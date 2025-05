Hat ein Loch im rapide schwächer werdenden Magnetfeld der Erde den Stromausfall in Spanien und Portugal verursacht?

Ab diesem Schwellenwert werden große Kraftwerke durch automatische Schutzrelais vom Netz getrennt, und der Zusammenbruch beschleunigt sich.

Und es ist beunruhigend einfach, sich mehrere Szenarien vorzustellen, in denen das hätte passieren können …

Was könnte die Ursache für ein Ereignis dieses Ausmaßes gewesen sein?

Viele vermuten, dass ein Loch im Magnetfeld der Erde dafür verantwortlich sein könnte.

Der einzige Grund, warum wir überhaupt funktionierende Stromnetze haben können, ist der Schutz, den die Magnetosphäre bietet. Falls Sie mit der Bedeutung der Magnetosphäre nicht vertraut sind, finden Sie hier eine recht gute Zusammenfassung der NASA …

Im Gegensatz zu Merkur, Venus und Mars ist die Erde von einem gewaltigen Magnetfeld umgeben, der Magnetosphäre. Diese wird durch starke, dynamische Kräfte im Zentrum unserer Erde erzeugt und schützt uns vor der Erosion unserer Atmosphäre durch den Sonnenwind (geladene Teilchen, die unsere Sonne kontinuierlich auf uns schleudert), Erosion und Teilchenstrahlung durch koronale Massenauswürfe (massive Wolken aus energiereichem und magnetisiertem Sonnenplasma und -strahlung) sowie kosmischer Strahlung aus dem Weltraum.

Unsere Magnetosphäre fungiert als Torwächter und wehrt diese unerwünschte, für das Leben auf der Erde schädliche Energie ab. Sie hält den Großteil davon in sicherer Entfernung von der Erdoberfläche in zwei ringförmigen Zonen, den sogenannten Van-Allen-Gürteln, fest.

Wenn das Magnetfeld der Erde plötzlich verschwinden würde, würde die Atmosphäre unseres Planeten bald zerstört werden und wir hätten keine Luft mehr zum Atmen …

Unsere schützende magnetische „Blase“, die Magnetosphäre, schützt uns vor schädlichem Weltraumwetter wie dem Sonnenwind. Ohne die Magnetosphäre würde der Sonnenwind unsere Atmosphäre zerstören und unserem Planeten die lebensspendende Luft, die wir atmen, rauben.

Laut NASA schützt die Magnetosphäre die Erde auch vor großen Mengen an Teilchenstrahlung, die bei koronalen Massenauswürfen (CME) freigesetzt wird, sowie vor kosmischer Strahlung – Atomfragmenten –, die aus dem Weltraum auf die Erde niederregnet. Die Magnetosphäre stößt schädliche Energie von der Erde ab und fängt sie in Zonen ein, die als Van-Allen-Strahlungsgürtel bezeichnet werden. Diese ringförmigen Strahlungsgürtel können sich bei zunehmender Sonnenaktivität ausdehnen.

Nachdem Sie all das gelesen haben, sollten Sie auf jeden Fall sehr dankbar für die Magnetosphäre sein.

Leider ist die Schutzblase über unseren Köpfen , wie die NASA betonte , „kein perfekter Schutz“ …

Die Magnetosphäre der Erde bietet jedoch keinen perfekten Schutz. Schwankungen des Sonnenwinds können sie stören und zu „Weltraumwetter“ führen – geomagnetischen Stürmen, die in unsere Atmosphäre eindringen, Raumfahrzeuge und Astronauten bedrohen, Navigationssysteme stören und Stromnetze zerstören können. Positiv ist jedoch, dass diese Stürme auch die spektakulären Polarlichter der Erde erzeugen. Der Sonnenwind erzeugt vorübergehende Risse im Schutzschild, wodurch täglich etwas Energie zur Erdoberfläche durchdringt. Da diese Störungen jedoch nur kurzzeitig auftreten, verursachen sie keine nennenswerten Probleme.

Ja, es kommt ständig zu „vorübergehenden Rissen“ im Magnetfeld der Erde.

Und wie Sie gerade gelesen haben, gelangt täglich etwas Energie durch diese „vorübergehenden Risse“ an die Erdoberfläche.

Ist das in Spanien passiert?

Konnte durch ein vorübergehendes Loch im Erdmagnetfeld genügend Energie durchdringen, um eine massive Störung des Stromnetzes in Spanien zu verursachen?

Interessanterweise öffnete sich nur wenige Tage vor dem Blackout ein „riesiges Koronaloch“ mit einem Durchmesser von etwa einer Million Kilometern auf der Sonne …

Die Nordlichter könnten am Dienstag und Mittwoch, dem 22./23. April, in den USA sichtbar sein, da sich in der Sonnenatmosphäre ein großes Loch öffnet. Das riesige Koronaloch, das von der NASA-Raumsonde Solar Dynamics Observatory sichtbar ist, misst etwa 1 Million Kilometer. Geomagnetische Stürme könnten die Folge sein und in rund zwölf US-Bundesstaaten Polarlichter verursachen.

Hatte dieses koronale Loch etwas mit dem Blackout zu tun?

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es einfach nicht.

Ich denke jedoch, dass wir in Zukunft noch viele solcher Episoden erleben werden, da das Erdmagnetfeld immer schwächer wird. Man sagt uns, dass die Magnetosphäre „jedes Jahrzehnt etwa 5 Prozent ihrer Stärke verliert“ …

Dies ist nicht die erste Studie, die zeigt, dass sich das Magnetfeld der Erde verändert. Unser Magnetfeld war schon immer im Wandel, und in den letzten Jahren wurde deutlich, dass die unsichtbare Blase, die unseren Planeten vor den rauen Bedingungen des Weltraums schützt, immer schwächer wird.

Nach den besten Schätzungen der Wissenschaftler schwächt sich das Feld derzeit etwa zehnmal schneller ab als zunächst angenommen und verliert jedes Jahrzehnt etwa fünf Prozent seiner Stärke. Doch die genaue Ursache ist unklar, und was das für unseren Planeten bedeutet.

Ich habe Google AI dazu befragt und mir wurde Folgendes gesagt …

Ja, das Erdmagnetfeld schwächt sich tatsächlich ab, und zwar schneller als bisher angenommen. Wissenschaftler haben beobachtet, dass sich das Feld jedes Jahrzehnt um etwa 5 % abschwächt, was zehnmal schneller ist als die bisher angenommene Rate von 5 % pro Jahrhundert.

Irgendwann wird die Magnetosphäre so schwach, dass sie uns einfach nicht mehr ausreichend schützen kann.

Dies ist ein weiterer Grund, warum die Uhr für die Menschheit tickt.

Darüber hinaus sagt Google AI, dass auch das Magnetfeld der Erde zunehmend instabil wird …

Ja, es gibt Hinweise darauf, dass das Erdmagnetfeld instabil wird, darunter eine Abschwächung der Südatlantischen Anomalie (SAA) und ein allgemeiner Trend zur Schwächung im Laufe der Zeit. Diese Instabilität hängt mit den natürlichen Prozessen der Erde zusammen, darunter Polumkehrungen und die komplexe Dynamik im Erdkern.

Infolgedessen könnten vorübergehende Risse in der Magnetosphäre in den kommenden Tagen deutlich häufiger auftreten.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass dies große Probleme für unsere Stromnetze bedeuten könnte.

Ich hoffe also, dass Sie dafür einen Plan haben.

Im obigen Zitat wurde die Südatlantische Anomalie erwähnt, daher dachte ich, ich sollte näher darauf eingehen, was das ist.

Laut earth.com handelt es sich im Wesentlichen um eine „Delle“ im Magnetfeld der Erde, die sich „von Südamerika bis nach Südwestafrika erstreckt“ …

Im Magnetfeld der Erde geschehen seltsame Dinge, die die Aufmerksamkeit der NASA erregt haben. Über unserem Planeten ist eine riesige Region mit geringerer magnetischer Intensität aufgetaucht, die als Südatlantische Anomalie (SAA) bekannt ist.

Diese Delle im Erdmagnetfeld, auch „Weltraumschlagloch“ genannt, erstreckt sich von Südamerika bis Südwestafrika. Die mysteriöse Anomalie gibt Wissenschaftlern seit Jahren Rätsel auf.

In diesem speziellen Bereich über unserem Planeten ist das Magnetfeld deutlich schwächer geworden …

Wenn Satelliten und Raumfahrzeuge diese Region auf ihrer Erdumlaufbahn durchqueren, sind sie dem geschwächten Magnetfeld innerhalb der Anomalie ausgesetzt.

Durch die verringerte Feldstärke können geladene Teilchen von der Sonne die Fahrzeuge angreifen und möglicherweise Fehlfunktionen oder sogar Kurzschlüsse in den technischen Systemen an Bord verursachen.

Diese unerwarteten hochenergetischen Protoneneinschläge führen in der Regel zu kleineren Störungen. Sie können jedoch auch zu erheblichen Datenverlusten oder irreparablen Schäden an wichtigen Komponenten führen.

Zunächst glaubten die Wissenschaftler, dass diese Anomalie relativ statisch sei.

Neuere Forschungen haben jedoch ergeben, dass die Anomalie tatsächlich „driftet“ und beginnt, sich in zwei Teile aufzuspalten …

Forschungen unter der Leitung der NASA-Heliophysikerin Ashley Greeley im Jahr 2016 zeigten, dass die Südatlantische Anomalie nicht stagniert, sondern langsam driftet. Diese Drift wurde durch eine anschließende Verfolgung durch CubeSats in einer Studie aus dem Jahr 2021 bestätigt.

Darüber hinaus scheint sich die Anomalie in zwei unterschiedliche Zellen aufzuspalten, die jeweils ein separates Zentrum minimaler magnetischer Intensität innerhalb der größeren Anomalie darstellen. Die Auswirkungen dieser Aufspaltung bleiben jedoch unbekannt.

Je mehr wir über das Magnetfeld der Erde erfahren, desto beunruhigter werden die Wissenschaftler.

Es wird immer schwächer und instabiler und wir haben keinen Ersatz dafür.

Und wenn es einmal verschwunden ist, wird kein Leben mehr auf der Erde möglich sein.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 04.05.2025