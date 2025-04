Wissenschaftler bestätigen eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bereits in der Matrix leben

Wenn Sie sich das Universum als Hologramm vorstellen, denken Sie vielleicht an die projizierten Bilder aus Star Wars oder ABBA Voyage.

Obwohl dies die richtige Grundidee ist, handelt es sich nicht ganz um die Art von Hologramm, an die Physiker denken.

Die Vorstellung, dass das Universum ein Hologramm ist, hat, wie der Name vermuten lässt, nichts mit Licht oder Projektoren zu tun.

In der wissenschaftlichen Sprache ist ein Hologramm eine zweidimensionale Oberfläche, die eine dritte Dimension zu haben scheint – wie die holografischen Bilder auf manchen Kreditkarten.

Da Hologramme dreidimensional erscheinen, können Sie sich um sie herum bewegen und verschiedene Teile des Bildes sehen, als ob sich dort ein reales Objekt befände.

Wenn Sie jedoch nach einem dieser Steine ​​greifen würden, stoßen Sie mit der Hand nur auf eine flache Oberfläche.

Wissenschaftler wie Professor Taylor argumentieren, dass das gesamte Universum genau so sei – eine zweidimensionale Oberfläche, die aussieht, als hätte sie drei Dimensionen.

Professor Taylor ist der Meinung, dass wir uns das Universum nicht wie einen massiven Block, sondern eher wie eine hohle Kugel vorstellen sollten.

Unsere Sonnensysteme und Galaxien befinden sich im 3D-Raum innerhalb der Kugel, die tatsächliche Oberflächenstruktur des Universums hat jedoch nur zwei Dimensionen.

Nach dem „holografischen Prinzip“ können wir die Gravitationsbewegungen der Planeten und Sterne innerhalb der Kugel beschreiben, indem wir einfach darüber sprechen, was auf der zweidimensionalen Oberfläche geschieht.

Obwohl das völlig verrückt erscheinen mag, sind Wissenschaftler der Meinung, dass es nicht unbedingt ein Problem ist, unsere Welt auf den Kopf zu stellen.

Professor Taylor sagt: „Es ist sehr schwer, sich das vorzustellen. Es ist jedoch auch ziemlich schwer, sich vorzustellen, was im Inneren eines Atoms passiert.“

„Wir haben im frühen 20. Jahrhundert gelernt, dass Atome Quantenregeln folgen, die sich ebenfalls stark von unserer alltäglichen Realität unterscheiden.“

„Die Holografie führt uns in eine noch extremere Welt, in der nicht nur die Kräfte quantenhafter Natur sind, sondern auch die Anzahl der Dimensionen von unserer wahrgenommenen Realität abweicht.“

Eine der größten Fehleinschätzungen in Bezug auf die holografische Theorie besteht darin, dass sie bedeutet, das Universum sei nicht real oder wir befänden uns in einer Art Simulation.

Obwohl die uns bekannten Hologramme immer von jemandem projiziert werden und nach Belieben ein- oder ausgeschaltet werden können, ist dies nicht die Aussage der Wissenschaftler über das Universum.

Professor Taylor sagt: „Die Matrix-Filme regen zum Nachdenken an, fangen aber wahrscheinlich nicht alle Ideen der Holografie ein.“



Auch Fermilab, ein Teilchenphysiklabor des US-Energieministeriums, erklärt, dass die Vorstellung des Universums als „Simulation“ irreführend sein könne.

Fermilab schreibt: „Die Vorstellung, dass unser vertrautes dreidimensionales Universum auf der grundlegendsten Ebene irgendwie in zwei Dimensionen kodiert ist, impliziert nicht, dass es irgendjemanden oder irgendetwas ‚außerhalb‘ der zweidimensionalen Darstellung gibt, das die Illusion ‚projiziert‘ oder die Simulation ‚ausführt‘.“

Das bedeutet, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, uns in einer Art Matrix-ähnlicher Simulation zu befinden, selbst wenn das Universum holografisch ist.

Eine der Konsequenzen des holographischen Prinzips besteht darin, dass Merkmale des Universums wie die dritte Dimension und die Schwerkraft kein grundlegender Teil der Realität sind.

Das heißt jedoch nicht, dass Wissenschaftler behaupten, diese seien nicht real.

Stattdessen sagen Physiker, dass die Schwerkraft und die höheren Dimensionen „emergente“ Eigenschaften sind.

Professor Kostas Skenderis, ein mathematischer Physiker von der Universität Southampton, sagt, man könne sich das auf die gleiche Weise wie die Temperatur vorstellen.

Wenn wir ein einzelnes Atom betrachten, hat es keine Temperatur, sondern nur eine Position und eine Geschwindigkeit.

Wenn sich jedoch genügend Atome bewegen und gegeneinander stoßen, können wir sagen, dass sie gemeinsam eine Temperatur haben.

„Temperatur ist keine intrinsische Eigenschaft von Elementarteilchen. Sie entsteht vielmehr als eine Eigenschaft einer Ansammlung von Elementarteilchen. Das macht die Temperatur nicht weniger real. Es erklärt sie vielmehr“, sagt Professor Skenderis.

Ebenso entstehen die Schwerkraft und die dritte Dimension, wenn Teile des 2D-Universums auf bestimmte Weise interagieren.

Und genauso wie das Wissen, dass Temperatur einfach aus der Bewegung von Atomen besteht, Ihren Tee nicht weniger heiß macht, macht es auch die Schwerkraft oder Tiefe nicht weniger real.

Obwohl dies wie eine interessante mathematische Übung klingt, fragen Sie sich vielleicht, warum Wissenschaftler überhaupt versuchen, alles in zwei Dimensionen zu erklären.

Die Antwort auf diese Frage geht auf ein von Stephen Hawking vorgeschlagenes Problem zurück, das als „Informationsparadoxon“ bekannt ist und besagt, dass Schwarze Löcher ein grundlegendes physikalisches Gesetz verletzen.

Sie haben vielleicht schon von den physikalischen Gesetzen gehört, die besagen, dass Materie weder erschaffen noch zerstört werden kann.

Ebenso besagt ein Gesetz der Quantenphysik, dass „Information“ weder erzeugt noch zerstört werden kann.

Professor Taylor sagt: „Das Informationsparadoxon besteht darin, dass Schwarze Löcher scheinbar ihr Gedächtnis für das verlieren, was in sie hineingeworfen wurde.“

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine Nachricht auf ein Stück Papier und zerreißen es dann in winzige Stücke.

Sie denken vielleicht, Sie hätten diese Informationen zerstört, aber egal, wie klein Sie die Teile gemacht haben, jemand könnte sie immer wieder zusammensetzen und lesen.

Wenn Sie diese Notiz jedoch in ein schwarzes Loch werfen, können Sie diese Informationen nie wieder zusammensetzen.

In den späten 1970er Jahren begannen die Wissenschaftler zu erkennen, dass man dieses Problem umgehen konnte, allerdings nur, wenn man sich Schwarze Löcher als zweidimensional vorstellte.

Wenn Sie Ihre Notiz in ein schwarzes Loch werfen, werden die Informationen dieser Ansicht nach nicht zerstört, sondern über die zweidimensionale Grenze des schwarzen Lochs verschmiert.

Dies ist die Ansicht, die Stephen Hawking, der Entdecker des Informationsparadoxons, in den letzten Jahren vor seinem Tod vertrat.

Wenn Sie sich das nur schwer vorstellen können, machen Sie sich keine Sorgen; selbst Physiker versuchen immer noch, zu begreifen, was das genau bedeuten könnte.

Wichtig zu verstehen ist, dass es Physikern in bestimmten Fällen leichter fällt, herauszufinden, was vor sich geht, wenn sie die Welt in zwei Dimensionen betrachten.

Dies ist besonders nützlich, wenn wir verstehen möchten, was passiert, wenn die Schwerkraft extrem stark ist, wie beispielsweise in den ersten Sekunden nach dem Urknall oder in einem Schwarzen Loch.

Und wenn dies für die dichtesten und wildesten Objekte im Universum funktioniert, sollte es auch für alles andere Existierende funktionieren.

Professor Skenderis drückt es so aus: „Die Physik der Schwarzen Löcher legt nahe, dass wir zur Beschreibung des 3D-Universums nur Informationen im 2D-Raum benötigen.“

Eine der größten Herausforderungen für die holografische Theorie besteht darin, dass sie sehr schwer zu beweisen ist.

Bislang, sagt Professor Taylor, hätten die Wissenschaftler noch keinen eindeutigen Beweis für die holographische Natur des Universums gefunden.

Dies hält Physiker jedoch nicht davon ab, die subtilen Unterschiede zu finden, die die holographische Theorie vorhersagt.

Einer der besten Orte zum Suchen sind die frühesten Momente des Universums, konserviert in der Restenergie des Urknalls, der sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB).

Professor Craig Hogan, Astrophysiker an der Universität Chicago und Leiter des Fermilab-Zentrums für Teilchenastrophysik, meint, diese Strahlung sollte „holographisches Rauschen“ bewahren.

Professor Hogan sagt: „Die CMB und alle großräumigen Strukturen entstehen vermutlich durch quantengravitatives Rauschen.“

„Wenn es holografisch ist, zeigt das CMB-Muster Anzeichen dafür. Es bewahrt ein Bild des Entstehungsprozesses.“

Professor Hogan sagt, dass die CMB „überraschende Symmetrien am Himmel“ offenbart, die man erwarten würde, wenn das Universum ein Hologramm wäre.

Ebenso zeigen die von Professor Skenderis durchgeführten Untersuchungen tatsächlich, dass die detaillierte Struktur der CMB mithilfe der holographischen Theorie beschrieben werden kann.

Professor Skenderis sagt: „Wir haben die Vorhersagen holografischer Modelle anhand der beobachteten Eigenschaften der CMB getestet und eine ausgezeichnete Übereinstimmung festgestellt.“

„Dies ist bislang der einzige direkte Beobachtungstest der Holografie.“

