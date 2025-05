Da der Pazifische Feuerring aktiver wird, sollten sich die Menschen an der Westküste auf verheerende Naturkatastrophen vorbereiten

In den letzten Monaten haben wir entlang des Pazifischen Feuerrings enorme seismische Aktivitäten beobachtet. Starke Erdbeben explodierten wie Feuerwerkskörper, und die vulkanische Aktivität hat besorgniserregende Ausmaße angenommen.

Sollten Sie daran zweifeln, werfen Sie einfach einen Blick auf die Eruptionskarte auf volcanodiscovery.com . Wie Sie dort sehen, brechen Vulkane rund um den Pazifischen Ozean aus. Von Michael Snyder

Das sollte uns natürlich nicht schockieren, denn 75 Prozent aller aktiven Vulkane der Welt befinden sich entlang des Pazifischen Feuerrings …

Die meisten Menschen sind schockiert, wenn sie erfahren, dass der Pazifische Feuerring kein sichtbarer Ring ist, sondern ein massiver, hufeisenförmiger Gürtel, der sich über 40.000 Kilometer um den Pazifischen Ozean erstreckt. Diese Region berührt die Küsten Nord- und Südamerikas, Asiens und Ozeaniens.

Hier befinden sich 75 % aller aktiven Vulkane der Welt – insgesamt über 450. Die Zahlen sind erschütternd: Etwa 90 % aller Erdbeben der Erde ereignen sich hier jedes Jahr.

Die Westküste der Vereinigten Staaten war jahrzehntelang einer der ruhigsten Abschnitte des Pazifischen Feuerrings.

Aber jetzt ändert sich das.

Vor ein paar Wochen gab es in der Nähe von San Diego ein Erdbeben der Stärke 5,2 und in den letzten sieben Tagen wurde die Region von buchstäblich Hunderten kleinerer Erdbeben erschüttert.

Die gute Nachricht ist, dass wir bisher noch kein verheerendes Erdbeben an der Westküste erlebt haben, aber eines Tages wird uns die Zeit davonlaufen.

Diese Woche erfuhren wir, dass ein Forscherteam festgestellt hat, dass ein ausreichend großes Erdbeben entlang der Cascadia-Subduktionszone dazu führen könnte, dass der Boden in den Küstengebieten Nordkaliforniens, Oregons und des Staates Washington „plötzlich absinkt“ …

Forscher warnen, dass ein Megabeben – ein außergewöhnlich starkes Erdbeben mit einer Stärke von 8,0 oder höher – entlang der Cascadia-Subduktionszone in einigen Gebieten zu einem plötzlichen Absenken des Bodens führen könnte. Die Cascadia-Subduktionszone ist eine Verwerfungslinie, die sich von Nordkalifornien bis nach British Columbia erstreckt.

300x250

Dieses abrupte Absenken, auch als „plötzliche Küstenabsenkung“ bekannt, würde den lokalen Meeresspiegel sofort ansteigen lassen, Überschwemmungsgebiete überfluten und ganze Küstengemeinden gefährlichen Überschwemmungen aussetzen.

Wie tief könnten einige dieser Küstengebiete sinken?

Nun, uns wird gesagt, dass ein Erdbeben der Stärke 8,0 dazu führen könnte, dass der Boden innerhalb von nur 30 Minuten um bis zu 1,95 Meter einstürzt …

Auf einer 700 Meilen langen Verwerfungslinie entlang der Westküste ist ein schweres Erdbeben überfällig, das nach Warnungen von Wissenschaftlern Teile der USA untergehen lassen könnte.

300x250 boxone

Neue Forschungsergebnisse haben ergeben, dass ein Erdbeben der Stärke 8,0 oder höher entlang der Cascadia-Subduktionszone in Verbindung mit einem steigenden Meeresspiegel dazu führen würde, dass Küstenland innerhalb von 30 Minuten nach einem starken Beben um bis zu 2 Meter absinkt.

Wow.

Das wäre ziemlich dramatisch.

Der Hauptautor der Studie sagt, wenn dies passiert, werde „der gesamte Anstieg des Meeresspiegels, den Sie bis 2300 erwartet haben, innerhalb von Minuten eintreten“ …

In solchen Fällen „wird der gesamte Anstieg des Meeresspiegels, den Sie bis 2300 erwartet haben, innerhalb von Minuten eintreten“, sagte Tina Dura, die Hauptautorin der Studie und Assistenzprofessorin für Geowissenschaften an der Virginia Tech, dem San Francisco Chronicle.

Was würde das Ihrer Meinung nach für die Millionen Menschen bedeuten, die in Küstennähe in Nordkalifornien, Oregon und im Bundesstaat Washington leben?

Es versteht sich von selbst, dass viele „Grundstücke am Meer“ plötzlich dauerhaft im Pazifischen Ozean liegen würden.

Ich war neugierig und fragte Google AI, ob etwas Ähnliches in Südkalifornien passieren könnte, und das ist die Antwort …

Ja, Land östlich der San-Andreas-Verwerfung könnte bei einem schweren Erdbeben erhebliche Bodensenkungen erleiden, d. h. der Boden könnte mehrere Meter absinken .

Die San-Andreas-Verwerfung ist eine Blattverschiebung, bei der die Pazifische Platte an der Nordamerikanischen Platte vorbeigleitet. Diese Bewegung kann dazu führen, dass sich der Boden verschiebt und absinkt, insbesondere bei Erdbeben.

Da es im Jahr 2025 in Südkalifornien so viele Erdbeben gab, wurde in letzter Zeit viel über das „große Beben“ gesprochen. Der folgende Artikel stammt beispielsweise aus einem Artikel, der Anfang des Jahres in Newsweek veröffentlicht wurde …

Seismologen beobachten die Verwerfungslinien Kaliforniens aufmerksam, da die Sorge wächst, dass es bald zum „großen Ereignis“ kommen könnte.

Das „Große“ bezeichnet ein massives Erdbeben, das entlang der San-Andreas-Verwerfung, einer der bedeutendsten und aktivsten Verwerfungslinien des Bundesstaates, auftreten könnte. Wissenschaftler prognostizieren, dass dieses Erdbeben eine Stärke von 7,8 oder höher erreichen und je nach Bruchstelle in Südkalifornien oder der San Francisco Bay Area weitreichende Zerstörungen verursachen könnte.

Ich bin überzeugt, dass das „Große Beben“, wenn es kommt, weit über die Stärke 7,8 hinausgehen wird. In meinem neuen Buch „ 10 prophetische Ereignisse, die als Nächstes kommen“ spreche ich von einem verheerenden Erdbeben, das die Geographie der kalifornischen Küste radikal verändern wird. Sobald dieses apokalyptische Beben eintrifft, werden Sie nirgendwo mehr in Kalifornien leben wollen.

Natürlich liegt auch die gesamte Südküste Alaskas direkt am Pazifischen Feuerring und es gibt Anzeichen dafür, dass der Mount Spurr sehr bald ausbrechen könnte.

About aikos2309 See all posts by aikos2309