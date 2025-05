Anarchisten legen Frankreichs Stromnetze lahm – und das ist erst der Anfang

Teile die Wahrheit!

Während die Schönen und Reichen in Cannes ihre goldenen Statuen polierten, legten militante Anarchisten kurzerhand die Lichter aus.

Was sich am vergangenen Wochenende an der französischen Riviera abspielte, sei keine spontane Aktion gewesen, sondern der Auftakt zu einer ganzen Serie von Anschlägen auf die Energieinfrastruktur unseres Nachbarlandes.

Die selbsternannten Kämpfer gegen das System kündigten bereits weitere Sabotageakte an – und die französischen Behörden scheinen machtlos. (Großflächiger Stromausfall auf La Palma -Tausende im Dunkeln)

Präzise geplante Sabotage statt zufälliger Stromausfall

Am Samstagmorgen, just vor der glamourösen Abschlussgala der Filmfestspiele von Cannes, versanken plötzlich 160.000 Haushalte in Dunkelheit.

Tags darauf traf es Nizza mit 45.000 betroffenen Haushalten, inklusive des internationalen Flughafens. Was die Behörden zunächst als technischen Defekt abtaten, entpuppte sich schnell als koordinierter Anschlag auf neuralgische Punkte des Stromnetzes.

Die Täter gingen dabei mit erschreckender Präzision vor: In Villeneuve-Loubet sägten sie drei von vier Beinen eines Hochspannungsmastes durch – eine Methode, die fundierte Kenntnisse der Statik erfordert.

Parallel dazu legten sie in einer Umspannstation in Tanneron ein Feuer, gegen das die Feuerwehr fünf Stunden lang ankämpfen musste.

Diese Doppelstrategie zeigt: Hier waren keine Amateure am Werk, sondern Personen mit technischem Sachverstand und militärischer Planung.

Bekennerschreiben offenbart radikale Agenda

Auf der linksextremen Plattform Indymedia veröffentlichten die Täter ein Bekennerschreiben, das einem Kriegsaufruf gleichkommt.

„Das gleiche Szenario wird bis zum Überdruss immer wieder wiederholt“, drohen die selbsternannten Revolutionäre unverhohlen. Ihre Begründung?

Frankreich sei der „zweitgrößte Waffenexporteur der Welt“ und trage damit Mitschuld an Konflikten vom Jemen bis zur Ukraine.

Besonders perfide: Die Anarchisten rufen offen zu weiteren Anschlägen auf. „Schaltet den Strom ab, der uns zerstört“, heißt es in ihrem Pamphlet.

Eine Rhetorik, die fatal an die Propaganda der RAF erinnert und zeigt, wie weit sich Teile der radikalen Linken von jeglicher Rechtsstaatlichkeit entfernt haben.