Berichten zufolge hat sich eine unbekannte Krankheit, die Bluthusten verursacht, in mehreren Städten Russlands ausgebreitet. Als ich die ersten Berichte darüber hörte, wusste ich nicht so recht, was ich davon halten sollte.

Doch nun berichten immer mehr Medien über diese mysteriöse Krankheit, und die neuen Berichte, die ich sehe, sind äußerst alarmierend. Natürlich ist es durchaus möglich, dass es sich um eine natürliche Erkrankung handelt, doch da Russland in einen erbitterten Krieg mit der Ukraine verwickelt ist, können wir die Möglichkeit nicht ignorieren, dass in Russland ein biologischer Kampfstoff freigesetzt wurde. Von Michael Snyder

Da die USA von Anfang an stark in den Krieg in der Ukraine involviert waren, stellt sich die Frage, ob die USA die Schuld tragen werden, wenn die Russen letztlich feststellen, dass eine biologische Waffe eingesetzt wurde?

Laut der Daily Mail verursacht diese mysteriöse Krankheit bei den Patienten nicht nur „Bluthusten“, sondern auch extrem hohes Fieber …

Aus Russland wurde ein mysteriöser Ausbruch gemeldet, bei dem Patienten Blut husten und hohes Fieber bekommen.

In den lokalen Medien und Social-Media-Beiträgen heißt es, die Krankheit beginne mit Covid-ähnlichen Symptomen wie Schwäche oder Muskelschmerzen.

Innerhalb von fünf Tagen entwickeln sich diese jedoch zu Fieber von bis zu 39 °C und einem anhaltenden, blutigen Husten.

Uns wird gesagt, dass die Tests der Opfer „auf Covid und Grippe“ negativ ausfallen und dass in zahlreichen russischen Städten neue Fälle auftreten …

In Beiträgen auf dem russischen Nachrichtendienst Telegram heißt es, dass Fälle aus mehreren Städten gemeldet wurden. Die Behörden haben jedoch nicht bestätigt, wie viele Fälle oder Krankenhausaufenthalte verzeichnet wurden.

In den Posts wird außerdem behauptet, dass die Tests der Patienten auf Covid und Grippe negativ ausgefallen seien und die Ärzte angeblich eine „akute Infektion der oberen Atemwege unbekannter Ursache“ diagnostiziert hätten.

Diese Geschichte hat so viel Aufsehen erregt, dass die Russen gezwungen waren, sich damit zu befassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt behaupten die Russen, dass nichts Ungewöhnliches vor sich gehe …

Die russischen Behörden haben die zunehmenden Spekulationen über Berichte über ein nicht identifiziertes Virus zurückgewiesen, das bei Patienten Bluthusten und lang anhaltendes hohes Fieber verursacht, und erklärt, es seien keine neuen Krankheitserreger entdeckt worden.

Die Gerüchte, die auf dem Telegram-Kanal SHOT ihren Ursprung hatten und von den lokalen Medien verstärkt wurden, drehten sich um Patienten, die schwere Atemwegssymptome zeigten, deren Grippe- und COVID-19-Test jedoch negativ ausfiel.

Vielleicht sind die Russen ehrlich zu uns.

Oder vielleicht versuchen die Russen einfach nur, ihre Bevölkerung zu beruhigen.

Ich weiß nicht.

Es scheint jedoch, dass derzeit viele Russen sehr krank sind.

Hoffentlich bekommen wir bald eine ausführlichere Erklärung.

Inzwischen haben wir erfahren, dass eine der Limousinen des russischen Präsidenten Wladimir Putin „explodiert und Feuer gefangen“ sei …

EINE von Wladimir Putins Limousinen explodierte und fing in Moskau Feuer, als der Tyrann die Durchsuchung der Kanalisation und die Leibesvisitation seiner eigenen Wachen anordnete.

Eine Aurus-Limousine aus Putins „offizieller Fahrzeugflotte“ explodierte bei einer gewaltigen Explosion in einer Straße nördlich des Hauptquartiers des Moskauer Geheimdienstes FSB in der Lubjanka.

Normalerweise „explodieren“ Fahrzeuge nicht von selbst.

War das also eine Art Angriff?

Versuchte jemand, Wladimir Putin auszuschalten?

Wenn Wladimir Putin getötet wird, werden die Russen unweigerlich den Ukrainern die Schuld geben.

Und da wir so stark in die wichtigen Entscheidungen der Ukraine involviert waren, würde man wahrscheinlich auch uns die Schuld geben und der Friedensprozess wäre mit ziemlicher Sicherheit gescheitert.

Die New York Times hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, der enthüllt, dass die USA viel stärker in den Krieg in der Ukraine verstrickt sind, als den meisten Menschen bewusst ist. Dem Bericht zufolge koordinierten US-Beamte seit Beginn des Konflikts die Ereignisse von einem Kommandozentrum in Wiesbaden aus .

Seite an Seite planten amerikanische und ukrainische Offiziere im Einsatzzentrum in Wiesbaden die Gegenoffensive Kiews. Umfangreiche amerikanische Geheimdienstaktivitäten dienten sowohl der Orientierung der Kampfstrategie als auch der Weitergabe präziser Zielinformationen an ukrainische Soldaten im Feld.

Ein europäischer Geheimdienstchef erinnerte sich, wie verblüfft er war, als er erfuhr, wie tief seine NATO-Kollegen in die ukrainischen Operationen verstrickt waren. „Sie sind jetzt Teil der Mordkette“, sagte er.

