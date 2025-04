Börsen-Beben: Trumps Zoll-Hammer lässt die Märkte einbrechen

Teile die Wahrheit!

Die globalen Finanzmärkte erleben einen dramatischen Ausverkauf, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner neuen Zollpolitik für massive Verwerfungen sorgt.

Der deutsche Leitindex Dax stürzte zum Handelsstart um erschreckende 9,5 Prozent ab – ein Absturz, der deutlich macht, wie sehr die Märkte die protektionistische Politik der USA fürchten.

Asiatische Börsen im freien Fall

Besonders heftig traf es die asiatischen Märkte. Der japanische Nikkei-Index brach um 6,5 Prozent ein, während der Hang Seng in Hongkong sogar einen schockierenden Verlust von 9,3 Prozent verkraften musste.

Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Verunsicherung, die Trumps aggressive Handelspolitik ausgelöst hat.

Trump fordert „Schutzgeld“ von Handelspartnern

In typischer Manier versucht der US-Präsident, seine radikale Politik zu rechtfertigen. Seine Forderung nach „jeder Menge Geld“ von ausländischen Regierungen als Gegenleistung für die Aufhebung der Zölle erinnert dabei eher an Schutzgelderpressung als an seriöse Handelspolitik.

Die naive Vorstellung, man könne jahrzehntelang gewachsene Handelsbeziehungen durch simple Drohungen neu ordnen, zeigt einmal mehr die wirtschaftspolitische Ahnungslosigkeit der aktuellen US-Administration.

Deutsche Exportwirtschaft im Fadenkreuz

Besonders bitter könnte es für die deutsche Exportwirtschaft werden. Zwar stiegen die Ausfuhren in die USA im Februar noch um beachtliche 8,5 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro.

Doch Experten warnen bereits, dass diese Zahlen von Vorzieheffekten geprägt sein könnten – Unternehmen also noch schnell Waren exportierten, bevor die neuen Zölle greifen.

Der Rat des Chefvolkswirts der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, sich „rasch nach anderen Handelspartnern umzusehen“, spricht Bände.

Düstere Prognosen für die Eurozone

Der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras warnt vor dramatischen Folgen für die europäische Wirtschaft. Ein Wachstumseinbruch von bis zu einem Prozentpunkt drohe der Eurozone – eine Prognose, die das wahre Ausmaß der drohenden wirtschaftlichen Verwerfungen erahnen lässt.

Märkte in Panik – Ende der Bullenmärkte?

Experten sehen in der aktuellen Entwicklung mehr als nur eine vorübergehende Korrektur. „Der Bullenmarkt ist tot“, urteilt Mark Malek von Siebert Financial in bemerkenswerter Deutlichkeit. Die Zeit stetig steigender Kurse scheint vorerst vorbei – eine Entwicklung, die viele Anleger kalt erwischen dürfte.

Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, wie wichtig eine breite Diversifikation des eigenen Vermögens ist. Gerade in Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit erweisen sich traditionelle Wertspeicher wie physische Edelmetalle als wichtiger Baustein einer ausgewogenen Anlagestrategie.

Börsen-Beben in Asien: Handelsstopp in Tokio nach dramatischen Kurseinbrüchen

Die Finanzmärkte in Asien erleben einen regelrechten Ausverkauf. Die durch Donald Trumps aggressive Zollpolitik ausgelöste Unruhe an den globalen Märkten hat nun auch die asiatischen Börsenplätze mit voller Wucht getroffen. Die Situation eskalierte derart, dass in Tokio der Handel zeitweise komplett ausgesetzt werden musste – ein äußerst seltenes Ereignis, das die Dramatik der Lage unterstreicht.

Nikkei im freien Fall

Besonders heftig erwischte es den japanischen Leitindex Nikkei, der in der Spitze um mehr als acht Prozent einbrach. Nach einer Handelsstunde stand immer noch ein erschreckendes Minus von 6,18 Prozent zu Buche. Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, wie sehr die von der amerikanischen Politik ausgelösten Verwerfungen die globalen Märkte in Aufruhr versetzen.

Domino-Effekt in ganz Asien

Die Verkaufswelle rollte wie ein Tsunami über den gesamten asiatischen Kontinent. In Südkorea mussten die Anleger Verluste von fast fünf Prozent verkraften.

Noch düsterer sah es in China aus, wo der Shanghai Composite um 4,4 Prozent absackte. In Hongkong traf es die Börse mit einem Minus von 9,3 Prozent sogar noch härter. Selbst der als robust geltende australische Aktienmarkt konnte sich der Abwärtsspirale nicht entziehen.

Wall Street gibt den Takt vor

Der Ausverkauf in Asien folgt auf eine katastrophale Handelswoche an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial Average markierte am Freitag den tiefsten Stand seit Mitte des Vorjahres und verbuchte mit einem Wochenverlust von über acht Prozent die schwärzeste Handelswoche seit Jahren.

Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, wie anfällig die globalen Finanzmärkte für politische Verwerfungen sind.

Chinesische Planwirtschaft greift ein

Während sich die freien Märkte im Sturzflug befinden, bereitet sich die staatlich gelenkte Wirtschaft Chinas bereits auf stützende Eingriffe aus Peking vor.

Die kommunistische Führung wird vermutlich alles daran setzen, einen weiteren Ausverkauf zu verhindern – auch wenn dies dem freien Spiel der Marktkräfte widerspricht.

