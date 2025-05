US-Biowaffenbeamter bezeugt, dass DARPA Chemtrails versprüht, um „das Gottes-Gen zu löschen“

How’s your view this morning? Mine partly cloudy with a bunch of #Chemtrails! 💨💨💨💨💨✈️ pic.twitter.com/FKpb9rf2TB

Insidern zufolge ist dies die verborgene Absicht hinter der weltweiten Impfoffensive: die Beseitigung religiöser Überzeugungen, die Unterbrechung der menschlichen Verbindung zum Göttlichen und die Etablierung einer Weltregierung – eines technokratischen Regimes, in dem der Mensch Gott spielt und die Seele überflüssig ist.

Das mag verrückt klingen. Aber es entspricht genau dem, wovor uns spirituelle Visionäre vor über einem Jahrhundert gewarnt haben.

Rudolf Steiner, der österreichische Mystiker und Philosoph, prophezeite, dass die Medizin eines Tages dazu eingesetzt werden würde, die Seele vom Körper zu trennen – um unter dem Deckmantel der Gesundheit die spirituelle Essenz der Menschheit zu zerstören.

Dies ist nicht nur eine medizinische Übergriffigkeit. Dies ist ein globaler Putsch gegen die Menschheit. Gegen Gott.

Die Architekten dieses Plans – die sogenannte Elite – haben ihre Absichten offen erklärt: Gott zu töten, ihn für tot zu erklären und sich selbst zu Göttern zu krönen. Klaus Schwab, Yuval Harari, Gates – hört ihnen genau zu. Sie verbergen es nicht mehr.

Sie bezeichnen die Menschheit als „hackbare Tiere“. Sie behaupten, der freie Wille sei vorbei. Sie verspotten den Glauben und arbeiten hinter den Kulissen daran, die Fähigkeit der Menschheit zu zerstören, sich mit der spirituellen Welt auseinanderzusetzen.

Und nun erfüllen sie alte biblische Prophezeiungen – sie versuchen, im Dritten Tempel einen Gräuel zu errichten. Doch der Dritte Tempel steht in diesem Zusammenhang nicht in Jerusalem.

Der Apostel Paulus warnte im 2. Thessalonicherbrief davor – vor einer Zeit, in der der Mensch sich selbst als Gott erheben würde, sich in den Tempel Gottes setzen und sich als Gott ausgeben würde. Diese Täuschung, so sagte er, würde mit Zeichen und lügnerischen Wundern einhergehen.

Wir leben jetzt in dieser Zeit – und laut einem Insider der Gates Foundation ist die Elite noch nicht mit uns fertig. Sie haben große Pläne, die Agenda zu beschleunigen, bevor wir eine Chance haben, uns gegen sie zu erheben. Wir haben die Details nach diesem wichtigen Wort unseres Sponsors.

Schauen Sie sich um. Die Menschen sind verloren – spirituell ausgehöhlt, losgelöst von allem Realen. Der göttliche Funke, der die Menschheit einst leitete? Flackernd, erlöschend.

Warum?

Denn es handelt sich nicht nur um einen kulturellen Verfall. Er ist koordiniert. Inszeniert. Ein spiritueller Angriff aus allen Richtungen, auch vom Himmel.

Jahrelang nannte man es eine Verschwörungstheorie. Jetzt geben sie es zu: Der Himmel wird besprüht. Chemtrails, Geoengineering, Solarstrahlungsmanagement – ​​nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber es geht nicht nur ums Wetter. Das war es nie.

Dies ist psychologische Kriegsführung auf planetarischer Ebene: Der Himmel wird mit Nervenhemmern und spirituellen Betäubungsmitteln besprüht. Die Sonne wird blockiert. Die Seele wird blockiert.

Und die Folgen sind überall zu sehen. Eine Gesellschaft, die in Verwirrung versinkt. Eine Generation, die unfähig ist, innezuhalten, zu staunen oder zu beten.

Stattdessen bekommen wir Eskapismus. Wir bekommen Fantasie. Wir bekommen OnlyFans – den digitalen Altar dieser neuen Religion der Einsamkeit und spirituellen Armut.

Es wurde als Ermächtigung vermarktet. Doch in Wirklichkeit? Es ist das Endspiel eines jahrzehntelangen Plans, Menschen voneinander und von Gott zu trennen. Mädchen verkaufen Fantasien. Männer vermieten Illusionen. Und dahinter stecken dieselben Elite-Netzwerke, die das Sagen haben.

Doch die Krankheit sitzt tiefer. Diese flirtenden Direktnachrichten sind gar nicht mehr die Frauen selbst. Sie werden ausgelagert – von ausländischen Callcentern. Verzweifelte Arbeiterinnen in Ländern wie Indien geben sich als „Emma“ oder „Lily“ aus und schreiben amerikanischen Männern rund um die Uhr Sex-Nachrichten, um ihre Rechnungen zu bezahlen. „Olivia“ ist in Wirklichkeit Romesh in Bangalore, der mit Schwanzbewertungen seine Miete bezahlt.

Es ist keine Verbindung. Es ist algorithmische Einsamkeit. KI-gesteuerte Lustschleifen. Ein Ritual der Leere.

Jetzt gibt es also einsame, mittellose Männer in New York, die ihre Miete nicht bezahlen können, aber Blondinen in Tennessee, die auf „Finddom“ stehen. Das ist mittlerweile ein Fetisch – finanzielle Selbstzerstörung, getarnt als Vergnügen.

Das passiert, wenn eine Bevölkerung geistig verblendet ist. Wenn die Zirbeldrüse getrübt ist, wenn die Intuition chemisch betäubt ist, wenn der Himmel durch einen Nebel aus Metall und Täuschung erstickt ist.

Es ist ein spiritueller Krieg. Und die Waffen sind in der Luft, in deinem Telefon und in deinem Blutkreislauf. Die meisten Menschen sehen es nicht. Die meisten wollen es auch nicht.

Aber die Wahrheit ist: Sie versuchen, Gott in dir zu töten. Und laut einem Whistleblower der Gates Foundation glaubt die Elite, dass sie fast am Ziel ist.

Sie hat Recht. Einfach nach oben schauen – mehr braucht es nicht. Und genau das tun endlich immer mehr Menschen weltweit. Die Augen zum Himmel gerichtet. Müde. Wütend. Wach. Sie glauben die Lügen nicht mehr. Sie ignorieren sie nicht mehr.

Wir, das Volk, haben es satt, vor aller Augen vergiftet zu werden. Wir haben es satt, von genau den Institutionen, die uns eigentlich schützen sollten, belogen, verspottet und manipuliert zu werden. Wir fordern Antworten – und wir fordern, dass dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit sofort endet .

Robert F. Kennedy Jr. hat angekündigt, einen Chemtrails-Zaren zu ernennen, der eine neue Chemtrails-Taskforce leiten und die Täter zur Verantwortung ziehen soll. Das ist ein Anfang. Doch in diesen kritischen Zeiten können wir uns keine leeren Versprechungen leisten. Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden – von oben herab.

Denn das ist nicht bloß Fahrlässigkeit. Es ist kalkuliert. Es ist koordiniert. Und es ist kriminell.

Die Strafe muss dem Verbrechen angemessen sein. Wir sprechen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf globaler Ebene. Es ist Zeit für Nürnberg 2.0. Stehen Sie uns bei – und sorgen Sie dafür, dass Gerechtigkeit nicht nur versprochen, sondern auch umgesetzt wird.

..

