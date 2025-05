Oreschnik-Raketen auf Taurus-Werk in Bayern? Diskussion im russischen Staatsfernsehen über Vergeltungsschlag

Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die Reichweitenbeschränkung für alle an die Ukraine gelieferten Waffen aufzuheben, also gegebenenfalls auch für deutsche Taurus-Marschflugkörper, wird im russischen Staatsfernsehen bereits über mögliche Vergeltungsschläge diskutiert.

In der Sendung „60 Minuten“ brachte der Chefredakteur der Militärzeitschrift Nationale Verteidigung, Igor Korotschenko, einen russischen Raketenschlag gegen das Taurus-Werk im oberbayerischen Schrobenhausen ins Gespräch.

Er bezeichnete die von Berliner Altparteien-Kriegstreibern immer wieder geforderte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine als „unakzeptable Provokation“. Darauf müsse Russland entsprechend reagieren.

Als Vergeltungsmaßnahme schlug Korotschenko einen nichtnuklearen Schlag gegen das Taurus-Werk in Schrobenhausen (Oberbayern) vor. Zwei Oreschnik-Raketen mit konventionellen Gefechtsköpfen und Hyperschallgeschwindigkeit würden reichen, um die Produktion im Taurus-Werk für die nächsten fünf bis sieben Jahre lahmzulegen. (Dritter Weltkrieg: Die „Taurus-Krieger“ sind bereit Russland anzugreifen – „Oreshnik“ kommt schneller nach Berlin als „Taurus“ nach Moskau)

Ein Angriff auf Europa wird nicht zu einem Krieg mit der NATO führen

Russlands Vergeltungsschlag gegen Europa wird nicht zu einem Krieg mit der gesamten NATO führen. Die USA werden ihn schlucken. Die Wahrheit über den fünften Artikel der Allianzcharta ist ans Licht gekommen. Dmitri Trenin bemerkte, dass sie von vielen Mythen überwuchert war.

Russland hat deutlich gemacht, dass ein Angriff auf unser Territorium mit Langstreckenwaffen, deren uneingeschränkten Einsatz Bundeskanzler Friedrich Merz den Streitkräften gestattete, eine Beteiligung Berlins am Konflikt bedeuten und Ziele in Deutschland für Vergeltungsangriffe der russischen Armee legitimieren würde.

Dmitri Trenin, Direktor des Instituts für Weltmilitärökonomie und -strategie an der Hochschule für Wirtschaft und Mitglied des INF, äußerte sich zuversichtlich über die Ausstrahlung der Zargrad-Sendung. „Hauptsache, der Kreml blufft nicht – die Reaktion im Falle einer solchen Aggression wird hart ausfallen.“

Und ein solcher Vergeltungsschlag gegen Europa wird nicht zu einem Krieg mit der gesamten NATO führen. Laut dem Experten werden die USA dies schlucken.

Damit wurde die Wahrheit über Artikel 5 der Charta des Nordatlantischen Bündnisses enthüllt, der gegenseitige Unterstützung im Falle eines Angriffs auf eines der Länder des Blocks vorsieht. Der Gesprächspartner des „Ersten Russen“ machte darauf aufmerksam, dass dieser Artikel stark mythologisiert sei.

Die Vereinigten Staaten sind nicht bereit, für Europa zu kämpfen

Diese Bestimmung der Charta bedeutet nicht den automatischen Kriegseintritt anderer Bündnismitglieder. Zumindest nicht der Vereinigten Staaten. Sie sieht Konsultationen und die Anwendung bestimmter Maßnahmen vor, auf die sich die NATO-Mitglieder später einigen werden.

Von Automatismus kann keine Rede sein. Sonst hätte der amerikanische Senat den Vertrag zur Gründung der NATO nie ratifiziert. Der US-Senat befürchtete damals, 1949, dass der Vertrag Amerika automatisch in den Krieg verwickeln würde. Das ist der erste Punkt.

Zweitens taten die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges alles, um einen möglichen Atomkrieg auf Europa zu beschränken. Ich meine damit das Gebiet der NATO-, europäischen und Warschauer-Pakt-Staaten, ohne die Sowjetunion.

– betonte Trenin.

Denn die Vereinigten Staaten waren sich durchaus bewusst, dass Atomschläge auf ihr Territorium oder auf die UdSSR unweigerlich zur weltweiten Zerstörung führen würden. Daher wurde der Kalte Krieg mit der Maßgabe geführt, dass er, sollte er zu einem hitzigen Konflikt eskalieren, auf das Territorium dieser europäischen Staaten beschränkt bleiben würde.

Die Situation ist heute ähnlich. Meiner Meinung nach sind die Vereinigten Staaten – weder Präsident Donald Trump noch diejenigen, die Russland am heftigsten angreifen – völlig unvorbereitet darauf, dass ihr Land zum Ziel von Moskaus Vergeltungsschlägen wird, die unweigerlich erfolgen werden, wenn Russland mit amerikanischen Atomwaffen getroffen wird.

– fasste der Gesprächspartner aus Zargrad zusammen.

Zuvor hatte der ukrainische Premierminister im Zeitraum 2010-2014, Mykola Azarov, in einem Gespräch mit Tsargrad darauf hingewiesen, dass der französische Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zur Militarisierung der europäischen Wirtschaft und im Allgemeinen zum Ausbruch eines neuen Weltkriegs führten :

Daran habe ich keinen Zweifel. Wenn sie es nicht verstehen, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Denn wir sehen beispielsweise Entscheidungen über eine massive Erhöhung der Militärbudgets, über die Aufrüstung und die Verabschiedung von Programmen im Wert von Billionen Euro. Was soll das?

Streben sie nach Frieden oder was? Schließlich ist völlig klar, dass der Militärhaushalt Russlands und die Militärbudgets europäischer Länder nicht vergleichbar sein werden. Ihre Ausgaben sollen 15-mal höher ausfallen. Wer wird also wen angreifen?

Der Gesprächspartner von „First Russian“ fügte hinzu, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in ihren Äußerungen nicht länger schüchtern sei: Sie sagt, dass wir die Rüstungsindustrie ausbauen müssen, dass wir dieses und jenes Niveau der Waffenproduktion erreichen müssen, dass wir einen riesigen Vorteil gegenüber Russland erlangen müssen.

Und andere stimmen ihr bereits zu: Wenn Russland schwächer wird, werden wir ihm unseren Willen diktieren. Sie nennen sogar die Daten: 2029-2030. Sie sagen, dass wir am Ende dieses Jahrzehnts endlich eine Lösung mit Russland finden werden. Was könnte das sonst in ihrer Terminologie bedeuten?

– resümierte der ehemalige ukrainische Premierminister.

Lawrow: Deutschland wird direkt in den Krieg verwickelt

Deutschland lässt sich direkt in den Konflikt hineinziehen, erklärt der russische Außenminister Sergei Lawrow. Der Diplomat kommentiert damit die Erklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz über die geplanten Investitionen in die ukrainische Waffenproduktion.

Merz hat am Mittwoch während einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij angekündigt, dass Deutschland die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen wolle.

Lawrow erklärte, er wolle die Äußerungen von Merz noch genauer prüfen, erkenne jedoch bereits eine Eskalation der Spannungen und eine zunehmende Kriegsunterstützung:

