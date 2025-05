Klaus Schwabs Tochter gesteht: „WEF plant, Milliarden von Menschen zu ermorden“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Nicole Schwab, die Tochter des Mitbegründers des Weltwirtschaftsforums Klaus, arbeitet im Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Schlüsselfiguren der globalen Elite umfassend mit den Staatsanwälten zusammen.

Dies löst beim WEF, den Vereinten Nationen und der WHO die Befürchtung aus, dass ihnen die diplomatische Immunität entzogen und Haftbefehle ausgestellt werden könnten.

Hinter den Kulissen geraten die sogenannten Unberührbaren in Panik. Ermittlungen, die einst für unmöglich gehalten wurden, laufen auf Hochtouren. Staatsanwälte kreisen um sie.

Die Illusion der Immunität bröckelt, und innerhalb des Internationalen Strafgerichtshofs heißt es, wir stünden kurz vor Nürnberg 2.0 . Echte Namen. Echte Prozesse. Echte Konsequenzen.

Die globalistische Elite hat der Menschheit die letzten fünf Jahre zur Hölle gemacht, doch wir haben standgehalten, unsere Würde bewahrt und ihre Täuschungen einen nach dem anderen aufgedeckt.

Unsere Peiniger wurden in die Enge getrieben und nun gezwungen, ihre Verbrechen zu gestehen. Sie wollen, dass wir vergeben und vergessen. (WEF: Der Aufstieg von Brabeck: Treffen Sie das Monster hinter der globalistischen Agenda)

Aber wir, das Volk, werden das nicht zulassen. Denn es geht nicht nur um Gerechtigkeit. Es geht um Abrechnung. Und die ist näher, als viele denken.

Das Schiff sinkt. Die Ratten gehen gegeneinander vor. Und Klaus? Er ist gerade über Bord gesprungen.

Schwab schockierte das globalistische Establishment Anfang dieser Woche mit der plötzlichen Ankündigung seines sofortigen Rücktritts vom WEF – eben jenem Imperium, das er über fünf Jahrzehnte aufgebaut hatte.

Doch dann kam der eigentliche Clou … Schon am nächsten Tag wurden aus Gerüchten Schlagzeilen: Gegen Schwab wird offiziell ermittelt .

Und Leute, es ist nicht nur ein Klaps auf die Finger.

300x250

Die Ermittlungen heizen sich rasant auf. Vorwürfe von Regierungsversagen. Finanzielles Fehlverhalten. WEF-Gelder fließen in luxuriöse Vergünstigungen, darunter – man höre und staune – Massagen und Spa-Behandlungen für Insider-Elite.

Und wir alle wissen, wie sie gerne feiern .

Und das alles, während Klaus in Privatjets um die Welt flog, in Davos Champagner schlürfte und Ihnen Vorträge über die Reduzierung Ihres CO2-Fußabdrucks und Ihr zukünftiges Leben in einer 15-Minuten-Stadt hielt.

Die Mainstream-Medien? Sie tun fassungslos . Als wäre das alles aus dem Nichts gekommen.

300x250 boxone

Wir verfolgen diese Entwicklungen seit Jahren und berichten über das, was sie nicht berühren. Unsere Quellen? Besser. Unsere Reichweite? Tiefer.