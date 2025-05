Schock! Ist Papst Leo XIV. der Antichrist?

Teile die Wahrheit!

Der neue Pontifex im Vatikan ist unter konservativen Katholiken umstritten. Doch es könnte noch viel schlimmer sein! Das zeigen alte Prophezeiungen und Offenbarungen, die Oliver Janich auch in seinem neuen Buch „Das offene Geheimnis“ behandelt.

In einer Zeit, in der die Welt von Unsicherheiten und tiefgreifenden Veränderungen geprägt ist, zündet der bekannte Investigativjournalist und Buchautor („Das offene Geheimnis“) Oliver Janich eine Bombe: Könnte der neu gewählte Papst Leo XIV. der Antichrist sein? Oder zumindest der letzte Papst vor dem Ende der Welt? Von Manja May

Der „Löwe aus dem Stamm Juda“

In einem neuen Video auf der Plattform X taucht Janich tief in düstere Prophezeiungen, biblische Voraussagen und kabbalistische Geheimnisse ein – und was er enthüllt, könnte die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttern.

Der neue Papst, zuvor Kardinal Robert Francis Prevost, trägt den Papstnamen Leo, der im Lateinischen „Löwe“ bedeutet. Verwiesen sei hier auf die Offenbarung des Johannes, in der der „Löwe aus dem Stamm Juda“ eine zentrale Rolle spielt. In Offenbarung 5,5 heißt es wörtlich:

„Sieh doch, der Löwe, der aus dem Stamm Juda stammt, hat den Sieg erkämpft. Er ist der, von dem David selbst abstammt! Ja, er ist würdig, das Buch aufzurollen und die sieben Siegel aufzubrechen.“

Dies ist ein Hinweis auf eine Prophezeiung in Genesis 49,9, wo Juda, einer der zwölf Söhne Jakobs, als Löwe dargestellt wird, der über den Tod gesiegt hat.

In der Offenbarung des Johannes heißt es dazu weiter:

„Und einer der Ältesten sprach zu mir: Weine nicht, siehe, der Löwe vom Stamm Juda, der Spross Davids hat überwunden, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah, und siehe, im Thron saß ein Lamm, wie geschlachtet, und hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die sind ausgesandt über alle Erde.“

Wird hier nicht etwa Jesus Christus, sondern der Antichrist beschrieben? Janich belegt in „Das offene Geheimnis“, dass Jesus gar nicht aus Juda stammte. Er verweist auf den frühen Kirchenvater Hippolytus, der voraussagte, dass der Antichrist als Löwe erscheinen werde und sich dabei auf Petrus 5,8 berief:

„Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann.“

Eine beunruhigende Parallele zu Leo XIV… Ist das bloß Zufall, oder steht uns eine apokalyptische Entwicklung bevor? Janich sagt:

„Es gibt Spekulationen, dass der letzte Papst entweder der Schwarze Papst oder der Antichrist sein könnte.“

Der Löwe stehe „für Herrschaft, könnte also die technokratische Herrschaft symbolisieren“, so seine Interpretation. Und noch etwas ist interessant. Janich: „Leo XIII. war der erste sozialistische Papst, und Leo XIV. könnte in dieser Tradition stehen.“

Die Zeichen stehen auf Sturm

Aber das ist noch nicht alles: Janich erklärt in seinem Video auf, dass Leo XIV. beschuldigt wird, Missbrauchsfälle in der Kirche vertuscht zu haben. Eine Spur der Korruption und moralischen Verwahrlosung, die sich laut Janich bis in die höchsten Ebenen der Vatikan-Hierarchie erstreckt, wie er auch in „Das offene Geheimnis“ darlegt.

Doch Janich geht weiter: Er sagt, dass der neue Papst „politisch voll in die Great-Reset-Agenda" passe – eine Agenda, die Globalismus und Transhumanismus befördert und der überwiegenden Mehrheit der Menschen ein Sklavendasein verheißt – zu Diensten einer geheimen Machtelite.