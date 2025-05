Die Schlammflut-Hypothese: Die Vernichtung von Tartaria (Teil 1)

Teile die Wahrheit!

Die Geographie, Diplomatie und Kultur, die das angebliche Tartarische Reich ausgestrahlt hat, würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um eine heftige Online-Debatte auszulösen, aber zusätzliche Informationen tauchten auf, um den Appetit eines durchschnittlichen Theoretikers anzuregen. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Auf Medium.com (2) fragen Leser in einem Artikel über die schändliche Zerstörung von Tartaria, was wäre, wenn es eine so große Verschwörung gäbe, dass niemand ihnen jemals glauben würde?

Und was wäre, wenn die jüngste Geschichte absichtlich und fast vollständig ausgelöscht würde? Darum geht es in Tartaria und der Schlammflut.

In dem Artikel wird weiter behauptet, dass bei einem kompletten Reset bzw. Neustart der Menschheitsgeschichte eine große Zivilisation ausgelöscht und mit einer Ersatzgeschichte überdeckt wurde: Tartaria wurde also zerstört und seine Gebäude unter einem Schlammfluss begraben.

Abb. 14: Bau der Pariser Metrostation Les Halles im Jahr 1973. Der 1549 erbaute „Brunnen der Unschuldigen“ wurde von einer Holzkonstruktion umgeben und untermauert, als die Erde unter dem Brunnen ausgegraben wurde

Um die Theorie zu untermauern, gibt es viele Bilder von Gebäuden mit Fenstern im Erdgeschoss und halb vergrabenen Türen. Nach Angaben der Autoren übernahmen die Täter offenbar die Macht, räumten viele der Gebäude, zerstörten viele weitere und löschten anschließend die Geschichte aus. Nach der kompletten Zerstörung haben sie eine neue falsche Geschichte an ihre Stelle gesetzt.

Die Theorie wurde schnell von Theoretikern im Internet aufgegriffen, die sich eine Reihe historischer Karten ansahen und verwirrt waren, hauptsächlich aufgrund ihrer Unkenntnis bestimmter Aspekte der Geschichte.

Wissenschaftlich ist bewiesen, dass die älteren Karten Teile des inneren Eurasiens als Tartaria bezeichneten, so kamen Theoretiker vorschnell zu dem Schluss, dass es dort ein riesiges Königreich oder einen Nationalstaat gegeben haben muss, das verschwunden ist. Alte Karten werden oft als Beweise vorgelegt, aber es bleibt die Frage, warum diese Regionen heute Tartaria genannt werden.(Die Schlammflut-Hypothese: Definition von Tartaria und die gefälschte Chronologie)

Vor dem 18. Jahrhundert wusste der Westen wenig über die Völker und Gesellschaften Sibiriens und Asiens. Alle von ihnen wurden einfach als Tataren abgetan, und ihre Ländereien wurden als Tartary oder Tartaria bezeichnet. Es war ein Sammelbegriff, so wie die Griechen den gesamten Nordosten Europas Seythia nannten und damit alle Nomaden dieser Region als Skythen bezeichneten.

Es gibt eine Theorie, dass Tartarier vom chinesischen Wort „dadda“ abstammen, eine Bezeichnung für alle Nomaden nördlich der Großen Mauer – aber so oder so, die Europäer haben den Namen Tartaria auf jeden Landstrich von der Ukraine im Osten, einschließlich „Klein“ und „Groß“, gesetzt, Ost und West, Mandschu-Tataren, russische Moskowiter-Tataren bis nach Amerika. Schließlich wurde der Begriff ganz gestrichen, da Stellen in den Karten neu ausgefüllt wurden.

Ungenaue Karten und eine große Portion Rassenstereotypisierung führten zu einer Aufnahme des tatarischen Amerikas. Theoretiker zitieren Karten, die Tartorium in der Nähe der Beringstraße auflisten, um Ostasien und Amerika zu verbinden. Tartorium ist eigentlich eine Beschreibung mongolischer Stämme auf der anderen Seite der Meerenge (Beringstraße), nicht in Nordamerika.

Kartographen haben auf beiden Kontinenten unter derselben Monokultur kartiert und mongolische Stämme mit den Inuit verwechselt, und diejenigen, die über die Beringstraße kamen, waren ländliche Nomaden, keine fortgeschrittene Zivilisation, trotz der Anwesenheit der Yupik-Ureinwohner, die sowohl in Alaska als auch in Sibirien lebten. Es gibt weiterhin Beweise dafür, dass die wenigen Yupik oberhalb des Polarkreises blieben und nicht in den unteren Teil des Kontinents eindrangen.

Zusätzlich haben manche Theoretiker ein paar alte Fotos von großen, übergroßen Türen, einigen Statuen und Gemälden und … Sie haben es erraten … Riesen produziert. Sie verbinden die Existenz dieser Riesen mit Tartaria durch die Geschichten von Gog and Magog, die historisch mit den Mongolen verbunden sind. Von da an wurden sie zu Photoshop-Hokuspokussen mit gigantischen Knochen.

Abb. 15: Links mit Photoshop bearbeitetes Bild, was einen Giganten-Fund in Brasilien zeigen soll, rechts ein normales menschliches Skelett