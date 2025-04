Deutschland: „Pädophilie zieht sich bis in die obersten Etagen des Staatsapparats“

Teile die Wahrheit!

Vanessa Behrendt zog 2022 für die AfD in den niedersächsischen Landtag ein widmet sich hauptsächlich gesundheits- und schulpolitischen Themen.

Bundesweite Bekanntheit erlangte die Politikerin mit ihrer scharfen Kritik an der Ausbreitung politisch vernetzter pädophiler wie transsexueller Lobbygruppen im Bildungsbereich, die für Kinder und Familien eine Gefahr darstellen. Die evangelische Christin ist verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Familien-Schutz (FS) Frau Behrendt, die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland sind beim Thema „Transsexualität und Kindeswohl“ schnell erreicht, selbst für gewählte Landtagsabgeordnete wie Sie. Führen Sie kurz aus, warum die Staatsanwaltschaft Göttingen Ermittlungen gegen Sie eingeleitet hat?

Die Staatsanwaltschaft Göttingen teilte mir schriftlich mit, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen mich anstrengt, weil ich mich kritisch mit dem Symbol der Regenbogenfahne und der woken Agenda auseinandergesetzt habe. (Pädo-Netzwerke: Anneke Lucas war erst neun Jahre alt, als David Rockefeller sie Evelyn de Rothschild vorstellte (Video))

Man wirft mir wegen eines X-Posts von Oktober 2024 „Volksverhetzung“ vor. In dem Beitrag habe ich die vermeintliche oder tatsächliche Bedeutung der Regenbogenfahne wie folgt erläutert:

„Die Regenbogenfahne steht für: Machenschaften pädophiler Lobbygruppen, die Gefährdung von Kindern durch LGBTQ-Propaganda, das Bedrängen von Kleinkindern mit Transsexualität, das legale ‚Kuscheln‘ und ‚Rangeln‘ fremder Männer mit Kindergartenkindern (‚Original Play‘) und die Behandlung von Geschlechtsidentitätsstörungen mit Pubertätsblockern, Hormontherapien und Transgender-OPs. Wenn wir unsere Kinder schützen wollen, dann gibt es nur eine Partei, die das Thema wirklich an der Wurzel packt: die AfD!“

Inwiefern diese Formulierung ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung rechtfertigt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Hier wurde niemand beschimpft oder verächtlich gemacht. Ich habe mich lediglich mit der Bedeutung der Fahne auseinandergesetzt.

Mir scheint das ein politisch motiviertes Manöver zu sein, ein Versuch mich zu ‚erziehen‘, da ich bereits mehrfach auf die Gefahren für Kinder und Jugendliche durch die LGBTQ-Bewegung aufmerksam gemacht habe. Diese Gefährdung lässt sich durch Quellen und Aussagen belegen. Mittlerweile erreiche ich durch meine Beiträge ein breites Publikum. Dies hat auch der politische Gegner wahrgenommen.

FS: Unter dem Titel „Standards für die Sexualaufklärung für Europa“ propagiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Bild vom Kind als ein Wesen mit sexuellen Bedürfnissen, für das ein Bildungs- und Erziehungsangebot geben müsse.

Konkret bedeutet es, dass Vierjährige in sogenannter „Frühkindlicher Masturbation“ unterwiesen werden sollen, für Sechsjährige das Verwenden von „Sexualsprache“ empfohlen wird und schon Neunjährige ermuntert werden sollen, sexuelle Erfahrungen zu machen.

Dieser WHO-Leitfaden wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. Wie weit und wie flächendeckend, würden Sie konstatieren, haben diese „Empfehlungen“ bereits Eingang gefunden in öffentlichen Bildungsanstalten, in Kitas und Schulen?

In Deutschland ist die Sexualerziehung ein fester Bestandteil des Lehrplans in Schulen, welche aber mittlerweile weit über das Fach Biologie hinausgeht.

Dort geht es aber nach meinem aktuellen Kenntnisstand weniger um den Ratgeber der WHO, sondern vielmehr um die hoch umstrittene Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten, die den Kindern dabei als feststehende Norm vermittelt wird.

Ein Beispiel dafür ist die durch den Staat geförderte und beworbene „Schule der Vielfalt“, die das Erziehungsrecht der Eltern untergräbt und Kinder indoktriniert, indem LGBTQ-Themen als Querschnittsaufgabe den Unterricht und den gesamten Schulalltag durchdringen.

Der WHO-Ratgeber hingegen etabliert sich nach und nach in den Kindergärten. Immer wieder kommen besorgte Eltern aus ganz Deutschland auf mich zu und berichten mir von sogenannten Rückzugsräumen für Kinder oder Elternabende, wo die sexuelle Entwicklung von Kindergartenkindern thematisiert wird.

Dass diese Themen an Kleinkinder adressiert werden, ist nicht verwunderlich, wenn man weiß, dass Professor Dr. Uwe Sielert diesen Ratgeber der WHO mitentwickelt hat. Sielert war ein enger Vertrauter von Helmut Kentler und damit mutmaßlich Teil der Strukturen, die einem weitverzweigten Missbrauchs-Netzwerk Vorschub geleistet haben, das erst vor wenigen Jahren aufgedeckt wurde.

Ein Kindergarten aus NRW (Kindergarten Purzelbaum in Much) hatte bis vor kurzem dieses Sexualkonzept auf seiner Homepage mit der Begründung, dass es für Kinder wichtig sei, sich so früh wie möglich mit ihrem Körper auseinander zu setzen, zu wissen, wie man lustvolle Gefühle bekommt und stimulieren kann (sog. Frühkindliche Masturbation), damit Kinder lernen ‚Nein‘ zu sagen. Dieses Konzept wird uns also auch noch als Schutz vor sexuellem Missbrauch verkauft.

Des Weiteren gab es verschiedene Themenelternabende wie „Doktorspiele – sexuelle Entwicklung von Geburt an“ einer katholischen Kita in Köln und auch in einem Kindergarten im SOS Kinderdorf Worpswede.

Im Sommer 2023 wollte eine AWO Kita in Hannover einen Körpererkundungsraum in ihrer Einrichtung einführen. Die Eltern wurden darüber per E-Mail informiert und waren geschockt, als sie die Leitlinien des Projekts sahen.

Die Empörung der Elternschaft war so groß, dass sie sich an mich wandten und die Öffentlichkeit suchten. Das Kultusministerium reagierte auf diesen Protest und versprach eine Überarbeitung des Konzepts mit Hilfe des Jugendamtes.

Die kam erst, als die Kita-Leitung auch aufgrund meiner Anzeige wegen Kindeswohlgefährdung entlassen wurde. Erst dadurch wurde der Plan zur Einrichtung eines „Körpererkundungsraums“ gestoppt.

FS: Bis in das Jahr 2021, mit Antritt der Scholz-Regierung, gab es eine breite Initiative der SPD, Grünen und FDP, Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen.

Diese Reform ist am Widerstand der AfD und CDU vorläufig gescheitert. Seither ist es still um die sogenannten Kinderrechte geworden. Können Sie erklären, warum das so sein könnte?

Hat die vorläufige Aufgabe dieses linken Lieblingsprojekts etwas mit der Verabschiedung des „Selbstbestimmungsgesetzes“ zu tun, weil es den linken Parteien von vornherein nicht um „Kinderrechte“ ging, sondern um die Verrechtlichung von Privilegien für die Transsexuellen-Lobby, um diese gegen Elternrechte in Stellung zu bringen?

Die Forderung nach der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ploppt immer mal wieder auf. Ich erinnere mich an die Sondersendung in der ARD im August 2024, eine Aktion für Kinderrechte, zur besten Sendezeit.

An einem Sonntagabend wurde der Tatort unterbrochen für eine plumpe PR-Show der ARD, in der Carolin Kebekus für Kinderrechte werben und linke Stilblüten verbreiten durfte. Warum ausgerechnet eine beitragsfinanzierte Komikerin wie Frau Kebekus ausgewählt wurde, um zu diesem Thema zu sprechen, wirft Fragen auf.

Als überzeugte Feministin und Abtreibungsbefürworterin stellt sie das fundamentalste Recht aller Menschen auf Leben in Frage, während sie gleichzeitig als Fürsprecherin von Kinderrechten auftreten will.

Was den Zusammenhang betrifft, haben Sie Recht: Die Forderung nach Kinderrechten und das Selbstbestimmungsgesetz greifen durchaus ineinander. Kinderrechte sollen Ansprüche gegen die Eltern gerichtlich durchsetzbar machen, die zum Beispiel im Selbstbestimmungsgesetz festgelegt sind. Man würde dann „Trans-Kinder“ sehen, die gegen ihre Eltern vor Gericht ziehen, angefeuert von einer kleinen, aber lauten Minderheit in der LGBTQ-Community.

