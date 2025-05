Teile die Wahrheit!

DMSO wurde erstmals 1866 synthetisiert, erlangte aber erst in den 1960er Jahren medizinische Aufmerksamkeit, als die Forscher Robert Herschler und Dr. Stanley Jacob entdeckten, dass es die Fähigkeit besitzt, unschädlich in die Haut einzudringen und Medikamente mit minimalen Nebenwirkungen direkt an die betroffenen Stellen abzugeben.

DMSO zeigte eine bemerkenswerte Vielseitigkeit bei der Behandlung von Schmerzen, Arthritis, Verbrennungen und sogar psychischen Erkrankungen.

Sportler und Arthritispatienten lobten seine Wirksamkeit. Es konnte oral, topisch oder intravenös verabreicht werden.

Trotz der weitverbreiteten Begeisterung (einschließlich einer Empfehlung der New York Times ) stoppte die FDA 1965 die klinischen Versuche wegen Sicherheitsbedenken aufgrund von Tierstudien, sodass die Patienten das Medikament auf inoffiziellen Wegen beziehen mussten, während es im Ausland weiterhin weit verbreitet war.

Obwohl DMSO in vielen Ländern für verschiedene Erkrankungen zugelassen ist, lässt die FDA es nur zur Organerhaltung und bei interstitieller Zystitis zu.

Dies nährt den Verdacht pharmazeutischer Einflussnahme und bürokratischen Widerstand, obwohl es über 11.000 unterstützende Studien gibt. (Gesundheit: Heilen mit DMSO: Eine wirksame Alternativmedizin gegen Schmerzen, Entzündungen und chronische Erkrankungen)

DMSO symbolisiert sowohl medizinisches Potenzial als auch systemisches Versagen – eine sichere, kostengünstige Behandlung, die durch regulatorische Barrieren behindert wird, was die Notwendigkeit von Transparenz und Interessenvertretung im Gesundheitswesen unterstreicht.

„ DMSO: Die wahre Geschichte eines bemerkenswerten schmerzstillenden Medikaments “ des verstorbenen Barry Tarshis (1939–2025) befasst sich mit der Geschichte von Dimethylsulfoxid (DMSO) – einer Geschichte mit immensen medizinischen Versprechen, die von Regulierungskämpfen und unbeantworteten Fragen überschattet wurde.

DMSO wurde 1866 vom russischen Chemiker Alexander Zaytsev erstmals synthetisiert und blieb bis in die 1960er Jahre weitgehend unbeachtet.

Erst dann entdeckten der Chemiker Robert Herschler und der Chirurg Dr. Stanley Jacob von der Oregon Health & Science University sein außergewöhnliches therapeutisches Potenzial.

Ihre Ergebnisse zeigten eine farb- und geruchlose Flüssigkeit, die die Haut schädigend durchdringt und Medikamente direkt an die betroffenen Stellen abgibt – ein Durchbruch, der die Arzneimitteltherapie revolutionieren könnte.

300x250

DMSO erlangte schnell den Ruf eines „Wundermittels“. Seine Anwendungsgebiete reichen von der Schmerzlinderung bis hin zur Behandlung schwerer Erkrankungen wie Arthritis, Verbrennungen und sogar psychischer Erkrankungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Medikamenten verursacht es nur minimale Nebenwirkungen und befreit die Anwender von Müdigkeit, Übelkeit und kognitiven Beeinträchtigungen, die oft mit Medikamenten einhergehen.

Sportler verwenden DMSO bei Verstauchungen und Weichteilverletzungen, während Arthritispatienten es als einziges Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen schätzen .

300x250 boxone

Seine Vielseitigkeit erstreckt sich auf verschiedene Verabreichungsmethoden – oral, topisch, injizierbar oder intravenös – und macht es zu einer einzigartig anpassungsfähigen Behandlung.