsu Nakauchi legten in der MIT Technology Review ihren bizarren Vortrag vor und erklärten, warum der Frankenstein-artige Plan die Medizin revolutionieren würde.

Sie sagten, die zombieartigen Körper wären der Schlüssel zum Testen neuer Medikamente und zum Züchten menschlicher Organe für Transplantationen.

Wie krank ist das? (US-Militär mit verdeckter Operation zur Aufdeckung geheimer Klonlabore: Die Hälfte aller Staatsoberhäupter der Welt sind Klone!)

Ich hatte buchstäblich das Gefühl, mein Abendessen zu verlieren, als ich herausfand, dass sie das geschrieben hatten …

„Sie könnten zum Beispiel eine ethische Alternative zu der Art und Weise bieten, wie wir derzeit nichtmenschliche Tiere für Forschung und Nahrungsmittel verwenden, indem sie Fleisch oder andere Produkte liefern, ohne dass die Tiere leiden oder dafür ein Bewusstsein geschaffen wird.“

Diese Wissenschaftler sollten sofort entlassen werden, aber niemand wird sie jemals zur Rechenschaft ziehen.

Stattdessen wird ihre „Forschung“ wahrscheinlich mit Millionen von Dollars an Fördermitteln überschüttet.

Ich musste mehr darüber erfahren und las den Originalartikel auf der offiziellen Website des MIT Technology Review. Darin beschreiben sie, wie sie diese „Bodyoide“ tatsächlich herstellen würden …

Obwohl es wie Science-Fiction klingt, hat der jüngste technologische Fortschritt dieses Konzept plausibel gemacht. Pluripotente Stammzellen, einer der frühesten Zelltypen, die sich während der Entwicklung bilden, können im erwachsenen Körper jeden Zelltyp hervorbringen. Forscher haben diese Stammzellen kürzlich genutzt, um Strukturen zu schaffen, die die frühe Entwicklung menschlicher Embryonen nachzuahmen scheinen. Gleichzeitig schreitet die Technologie künstlicher Gebärmutter rasant voran, und es eröffnen sich möglicherweise neue Wege, die die Entwicklung von Föten außerhalb des Körpers ermöglichen.

Solche Technologien, zusammen mit etablierten genetischen Techniken zur Hemmung der Gehirnentwicklung, machen die Schaffung von „Bodyoiden“ denkbar – einer potenziell unbegrenzten Quelle menschlicher Körper, die vollständig außerhalb des menschlichen Körpers aus Stammzellen entwickelt werden und weder über Empfindungsvermögen noch über die Fähigkeit verfügen, Schmerz zu empfinden.

Wenn dies erst einmal geschieht, kann man sich leicht eine Zukunft vorstellen, in der Millionen menschlicher Körper zum Nutzen der Elite missbraucht werden.

Und wie in manchen Science-Fiction-Filmen werden menschliche Körper vielleicht sogar als Batterien verwendet und an das Stromnetz angeschlossen, um unsere Energiekrise zu lösen.

Drüben in Europa wollen verrückte Wissenschaftler eine viel größere Version des Large Hadron Collider bauen …

Wissenschaftler arbeiten an der Planung für den Bau der größten Maschine der Welt an einem Standort unterhalb der schweizerisch-französischen Grenze. Mehr als 30 Milliarden Dollar (23 Milliarden Pfund) sollen in die Bohrung eines 91 Kilometer langen, kreisförmigen Tunnels fließen, in dem subatomare Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und miteinander vernichtet werden sollen.

In den entstehenden Atomtrümmern hoffen die Wissenschaftler, Hinweise zu finden, die ihnen helfen, den detaillierten Aufbau des Universums zu verstehen.

Subatomare Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen zu lassen, ist eine wirklich, wirklich, wirklich schlechte Idee.

Aber es ist ihnen egal, was Sie und ich denken.

Der Large Hadron Collider hat einen Umfang von 27 Kilometern, der Future Circular Collider hätte jedoch einen Umfang von etwa 91 Kilometern.

