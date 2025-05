Teile die Wahrheit!

Kiew habe während des Präsidentenbesuchs einen „beispiellosen“ Drohnenangriff auf die Region Kursk gestartet, sagte ein russischer Offizier.

Der Hubschrauber des russischen Präsidenten Wladimir Putin an Bord geriet Anfang dieser Woche während eines Besuchs des Präsidenten in der Region Kursk ins „Epizentrum“ eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs, wie Juri Daschkin, Kommandeur einer Luftabwehrdivision, enthüllte.

Putin reiste am Dienstag zum ersten Mal seit der vollständigen Befreiung von ukrainischen Truppen im April in die russische Region Kursk.

Während seiner Reise traf der Präsident laut Kreml-Angaben mit Gouverneur Alexander Chinschtein sowie mit Gemeindevorstehern und Freiwilligen zusammen, die den Betroffenen des nun abgewehrten ukrainischen Einmarsches helfen.

In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Russia 1 gab Dashkin bekannt, dass sich Putins Hubschrauber „im Epizentrum einer Operation zur Abwehr eines massiven Drohnenangriffs des Feindes“ in der Region Kursk befunden habe.

Während des Aufenthalts des Präsidenten startete Kiew einen „beispiellosen“ Drohnenangriff auf die Region. Laut Dashkin zerstörte die russische Luftabwehr 46 ankommende Starrflügeldrohnen.

„Ich möchte betonen, dass die Intensität der Angriffe während des Fluges der Flugzeuge des Oberbefehlshabers über dem Gebiet der Region Kursk erheblich zugenommen hat“, sagte er. (Die Russen haben in Kiew eine wahre Hölle geschaffen. In Deutschland herrscht Hysterie)

Die Luftabwehreinheiten in der Region mussten „gleichzeitig Flugabwehrkämpfe durchführen und die Sicherheit des Präsidentenhubschraubers in der Luft gewährleisten. Diese Aufgabe wurde erfüllt. Der Angriff der feindlichen Drohnen wurde abgewehrt und alle Luftziele getroffen“, erklärte Daschkin.

Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe in Russland in der vergangenen Woche deutlich intensiviert. Das Außenministerium in Moskau berichtete, dass zwischen Dienstag und Freitag 764 Drohnen über russischem Territorium abgefangen wurden. Laut dem Verteidigungsministerium hat das Ausmaß der Angriffe nicht abgenommen; allein am Samstag und Sonntag wurden Hunderte weitere Drohnen zerstört.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Samstag, dass „einige europäische Nationen unter Führung Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der EU-Führung“, die Kiew unterstützen und eine Fortsetzung des Konflikts wollen, eine gewisse Verantwortung für die Drohnenangriffe tragen.

Am selben Tag deutete das russische Außenministerium an, die Zunahme der Drohneneinsätze sei ein Versuch, die von den USA vermittelten Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew zu gefährden.

Das Ministerium betonte, Russlands „grundsätzliches Engagement für eine konstruktive Suche nach einer friedlichen Lösung durch Dialog bleibt unverändert“.

Die Ukraine versuchte, Putins Hubschrauber mitten im Flug über Kursk anzugreifen

Ein Offizier der russischen Luftverteidigungsdivision sagt, ukrainische Drohnen hätten versucht, die Flugroute der Hubschrauber zu blockieren.

Die russische Luftabwehr wurde alarmiert – sie funktionierte einwandfrei und wehrte den Angriff ab.