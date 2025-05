Versteckte Codes in Da Vinsci`s „Letzten Abendmahl“ – Geheimnisse endlich in schockierender Videoentdeckung enthüllt!

Teile die Wahrheit!

Was verbarg Leonardo da Vinci wirklich im „Abendmahl“ ? Diese explosive Entschlüsselung enthüllt unterdrückte Symbole, esoterische Botschaften und verborgene Wahrheiten, die Kirche und Geheimgesellschaften jahrhundertelang vergraben hatten.

Das Gemälde war nie nur Kunst – es war eine verschlüsselte Warnung. Sehen Sie sich die Entschlüsselung an, die alles, was Sie zu wissen glaubten, in den Grundfesten erschüttert.

Da Vincis Gemälde „Das letzte Abendmahl“ aus dem 15. Jahrhundert ist überaus brillant und eines der berühmtesten Gemälde der Welt.

Durch mein Studium der Kunst und Kunstgeschichte im Ausland konnte ich viele berühmte Kunstwerke und Architekturen sehen und studieren. Obwohl dies vor 20 Jahren geschah, wurde mir damals nie beigebracht, was ich mir in den letzten fünf Jahren selbst beigebracht habe, und ich konnte es auch nicht entdecken.

Während ich mich in diesem endlosen Kaninchenbau vertiefte, studierte ich viele Philosophen und ihre Werke eingehend. Zu meinen Favoriten gehören die Vorlesungen und Bücher von Manly P. Hall.

Manly Palmer Hall war ein in Kanada geborener Autor und Mystiker. Am bekanntesten ist er für sein Werk „Die geheimen Lehren aller Zeiten: Eine enzyklopädische Übersicht über die freimaurerische, hermetische, kabbalistische und rosenkreuzerische Symbolphilosophie“, das als sein Meisterwerk gilt. Er gilt als führender Gelehrter in den Bereichen Religion, Mythologie, Mystik und Okkultismus.

Carl Jung entlehnte beim Schreiben von „Psychologie und Alchemie“ Material aus Halls Privatsammlung. (Geklont für die Kontrolle – der VATIKAN-Tausch: Jonathan Pryce ersetzte Papst Franziskus, um eine globale spirituelle Agenda voranzutreiben)

Im Jahr 1973 wurde Hall als Freimaurer mit dem 33-Grad anerkannt (die höchste Auszeichnung, die vom Obersten Rat des Schottischen Ritus verliehen wird), obwohl er nie in das Handwerk eingeweiht worden war.

Dies führte mich zu der Erkenntnis, dass viele unserer größten Denker der Antike Eingeweihte dieser Mysterienschulen waren, wie beispielsweise Perkales, Plutarch, Buddha, Lao Tzu, Zoroaster, Platon, Sokrates, Aristoteles, Pythagoras, Herodot, Hippokrates, Euklid und Demokrit – alle in den großen Mysterienschulen Ägyptens und Griechenlands ausgebildet. Sie alle begründeten Weisheiten, die ihre Zivilisationen nährten.

In der jüngeren Geschichte finden wir viele Eingeweihte der alten Mysterienschulen, darunter Leonardo Da Vinci, Botticelli, Sir Isaac Newton, Kopernikus, William Shakespeare, John Dee, Francis Bacon und George Washington (um nur einige zu nennen) – allesamt Eingeweihte der Mysterientraditionen.

Die Große Weiße Bruderschaft trug Weiß als Symbol ihrer Erleuchtung. So wurde in vielen Traditionen die Sonne, die sichtbarste Manifestation der Erleuchtung in unserer Welt, zum Symbol des Schöpfers selbst. Der Christusgeist in jedem menschlichen Herzen. Die Tatsache, dass jedes Lebewesen ein Lebenszentrum in sich trägt, das zu einer „SONNE“ werden kann, einer Metapher für das innere Licht.

300x250

Laut Manly P Hall:

„Die herrliche, strahlende Kugel des Tages … Dieser höchste Geist der Menschlichkeit und Menschenliebe ist der Christenheit als Christus, der Erlöser der Welten, bekannt.“

So wurde die Sonne mit vielen Ausdrucksformen der Macht Gottes in Verbindung gebracht, die sich in den großen Sonnenherrschern Ra, Horus, Mithras und Jesus manifestierten – alles Symbole für den inneren Christus (griechisches Wort für Gold), allesamt jungfräuliche Geburten, alle am 25. Dezember geboren und alle im Alter von 33 Jahren gestorben.

300x250 boxone

Das alles bringt mich zur Enthüllung der brillanten verborgenen Botschaften in Da Vincis „Letztem Abendmahl“ in der Manly P Hall.