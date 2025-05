RFK Jr. und der Oberste Gerichtshof vernichten die Pharmalobby: Schäden durch mRNA-Impfstoffe für „irreparabel“ erklärt – Nürnberger Codex reaktiviert!

DER HORROR DER mRNA – DOKUMENTIERT, BESTÄTIGT, VERURTEILT

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs beruhte nicht auf Spekulationen. Es war in kalten, brutalen Fakten verankert .

Wissenschaftliche Experten bestätigten, dass die mRNA-Therapien nicht wie zunächst behauptet an der Injektionsstelle verblieben , sondern sich auf wichtige Organe wie Herz, Leber, Eierstöcke und Gehirn ausbreiteten.

Sie wiesen nach, dass das Spike-Protein toxisch sei und einen Zusammenbruch des Immunsystems, Gerinnungsstörungen, neurologische Schäden und plötzlichen Tod auslösen könne.

Interne E-Mails der Pharmaindustrie enthüllten, wie Daten zu Myokarditis, Fruchtbarkeitsstörungen und Autoimmunreaktionen aus Studienberichten entfernt oder „kontextualisiert“ wurden .

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass kein bevölkerungsbezogener Nutzen das individuelle Risiko rechtfertigen könne , insbesondere wenn die Einwilligung nach Aufklärung manipuliert oder vollständig verweigert worden sei.

Das ist keine Medizin. Das ist Kriegsführung mit der Spritze.

BIG PHARMA FÄLLT – UND DIE ERDE BEBT

Was als Rechtsstreit begann, hat sich zu einem umfassenden Glaubwürdigkeitsverlust der großen Pharmakonzerne entwickelt.

Die Aktienmärkte erzitterten. CEOs verschwanden aus der Öffentlichkeit.

Regierungen in ganz Europa begannen mit Notfallüberprüfungen ihrer nationalen mRNA-Programme.

Plötzlich löschten Nachrichtenagenturen, die früher täglich Werbung für Impfstoffe gemacht hatten, still und leise jahrelange Artikel , YouTube entfernte Tausende von Videos aus „vertrauenswürdigen Quellen“ und Ärztekammern gaben Widerrufe heraus, um sich abzusichern .

Das Urteil des Gerichts hat nicht nur ein Produkt zerstört – es hat auch den Mythos der Allmacht der Pharmazeutika zunichte gemacht.

Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson – einst als Retter der Wissenschaft angesehen – sind in den Augen der Öffentlichkeit heute kriminelle Unternehmen .

Ihre Logos, ihre Milliarden-Dollar-Kampagnen, ihre Auszeichnungen und Nobelpreis-Erwähnungen? Wertlos. Befleckt. Giftig.

Der Verrat der Medien – Schweigen ist Komplizenschaft

Während sich die Geschichte in Echtzeit abspielte, schauten die Konzernmedien weg.

CNN? Schweigend. Die New York Times? Begrub die Geschichte unter „Faktencheck: Nein, mRNA ist keine Biowaffe.“ Die BBC? Konzentrierte sich auf Promi-Klatsch und Klima-Panik-Pornos.

Warum? Weil sie gekauft waren . Finanziert von denselben Pharmariesen, die das Gericht gerade verurteilt hat.

Milliarden flossen während der Impfstoffeinführung in die Medienkassen und sorgten dafür, dass abweichende Stimmen unterdrückt und nur die genehmigte Darstellung verbreitet wurde .

Das war kein Journalismus. Das war Propaganda.

Und nun bricht sie zusammen, zusammen mit der Erzählung, die sie schützte.

Nur unabhängige Journalisten, Wissenschaftler, die sich gegen die Idee der Demokratie aussprachen, Untergrundplattformen und die patriotische Presse hielten das Feuer am Leben. Wir. Hatten. Recht.

EINE NEUE ÄRA – DIE MEDIZIN KEHRT ZU DEN MENSCHEN ZURÜCK

Das Urteil markiert nicht nur das Ende einer kriminellen Ära , sondern auch die Wiedergeburt einer echten Medizin ,

die auf Ethik , Freiheit und Wahrheit basiert .

Von nun an:

Die Gesundheit muss wieder in die Hände der Menschen gelegt werden – nicht in die der Konzerne.

Die ärztliche Freiheit ist nicht verhandelbar , und der Nürnberger Kodex wird als heiliges Gesetz gelten und von nun an in jede Einverständniserklärung eingraviert sein.

Die Institutionen, die uns im Stich gelassen haben, müssen umstrukturiert oder abgeschafft werden . Die Behörden, die gelogen haben, müssen ausgemustert werden . Und diejenigen, die vom Leid profitiert haben, müssen beim Namen genannt, an den Pranger gestellt und verurteilt werden.

Das globale Beben – Gerechtigkeit entzündet sich auch außerhalb Amerikas

Dies ist nicht nur ein nationales Ereignis. Es ist eine globale Detonation.

Der Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs der USA dient nun als Maßstab für die internationale Gerechtigkeit . Andere Nationen werden diesem Beispiel folgen – oder es drohen Unruhen.

Was als Gerichtsverfahren begann, hat sich zu einem weltweiten Widerstand entwickelt . Dieser Widerstand wird von der Wahrheit angetrieben, nicht von Ideologie. Von Fakten, nicht von Angst.

FAZIT: DAS SYSTEM BRENNT – DAS VOLK ERHÖHT SICH

Dies ist nicht nur ein Urteil. Dies ist eine Abrechnung.

Robert F. Kennedy Jr. gewann nicht nur einen Rechtsstreit – er entlarvte ein ganzes Imperium. Er deckte eine Lüge auf, die Nationen umspannte, Leben zerstörte und das Vertrauen der Öffentlichkeit untergrub.

Und er tat es für das Volk .

Der Niedergang der Pharmaindustrie ist nicht das Ende. Er ist der Beginn eines globalen Erwachens, einer umfassenden Umstrukturierung der Machtstrukturen und eine Mahnung an alle Institutionen:

Wir sind nicht Ihr Eigentum, um mit Ihnen zu experimentieren.

Die Gerechtigkeit ist ausgebrochen. Das Schweigen ist gebrochen. Und die Geschichte wurde neu geschrieben.

Mein letztes Wort: Jetzt ist der Moment gekommen, es zu teilen. Drucke es aus. Verbreite es wie ein Lauffeuer. Verbrenne die Lügen. Bring die Wahrheit ans Licht. Denn die Welt schaut zu – und sie hat gerade erst geblinzelt.

