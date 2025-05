Chinas Bevölkerungsschwund: Welche Rolle spielten Covid-Impfungen, Lockdowns und Wettermanipulationsprogramme? (Video)

China vernichte sein eigenes Volk, sagte Panaitescu. Nicht nur durch den Einsatz von Covid-Impfstoffen und Maßnahmen zur Infektionskontrolle, sondern auch durch den Mangel an Gesundheitseinrichtungen, Hunger, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und Hoffnungslosigkeit.

Was in China geschieht, ist eine Katastrophe epischen Ausmaßes.

Panaitescu verwies auch auf Informationen über Chinas niedrige Geburtenrate und wie diese mit dem allgemeinen Gefühl der Bevölkerungsausrottung zusammenhängt und zum Bevölkerungsrückgang Chinas beiträgt. Die KPCh setzt nun die entmenschlichende Politik der „ Geburtenförderung im Schweinezucht-Stil “ um, um den Bevölkerungsrückgang umzukehren.

Gegen Ende betonte Panaitescu, dass auch „seltsame Naturkatastrophen“ immer häufiger vorkommen. „Das scheint eine Art Wetterkrieg zu sein“, sagte sie.

Als Panaitescu Bilder und Berichte über die „seltsamen Naturkatastrophen“ zeigte, wurden wir an frühere Berichte über Chinas Fähigkeit erinnert, das Wetter zu manipulieren.

So wurde beispielsweise im Jahr 2009 berichtet, dass China eine Kampagne zur Wolkenimpfung gestartet habe, „um die Niederschlagsmenge zu erhöhen“.

„Es handelt sich dabei um den bisher feuchtesten Erfolg im Rahmen der langjährigen Bemühungen, den ausgedörrten nördlichen Regionen Chinas künstlich Feuchtigkeit zuzuführen“, so TIME .

Im selben Jahr verursachte Chinas Wettermanipulationsprogramm einen verheerenden Schneesturm in Peking. „China hat schon lange an Mutter Naturs Wasserwerk herumgebastelt und sogar ein staatliches Organ – das Beijing Weather Modification Office – gegründet, dessen einziger Zweck es ist, das Wetter zu beeinflussen“, schrieb Popular Science in einem Artikel, der inzwischen von seiner Website entfernt wurde.

Popular Science fuhr fort: „China bevorzugt es, sein Silberiodid mit Raketen oder Artillerie in den Himmel zu befördern. Für die Einwohner Pekings bedeuten diese Waffen alle Probleme, die mit großen Schneestürmen einhergehen:

Verkehrsprobleme, Flugverspätungen, Unterrichtsausfall und diverse Transportprobleme. Obwohl die Regierung behauptet, die Impfung diene dem Wohl des Landes, ist diese Behauptung ebenso fragwürdig wie die Praxis selbst.“

Im Jahr 2017 wurde berichtet , dass China „die ersten künstlichen Schneeschauer auslöste, indem es winzige Partikel in die Wolken über dem tibetischen Plateau freisetzte“.

Und um die Olympischen Winterspiele 2022 auszurichten, hat China „ein ausgetrocknetes Flussbett geflutet, Wasser aus einem wichtigen Reservoir, das Peking versorgt, umgeleitet und Hunderte von Bauern und ihre Familien umgesiedelt, und das alles, um eine der umfangreichsten Beschneiungsanlagen in der Geschichte der Spiele zu versorgen“, berichtete die New York Times .

Vor einigen Wochen machte Reinette Senum auf Chinas Bevölkerungsrückgang aufmerksam. „Chinas Bevölkerung ist auf mysteriöse und dramatische Weise zusammengebrochen. Städte und Dörfer stehen unheimlich leer – Straßen, Einkaufszentren, Häuser und Geschäfte verlassen. Was ist passiert?“, fragte sie und teilte das untenstehende Video.

Die Beschreibung des Videos auf YouTube lautet: „In letzter Zeit haben Internetnutzer auf chinesischen sozialen Plattformen darauf hingewiesen, dass die Zahl der Menschen in Einkaufszentren und auf den Straßen deutlich zurückgegangen ist und es überall menschenleer ist. Nur in Krankenhäusern tummeln sich viele Menschen, und viele Krematorien sind überfüllt. Einige Internetnutzer sagten, es fühle sich an, als seien viele Menschen um sie herum gestorben, darunter auch viele junge Menschen.“

„Die Menschen auf dem chinesischen Festland glauben, dass die Zwangsimpfungen der Behörden zum Tod einer großen Zahl junger und mittelalter Menschen geführt haben, wobei der plötzliche Tod von in den 1980er Jahren geborenen Menschen zur Normalität geworden ist.“

Man kann seine eigene Meinung vertreten, aber nicht seine eigenen Fakten. Bestimmte Informationen werden akzeptiert, wie etwa der höchste Berg oder die Namen von Ländern und Hauptstädten. Doch wie sieht es mit den Bevölkerungszahlen aus? Die Gesamtzahl der Einwohner Großbritanniens hängt beispielsweise davon ab, ob illegale Einwanderer und Personen, die ihre Visa-Dauer überschritten haben, in die Schätzung einbezogen werden. Demografische Daten sind politisch.

Indien hat China kürzlich als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt . Die Zahl der Chinesen verdoppelte sich in den drei Jahrzehnten nach der Gründung der Volksrepublik 1949 fast: von 540 Millionen auf 969 Millionen im Jahr 1979, drei Jahre nach Maos Tod. Die Kommunistische Partei Chinas rühmte sich der Stärke ihrer Armee, der größten Arbeiterschaft der Welt, als Bollwerk gegen den amerikanischen Imperialismus.

Man vergisst leicht, dass China bis vor Kurzem eine weitgehend verarmte und ungebildete Bevölkerung hatte, die von den Feldern oder vom Fischen in Daus lebte . In der 1988er Ausgabe des „Economist“ -Leitfadens für Geschäfte in China , als Deng Xiaoping die Wirtschaft für ausländische Investitionen öffnete, hieß es, über 70 Prozent der Bevölkerung lebten noch immer auf dem Land und seien jung (unheilvollerweise erwähnte das Buch eine aktive Studentenbewegung, die ein Jahr später auf dem Platz des Himmlischen Friedens niedergeschlagen wurde). Die Geburtenrate stieg allein im Jahr 1986 von 1,8 Prozent auf 2,1 Prozent. Wie sich China doch verändert hat!

Als China die Milliardengrenze überschritt, wurde eine Ein-Kind-Politik eingeführt. Während der gesamten Dauer der offiziellen Beschränkungen lag die durchschnittliche Geburtenrate pro Frau bei 1,66 und damit unter der Reproduktionsrate von 2,1, was das Bevölkerungswachstum verlangsamte.

Doch nun ist die Geburtenrate auf eins pro Frau gesunken. Die alternde Gesellschaft verzeichnet weniger Geburten: Die 9 Millionen Geburten im Jahr 2023 sind nur halb so hoch wie 2017. Vor drei Jahren übertraf die Zahl der Todesfälle die der Geburten, und das chinesische Bevölkerungswachstum ist rückläufig. Laut Macrotrends lag die Gesamtzahl im Jahr 2021 bei 1.425.887.337, und die jüngste Zählung für 2025 ist auf 1.424.381.924 gesunken – ein Rückgang um anderthalb Millionen.

Indiens jährliches Bevölkerungswachstum hat sich auf unter 1 Prozent verlangsamt, und die Bevölkerungszahl wird voraussichtlich um 2060 ihren Höhepunkt erreichen. Mehr als die Hälfte der europäischen Länder verzeichnet derzeit ein negatives Wachstum, während Großbritannien und andere große Volkswirtschaften aufgrund der Masseneinwanderung weiterhin wachsen. Forscher der Shanghaier Akademie der Sozialwissenschaften prognostizieren, dass sich Chinas Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts halbieren und auf 525 Millionen sinken wird.

Einige Analysten sind kontrovers und glauben, dass China nie die Milliardengrenze überschritten hat und dass der kommunistische Staat die Bevölkerungszahl ständig übertrieben hat. Wie kommt das?

In den 1990er Jahren etablierte sich China zur Werkbank der Welt, und Millionen Menschen zogen aus dem ländlichen Hinterland in die Städte im Osten. Viele Dörfer wurden verlassen, und mit dem Ende der Landwirtschaft verändert die Wüstenbildung die Landschaft. Es entstanden Megastädte, deren Bewohner in Wohnhochhäusern leben, in der Nähe von Fabriken, die alle möglichen Waren in den Westen exportieren – von Elektronik bis zu MAGA-Baseballkappen.

Ein wesentlicher Fehler in den offiziellen Bevölkerungszahlen ist die doppelte Erfassung. Hunderte Millionen Menschen könnten doppelt gezählt worden sein, da ihre ländliche Identität auch nach dem Umzug in die Stadt erhalten blieb. Finanzielle Anreize und die Sozialversicherungszulassung ermutigen Menschen, einen bestimmten Status wie „Student“ beizubehalten.

Todesfälle werden nicht immer erfasst. Aus verschiedenen Gründen spekulieren Forscher wie Li Fuxian von der Wisconsin-Madison University, Autor von „ Big Country with an Empty Nest “, dass die tatsächliche Bevölkerung Chinas Hunderte Millionen niedriger ist als die offizielle Zahl.

[Anmerkung von The Exposé : Einer der Gründe, warum Länder Bevölkerungsschätzungen absichtlich aufblähen, ist die Zuteilung internationaler Hilfe. Die Weltbank verwendet das Bruttonationaleinkommen („BNE“) pro Kopf, um den Status und die Einstufung jedes Landes zu bestimmen, was wiederum die Zuteilung von Hilfe beeinflusst .

Das BNE pro Kopf wird berechnet, indem das Gesamteinkommen der Einwohner eines Landes, einschließlich der im Ausland erzielten Einkommen, durch die Bevölkerung geteilt wird. Die Weltbank teilt Länder anhand ihres BNE pro Kopf in vier Einkommensgruppen ein: niedrig, untere Mittelschicht, obere Mittelschicht und hoch. Je größer die Bevölkerung, desto niedriger das BNE pro Kopf und desto höher ist potenziell die ausländische Hilfe, die ein Land erhält. Vielleicht interessiert Sie auch unser vorheriger Artikel „ Verschwörungstheoretiker, Sie hatten recht: Die Klimaagenda ist eine Entvölkerungsagenda, obwohl niemand die globale Bevölkerungszahl kennt “, in dem erklärt wird, dass es sich bei den Bevölkerungszahlen um Schätzungen und in manchen Fällen um Vermutungen handelt.]

Ich kann solche Behauptungen nicht bestätigen, aber die Machthaber in Peking sind Propaganda gegenüber nicht abgeneigt. Was auch immer die Wahrheit sein mag, China steht zweifellos vor ernsthaften demografischen Herausforderungen, die durch einen drohenden Wirtschaftsabschwung noch verschärft werden. Donald Trumps 145-prozentige Zölle auf chinesische Importe werden hart zuschlagen. Schon jetzt kommt es in Chinas Industriestädten zu Protesten , da Arbeitern der Lohn vorenthalten wird und Fabriken plötzlich schließen. Goldman Sachs prognostiziert bis zu 20 Millionen Arbeitsplatzverluste.

China entwickelt sich zu einem Drucktopf. Viele Menschen aus ländlichen Gegenden verlieren ihre Arbeit und können nicht über die Runden kommen. Dies ist eine schwere Bewährungsprobe für das kommunistische Regime. Ein möglicher Aufstand wird wahrscheinlich brutal niedergeschlagen.

Einige neue Großstädte sind verlassen , mit leeren Wohnsiedlungen, die auf Spekulationen basieren. In Bezirken und Schnellstraßen herrscht eine apokalyptische Atmosphäre. Indikatoren wie der heimische Salzverbrauch deuten auf einen rapiden Bevölkerungsrückgang hin. Der Wandel ist dramatisch und erst kürzlich erfolgt. Wo sind all die Menschen geblieben? Vielleicht spielt der chinesische Coronavirus-Impfstoff eine Rolle.

Warum beansprucht der chinesische Staat weiterhin 1,4 Milliarden Einwohner? In meinem Buch „ Grün mit Zähnen und Klauen “ erkläre ich das Bevölkerungsparadoxon zwischen Volk und Macht. Seit den 1960er Jahren stellt die „grüne“ Ideologie den Menschen als Verschmutzer des Planeten dar, und die Entvölkerungsagenda wird manchmal offen verkündet.

Gleichzeitig haben westliche Nationen ihre Grenzen für Asiaten und Afrikaner geöffnet, was zu Überbevölkerung in Ländern führt, deren Bevölkerungszahl sonst stabil oder rückläufig wäre. Wie kann der Bau größerer Städte und die Bebauung von Grünflächen „grün“ sein?

Die paradoxe Strategie der Globalisten besteht darin, die Menschen die Folgen der Überbevölkerung spüren und darunter leiden zu lassen. Erst dann werden sie dystopische Interventionen zur Eindämmung der Bevölkerung unterstützen. In China werden die Menschen angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit zu dem Schluss kommen, dass 1,4 Milliarden zu viel sind. Kommentatoren der neuen Weltordnung behaupten, das kommunistische China sei als Labor für Technokratie gegründet worden.

Es war das erste Land mit dem Sozialkreditsystem. Wird es auch das erste Land sein, das sich mit dem befasst, was Yuval Noah Harari vom Weltwirtschaftsforum als „nutzlose Esser“ bezeichnen würde?

