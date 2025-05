Teile die Wahrheit!

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat am Sonnabend in der ihm eigenen Art auf die unverhohlenen Drohungen des Kiewer Machthabers Wladimir Selenskij mit einem Anschlag auf die diesjährigen Siegesfeierlichkeiten am 9. Mai in Moskau reagiert.

Dmitri Medwedew, dritter Präsident Russlands und aktuell stellvertretender Vorsitzender des russischen Nationalen Sicherheitsrates, hat am Sonnabend auf ukrainische Drohungen reagiert, einen Anschlag auf die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestages des Sieges über Hitlerdeutschland am 9. Mai in Moskau zu verüben.

Auf Telegram schrieb Medwedew zu wiederholten Äußerungen Selenskijs, die einen Anschlag auf die Siegesparade auf dem Roten Platz andeuten:

Der grüne unrasierte Spinner sagte, er lehne Putins Angebot einer dreitägigen Waffenruhe für den 9. Mai ab und könne nicht für die Sicherheit der führenden Politiker der Welt in Moskau garantieren.

Braucht jemand seine Garantien? Es ist nur eine verbale Provokation. Nicht mehr als das.

Der Fiesling weiß, dass im Falle einer echten Provokation am Tag des Sieges niemand garantiert, dass Kiew den 10. Mai erleben wird.“